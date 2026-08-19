Vợ 1 cầu thủ nổi tiếng từng bị mẹ chồng chấn chỉnh ngay trên livestream vậy mà hôm nay điều gì xảy ra thế này?

Có một thời gian, cứ nhắc đến Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Quang Hải, trên mạng xã hội, người ta không chỉ nhớ đến một nàng WAG xinh đẹp, kinh doanh giỏi mà còn nhớ đến loạt tranh luận xoay quanh cách cô ứng xử với người lớn trong gia đình, đặc biệt là với mẹ chồng.

Bà xã Quang Hải từng nhiều lần trở thành nhân vật bị "soi" từng cử chỉ, lời nói. Thế nhưng sau hơn hai năm về chung nhà với Quang Hải, hình ảnh của cô dường như đã thay đổi khá nhiều.

Nàng dâu từng bị mẹ chồng chấn chỉnh ngay trên sóng livestream...

Ngay trong dịp Tết năm đầu tiên sau khi kết hôn, Chu Thanh Huyền bị "soi" khi về quê chồng. Trong một khoảnh khắc cụng ly với mẹ Quang Hải và nâng cốc bằng một tay với mẹ chồng. Một chi tiết vốn rất nhỏ trong đời sống gia đình lại trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Hình ảnh Chu Thanh Huyền thời điểm đó dễ bị gắn với nhận xét "chưa khéo trong cách cư xử với người lớn", cụ thể là với mẹ chồng của cô. Có những lúc Chu Thanh Huyền bị đánh giá là quá vô tư, quá tự nhiên khi giao tiếp với mẹ chồng.

Trong chuyến sang Thái Lan cổ vũ Quang Hải và đội tuyển Việt Nam, Chu Thanh Huyền cùng mẹ chồng ngồi đếm tiền Thái Lan. Đang trò chuyện, cô buột miệng nói với mẹ: "Mẹ đừng có điêu đi".

Mẹ Quang Hải lập tức "chỉnh" con dâu: "Mày lại bảo tao điêu hả?". Khoảnh khắc này khiến mạng xã hội dậy sóng bởi câu nói của Chu Thanh Huyền dành cho mẹ chồng. Ngay sau câu nói lỡ lời ấy, cả hai vẫn cười nói vui vẻ. Chu Thanh Huyền còn khoác vai mẹ chồng và rủ bà livestream bán hàng để "kiếm tiền mua sữa cho cháu".

Dù bị chỉnh ngay khi đang livestream, khoảnh khắc này lại thể hiện một hình ảnh mẹ chồng - nàng dâu khá thú vị. Không phải kiểu lúc nào cũng "mẹ ơi, con ạ", càng không phải những màn thể hiện tình cảm được sắp đặt chỉn chu trước ống kính, mà con dâu thoải mái nói chuyện trêu đùa và bị mẹ chồng "mắng yêu".

Và có lẽ chính sự không hoàn hảo, cách nói chuyện tự nhiên ấy lại làm hình ảnh của cô trở nên gần gũi, thực tế hơn.

Càng về sau, hình ảnh nàng dâu của Chu Thanh Huyền càng khác

Sau những ồn ào ban đầu, Chu Thanh Huyền dần xuất hiện với một hình ảnh khác. Một trong những dấu mốc khiến cô được đánh giá tích cực là chuyến đi Phú Quốc khi Quang Hải bận thi đấu. Nam cầu thủ giao cho vợ nhiệm vụ đưa bố mẹ hai bên đi nghỉ dưỡng, và Chu Thanh Huyền trực tiếp đứng ra lo chuyến đi.

Điều khiến dân mạng chú ý không nằm ở địa điểm sang trọng mà ở cách cô cân bằng cả hai bên gia đình. Cô gọi bố mẹ hai bên bằng những cách xưng hô vui vẻ như "chị nội", "chị ngoại", "anh nội", "anh ngoại", đồng thời chia sẻ hình ảnh của cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng.

Trong "Ngày của Mẹ", cô cũng đăng ảnh hai người mẹ và gửi lời chúc đến "các mẹ", gọi họ là những hậu phương vững chắc cho các con. Đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu nhìn Chu Thanh Huyền khác đi: thay vì chỉ chăm chăm vào một vài khoảnh khắc gây tranh cãi, họ bắt đầu nhìn vào cách cô duy trì quan hệ với cả hai bên gia đình trong đời sống thường ngày.

Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ khoảng khắc thoải mái vui đùa cùng mẹ chồng và mẹ đẻ.

Chu Thanh Huyền nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc ôm chầm lấy mẹ chồng vì vui sướng, chăm sóc bà, mua quà tặng mẹ chồng, cùng bà làm đẹp. Có dịp sinh nhật mẹ chồng, cô còn đưa cả ê-kíp tới tặng hoa. Cô còn chia sẻ hình ảnh thân thiết với mẹ chồng kèm status: "Hai chị em mình, chính ra coi mẹ chồng là người bạn của mình, lại hay các chị em ạ".

