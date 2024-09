Mới đây, nam ca sĩ Đức Phúc đã công khai trên fanpage hình ảnh mình giành chiếc cúp quán quân The Voice 2015, đặt cạnh hình ảnh anh giành chiếc cúp debut nhóm Best 5 tại Anh trai say Hi năm nay. Giọng ca Hết thương cạn nhớ viết những dòng đầy tự hào:

20.09.2015 - 14.09.2024

Cầm trên tay 2 chiếc cúp đánh dấu 2 hành trình vô cùng ý nghĩa và không thể nào quên!

Cám ơn cậu vì đã luôn nghiêm túc, luôn hết mình, luôn cố gắng nỗ lực và không bao giờ từ bỏ!

Đức Phúc không ngại chia sẻ hình ảnh thời còn là "vịt con xấu xí" của mình

Lập tức, bài đăng của Đức Phúc nhận về lượng tương tác "khủng" với hàng trăm nghìn lượt like, share, bình luận từ cộng đồng mạng.

Gần như tất cả khán giả đều bày tỏ cảm phục với sự dũng cảm của Đức Phúc. Trải qua một hành trình lột xác không hề dễ dàng, Đức Phúc chưa bao giờ chối bỏ bản thân mình. Ngược lại, anh luôn nhắc về quá khứ với sự trân trọng và tự hào.

Đức Phúc là học trò của Mỹ Tâm

Trong đêm chung kết Anh trai say Hi, ở tiết mục biểu diễn cùng Alan Walker, màn hình của chương trình cũng chiếu công khai hình ảnh Đức Phúc thuở chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Đức Phúc sinh năm 1996, từng đăng quang quán quân The Voice 2015, khi là thí sinh đội Mỹ Tâm. Thời điểm đó, anh từng bị nhận xét là "quán quân xấu nhất lịch sử".

Chia sẻ về quãng thời gian đó, Đức Phúc từng tâm sự: "Đêm đăng quang, tôi vẫn nhớ bị khán giả gọi là quán quân xấu nhất lịch sử. Lúc đó dù đăng quang nhưng tôi vẫn buồn và đau lòng khủng khiếp. Tôi từng nghĩ có cần đến mức vậy không. Tôi buồn, không biết mình đang đăng quang hay thế nào mà lại phải chịu như vậy. Nhưng trong quá trình tôi tham gia cuộc thi đã bị mọi người nói rồi, nên đến đêm chung kết, tôi cũng đã quen dần. Trộm vía tôi là người có tinh thần lạc quan".

Giữa năm 2017, Đức Phúc gây sốc cho công chúng khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới sau phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó đến nay, nam ca sĩ vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân mình, cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Giọng ca đến từ Hà Nội được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự thân thiện, lễ phép, tinh thần kính nghiệp.

Tham gia Anh trai say Hi, Đức Phúc càng được yêu mến bởi hình ảnh hiền lành, dễ mến, luôn hết lòng vì mọi người. Các phần trình diễn có Đức Phúc tham gia luôn được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng hết mức có thể. Dù còn gây một số tranh cãi, nhưng phần đông khán giả cho rằng nam ca sĩ thật sự xứng đáng giành suất debut trong nhóm Best 5 của chương trình.

Đức Phúc mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng ở Anh trai say Hi

