Một đêm tháng 7 tôi vô tình biết công việc chị chồng mình làm, bảo sao chị giàu thế mà cứ giấu

Chị chồng tôi sống khá kín tiếng, không khoe tiền bạc hay công việc với ai. Chỉ biết chị không đi làm giờ hành chính, sáng thường ở nhà, tối nhiều hôm lại ra ngoài. Vậy mà cuộc sống của chị rất dư dả: nhà đẹp, xe tốt, hai con học trường tư, năm nào chị cũng đưa bố mẹ đi du lịch.

Tôi từng nhiều lần thắc mắc nhưng ngại hỏi. Chồng tôi cũng chỉ bảo chị làm kinh doanh riêng, thu nhập tốt.

Tôi nghe vậy thì nghĩ chắc chị có cửa hàng hoặc buôn bán gì đó.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch năm nay, tôi về nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Hôm ấy chị cũng đưa các con về. Sau bữa tối, mọi người ngồi nói chuyện khá lâu. Gần 11 giờ, chị nhận được một cuộc điện thoại rồi vội đi ra ngoài.

Tôi tưởng chị có việc gấp.

Khoảng hơn một tiếng sau, tôi xuống bếp lấy nước thì thấy chị vẫn chưa về. Đúng lúc ấy, điện thoại chị để trên bàn sáng lên liên tục vì tin nhắn. Tôi không có ý xem, nhưng vô tình nhìn thấy tên một nhóm chat cùng những con số doanh thu được gửi đến.

Tôi chỉ kịp thấy một dòng: “Đơn tháng này đã chốt đủ, phần của chị em chuyển vào tài khoản như cũ”.

Tôi bắt đầu tò mò. Sáng hôm sau, chị chủ động kể vì biết tôi đã nhìn thấy tin nhắn.

Hóa ra chị đang điều hành một nhóm chuyên nhận thiết kế và sản xuất quà tặng doanh nghiệp. Ban đầu chị chỉ nhận vài đơn nhỏ làm thêm khi nghỉ sinh con. Sau nhiều năm, công việc phát triển thành một đội gần chục người, chị chủ yếu phụ trách tìm khách, báo giá, kiểm soát đơn hàng và quản lý dòng tiền.

Điều tôi bất ngờ là chị gần như không xuất hiện trên mạng xã hội. Không cửa hàng mặt phố, không biển hiệu lớn. Phần lớn khách hàng của chị đến từ mối quan hệ cũ và giới thiệu.

Chị bảo công việc này nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng có mùa cao điểm, nhất là những tháng cuối năm. Có tháng thu nhập cao, có tháng lại gần như không có lãi vì phải ứng vốn cho đơn hàng.

Tôi hỏi tại sao chị không bao giờ kể với gia đình.

Chị cười, bảo không phải giấu. Chỉ là chị không thích mọi người biết mình kiếm được bao nhiêu. Từ ngày bắt đầu có tiền, chị càng muốn giữ cuộc sống bình thường, không muốn mỗi lần về nhà lại trở thành chủ đề để mọi người hỏi vay, nhờ vả hoặc so sánh. Đặc biệt vì 1 lý do nhạy cảm khác: chồng chị lương thấp nên chị sợ anh ấy tự ti.

Tôi nghe xong mới hiểu vì sao chị có vẻ chẳng bao giờ vội vàng trước chuyện tiền bạc.

Nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ. Chị kể phần lớn số tiền kiếm được đều chia thành ba khoản: chi phí gia đình, tích lũy cho con và một khoản đầu tư dài hạn. Chị gần như không dùng tiền để mua những thứ hào nhoáng.

Tôi từng nghĩ chị giàu vì kiếm được rất nhiều tiền. Giờ tôi lại nghĩ có lẽ một phần vì chị biết cách giữ tiền.

Điều khiến tôi tò mò nhất vẫn là công việc của chị bắt đầu từ lúc nào và tại sao chị có thể xây dựng được một đội ngũ riêng mà không ai trong nhà biết.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng lại thấy mình hơi tò mò quá mức.

Nếu là mọi người, mọi người có nên hỏi chị chồng kỹ hơn về công việc và thu nhập của chị không, hay cứ coi đó là một phần riêng tư của chị?