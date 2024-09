Sau Võ Tấn Phát, đến lượt Negav nhận bão chỉ trích vì phát ngôn khó hiểu ở Concert Anh trai say hi.

Khi đứng trên sân khấu, Negav bất ngờ chia sẻ rằng: "Khi đứng đây thì em muốn nói chuyện với mẹ em! Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?".

Nhiều người cho rằng anh không nên nói vậy vì sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm học hành của các bạn trẻ. Thậm chí, có khán giả còn nhận xét Negav phát ngôn thiếu sự tinh tế, không nên mang chuyện nghỉ học sớm ra làm trò đùa, nhất là trong tình cảnh anh chàng hiện tại đang là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất định.

Negav ở Concert của "Anh trai say hi"

Dẫu vậy, fan của Negav vẫn lên tiếng bênh vực thần tượng với lý do anh chỉ pha trò cho đêm diễn, hoàn toàn không có ý xấu.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với Hieuthuhai, Hurrykng, Rex, Manbo.

Negav từng kết hợp cùng các nghệ sĩ trong nhiều sản phẩm âm nhạc như Ngủ một mình, Dừng yêu, Hương... Tên tuổi của Negav chỉ thực sự bùng lên khi anh tham gia các chương trình như Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi. Ở Anh trai say hi, Negav được gọi là "mỏ hỗn" vì có cách trò chuyện, tung hứng khá duyên dáng với các anh trai khác.

Trước đây, Negav từng nói về căn bệnh rối loạn dây thần kinh thực vật. Trả lời báo Thanh Niên, Negav chia sẻ căn bệnh này đã bị từ nhỏ, vì mỗi lần lo âu, sợ hãi là tay chân anh lại bủn rủn, chóng mặt.

"Khi lớn lên, mình cố gắng khắc phục bằng cách đi tập luyện thể thao, giữ mọi thứ cân bằng thì mình không thấy bị nữa. Cho đến khi mình bị chấn thương ở tay, không đi tập được nữa thì nó lại xuất hiện. Đỉnh điểm là đợt dịch bệnh, lúc này mình mới đi khám và biết được tên gọi của căn bệnh này. Trước đó mình chỉ nghĩ là triệu chứng như người bình thường, chẳng qua là cảm giác của mình sẽ lâu hơn người khác", Negav nói.