Khi bà nội sang chăm cháu, Chu Thanh Huyền không ngại quay lại những khoảnh khắc bà chơi với cháu, thậm chí còn hào hứng "khoe" mẹ chồng chăm cháu khéo: bà nội nhảy múa, huýt sáo chơi với cháu cả ngày... Rồi đến cả những chuyến du lịch riêng của mẹ chồng và nàng dâu cũng rất thoải mái, vui vẻ và không hề gượng gạo, đúng như tính cách của Chu Thanh Huyền.

Có lẽ chi tiết đáng nói nhất lại là những điều rất nhỏ. Chu Thanh Huyền rất hay đưa con trai về ông bà nội mà không báo trước, tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng. Vừa đến cổng, bố chồng đã ra đón cháu; mẹ chồng cũng bất ngờ rồi vui vẻ bế cháu vào lòng. Ở quê chồng, cô cũng sẵn sàng "xả vai" bà chủ shop: mặc áo phông, quần jeans, đi dép lê, thậm chí chân đất, xắn quần chơi với người thân, đi chợ, hái quả.

Điều khiến Chu Thanh Huyền được khen không chỉ nằm ở chuyện "được lòng mẹ chồng"

Một điểm khiến hình ảnh của Chu Thanh Huyền thay đổi đáng kể chính là cách cô làm mẹ, chăm sóc, nuôi dạy bé Lindo.

Nếu trước đây người ta soi cô ở vai trò con dâu, thì sau khi có con, cô tiếp tục bị "hội mẹ chồng online" soi sang chuyện chăm con. Từng có người bình luận về việc cô để tóc xõa khi chăm con, cho rằng như vậy có thể gây bất tiện.

"Chăm con nhỏ mà cứ để tóc xùm xòa thế không vướng víu khó chịu hả chị? Em lúc nào cũng phải túm gon lên mới bế được con". Bà xã Quang Hải cũng đã đáp trả thẳng thắn: "Bạn thích bạn buộc, còn tớ quen thả nè. Miễn sao vẫn chăm con được là được bạn nhé".

Nhưng càng về sau, điều khiến cô nhận được nhiều sự chú ý lại là cách cô đặt ra nguyên tắc cho con và giữ nguyên tắc ấy ngay cả khi ông bà thương, chiều cháu.

Có một đoạn video từng thu hút hàng triệu lượt xem khi Chu Thanh Huyền nghiêm khắc phạt bé Lindo vì bé không ăn cơm nghiêm túc. Cô yêu cầu con ngồi yên trên ghế và người thân không được "cứu" bé khỏi hình phạt.

Đáng chú ý, bố chồng cô ban đầu có ý định bế cháu lên. Chu Thanh Huyền nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đề nghị bố đặt bé trở lại vị trí cũ. Ông nội sau đó tôn trọng cách dạy của con dâu. Quang Hải cũng chỉ đứng quan sát chứ không can thiệp.

Sau khi con bình tĩnh, Chu Thanh Huyền lại chuyển sang nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích để bé hiểu lỗi của mình và yêu cầu con hứa không tái phạm. Điều đáng chú ý ở đây không phải chuyện "phạt con" mà là cách cả gia đình thống nhất tôn trọng vai trò của người mẹ, người con dâu trong việc dạy con.

Không cố làm "nàng dâu quốc dân", nhưng lại được lòng nhà chồng

Có thể thấy, Chu Thanh Huyền vẫn giữ tính cách tự nhiên thoải mái như vậy, nhưng dân tình nhận thấy đằng sau nhưng câu nói tưởng như vô tư quá mức ấy, lại là một người con dâu thân thiết với mẹ chồng theo kiểu rất đời thường, không phải lúc nào cũng khuôn phép; cô biết quan tâm cả nội lẫn ngoại; chủ động vun vén quan hệ giữa hai gia đình; đồng thời giữ quan điểm riêng trong việc nuôi dạy con.

Bởi nếu chỉ muốn xây dựng hình tượng, người ta có thể dễ dàng chọn những khoảnh khắc đẹp nhất để đăng tải: nàng dâu dịu dàng bên mẹ chồng, gia đình quây quần, con cái ngoan ngoãn...

Và có lẽ sau cùng, điều khiến người ta thay đổi cách nhìn không phải là một màn "tẩy trắng" hình tượng nào cả, mà là cách Chu Thanh Huyền sống trong gia đình thực sự như thế nào.

Từ một người bị cho là cần "học cách làm dâu", Chu Thanh Huyền hiện được nhắc đến nhiều hơn ở vai trò một người vợ, người mẹ và nàng dâu có cá tính, có nguyên tắc nhưng cũng biết vun vén tình cảm gia đình.

Và đôi khi, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp có lẽ không chỉ được vin vào những câu nói "vâng, dạ, ạ, thưa...", mà là đến từ những người đủ thân để nói thật với nhau, đủ tôn trọng để không vượt qua ranh giới của nhau, và đủ thương nhau để sau những lúc lỡ lời vẫn có thể cười xòa, ôm chầm lấy nhau khi vui sướng.