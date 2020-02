Một công ty cho nhân viên làm việc online để trông con nghỉ học vì dịch corona

Chiến dịch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang "nóng" hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện tại. Hà Nội vừa có quyết định cho học sinh tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp nghỉ học từ ngày 3 – 9/2/2020 để phòng, tránh dịch bệnh do virus corona.

Sau khi nhận được thông tin này, trước sự lo lắng của rất nhiều cán bộ, nhân viên có con nhỏ trong độ tuổi đi học về việc sắp xếp công việc, người trông nom con trẻ, một công ty truyền thông tại Hà Nội đã rất nhanh chóng tạo điều kiện cho các nhân viên được làm việc online.

Sự hỗ trợ kịp thời của công ty đối với nhân sự trong thời điểm dịch corona đang tiếp diễn.

Trước đó, ngay trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết, công ty này cũng lì xì cho mỗi nhân viên một hộp khẩu trang y tế, đồng thời gửi email cập nhật tình hình sức khỏe nhân sự để có định hướng hỗ trợ kịp thời trong khi dịch corona đang có nhiều diễn biến mới.

Hình thức chấm công bằng vân tay cũng được công ty này tạm thời ngừng để giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên.

"Đây là tin vui nhất trong ngày hôm nay. Tôi đã rất lo khi trường học thông báo các con sẽ nghỉ học từ ngày mai.

Nhà có hai con nhỏ và sự việc quá gấp gáp nên chúng tôi chưa thu xếp được người trông trẻ. Đây có lẽ là tin vui nhất trong ngày hôm nay", chị Nhung, nhân viên công ty cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của công ty.