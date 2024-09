Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức mở bán vé đêm concert diễn ra vào tối 19/10 tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sau khi công bố sơ đồ và các hạng vé không lâu, 11h ngày 27/9, NSXđã chính thức mở bán vé đêm concert diễn ra vào tối 19/10 tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo đó, Ban tổ chức của chương trình thông báo mở bán 20.000 vé cho đêm concert với 12 hạng vé khác nhau ở các khu vực ngồi và đứng. Giá vé cao nhất là 8.000.000 đồng và giá thấp nhất là 800.000 đồng. Cụ thể, khu vực đứng bao gồm 4 hạng vé: Hỏa lực 1,2,3,4 (1.800.000 đồng), Gai Con 1,2 (1.800.000 đồng), Phát Tài và Tinh Tú (1.200.000 đồng), Cửu Long và Kame (800.000 đồng).

Khu vực ngồi bao gồm 8 hạng vé: X-Vip 1,2,3 (8.000.000 đồng), Đỉnh nóc và Kịch trần (3.500.000 đồng), Sục sôi và Nham thạch (2.500.000 đồng). Vị trí Rực lửa, Huyền thoại, Thanh xuân và Bí ẩn cùng giá là 2.000.000 đồng/vé. Hạng vé khác như Đa sắc và Đa tình (1.500.000 đồng), Tấm khiên 1,2 và Điểm tựa 1,2 (800.000 đồng).

Theo thông tin trên fanpage của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chỉ sau 30 phút mở bán, nhiều hạng vé của đêm diễn đã hết sạch, chỉ còn 3 hạng vé là X-VIP 3 (8 triệu đồng), Phát tài (1,2 triệu đồng) và Tinh Tú (1,2 triệu đồng). Đến 12h30 (chỉ sau 90 phút mở bán vé), toàn bộ hạng vé đều được thông báo bán hết.

Ảnh: Fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Việc concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai “sold out” chỉ trong thời gian ngắn nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng tốc độ cháy vé của chương trình không thua kém những liveshow của các ngôi sao như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn… Nhiều fan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không mua được vé và mong Ban Tổ chức thực hiện thêm đêm nhạc khác để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Điều này cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt và tình yêu của khán giả dành cho chương trình cũng như ê-kíp và 33 anh tài.

Lý giải việc vé concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai “sold out” chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người cho rằng điều này không quá bất ngờ bởi show của các “anh tài” vốn dĩ sở hữu 1 yếu tố quyền lực rất đặc thù mà ngay cả đối thủ Anh Trai Say Hi cũng phải dè chừng, đó là tệp khán giả quyền lực.

Theo đó, với việc lựa chọn dàn line-up là các nghệ sĩ quen thuộc, tên tuổi như Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tiến Luật, BinZ…và format làm mới các ca khúc quen thuộc, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hướng đến tệp khán giả đại chúng, cần độ sâu về nội dung và tính chất nghệ thuật mà phần lớn là thế hệ khán giả 7x, 8x và cả 9x đời đầu. Dù không active và “máu chiến” trên các nền tảng MXH như các bạn Gen Z nhưng bù lại, nhóm khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại có độ chín về kinh tế, thậm chí còn hội tụ rất nhiều người có tầm ảnh hưởng và quyền lực trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nghiệp và người làm marketing, truyền thông. Do đó, họ rất sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm xứng đáng và concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một trong số đó.

Ảnh chụp màn hình.

Hơn nữa trước đó, Ban tổ chức của chương trình được cho là tinh tế khi đã có cuộc khảo sát giá vé trên fanpage để đánh giá và đưa ra con số phù hợp. Do đó, việc “cháy vé” có lẽ cũng là điều đã được Ban tổ chức dự tính trước.

Có thể nói, dù từng lép vế Anh Trai Say Hi trên các nền tảng số thế nhưng thực tích bán vé của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng khiến đối thủ phải phải dè chừng. Đáng chú ý, đêm concert này của các “anh tài” cũng được tổ chức cùng ngày với đêm concert thứ 2 của các ”anh trai”. Do đó, việc 2 đêm nhạc diễn ra cùng thời điểm được khán giả nhận định là màn cạnh tranh đáng chờ đợi.