Chiều 28/9, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại địa điểm tổ chức concert Anh Trai Say Hi. Chương trình quy tụ 30 anh trai đang hot hậu show thực tế, thu hút sự chú ý của nhiều fan nhạc. Tuy nhiên, concert Anh Trai Say Hi bị "ném đá" dữ dội ngay trước thềm diễn ra - vì một sự cố đáng trách từ BTC.

Poster ở concert Anh Trai Say Hi

... thiếu mặt anh trai Công Dương

Cụ thể, nhiều fan đã nhận ra poster concert Anh Trai Say Hi, được treo ở ngay địa điểm tổ chức show thiếu hẳn 1 nghệ sĩ - Công Dương. Fan đếm đi đếm lại, chỉ có 29 anh trai có mặt tên poster. Sự cố khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Công Dương vô cùng bất bình. Hình ảnh nhanh chóng bị lan truyền trên MXH. Đáng chú ý, trong 1 bài đăng của fan trên Threads, Công Dương vào để lại bình luận với icon mếu máo khiến người hâm mộ càng thêm xót xa.

Công Dương bình luận ở bài đăng của fan

Sự cố này lập tức gây tranh cãi diện rộng. NSX Anh Trai Say Hi bị chỉ trích gay gắt. Thiếu hẳn 1 nghệ sĩ trong dàn 30 anh trai ở trên poster là điều không thể chấp nhận. Việc này khiến nghệ sĩ tổn thương, nhất là ngay trước thềm show diễn quan trọng - có ý nghĩa tình cảm với cả 30 anh trai và người hâm mộ.

NSX Anh Trai Say Hi "in bù" ảnh Công Dương dán lên poster, khiến fan càng phẫn nộ hơn

Bị "ném đá" dữ dội, NSX Anh Trai Say Hi tiếp tục có động thái chữa cháy... đi vào lòng đất. Người hâm mộ có mặt tại hiện trường ghi lại được hình ảnh ekip in hình Công Dương, dán bổ sung vào mé ngoài poster. Cách xử lý này lại làm bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không chỉ thiếu chuyên nghiệp, đây còn là một sự chống chế đẩy sự bực tức của fan lên đến đỉnh điểm. Nhiều khán giả không thể hiểu cách xử lý của BTC, 19h show diễn mới bắt đầu, thế nhưng thay vì chỉnh sửa thiết kế và in lại, thay thế tấm poster hiện tại thì BTC lại in riêng hình Công Dương lên và dán vào một cách nhem nhuốc, như vậy rất không tôn trọng nghệ sĩ. Hiện trên MXH đang bùng lên chỉ trích BTC trước thềm concert diễn ra vào tối nay.

Công Dương trấn an fan

Giữa bão dư luận, Công Dương đã lên trấn an fan. Trong broadcast của mình, Công Dương bộc bạch: "Anh biết mọi người thương anh nhưng thôi không cần làm gì lớn chuyện đâu. Ban đầu anh cũng hơi buồn và tủi thân chút nhưng quan trọng là sau đó anh thấy mọi người thương anh nhiều là anh vui rồi. Hôm nay cũng là sinh nhật bố anh nên anh muốn giữ một tâm trạng tốt để biểu diễn cho bố thấy bố vui. Anh sẽ thật cháy vì gia đình, vì bọn em và vì đam mê của anh chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Vui vẻ vui vẻ không quạo nhé. Anh yêu mọi người".