Ngọc bọt nước là gì? Loại đá "giống phỉ thúy đến mức người mới chơi nào cũng nhầm" mà giới sưu tầm gọi là "kẻ giả thân thiết"

Sau bài viết về "Phỉ thúy và Jade A - Hai khái niệm tưởng giống mà rất khác", nhiều người thắc mắc cùng một câu: "Vậy nếu một viên ngọc trong veo, sáng lung linh, nhưng giá lại chỉ vài trăm - vài triệu, đó là gì?"

Câu trả lời rất có thể là: Ngọc bọt nước - cái tên thi vị mà giới chơi ngọc Trung Quốc dành cho một loại đá có lai lịch hết sức đặc biệt. Series "Thượng lưu thưởng ngọc" sẽ "vạch trần" nhân vật mà giới trong nghề gọi đùa là "diễn viên đóng thế đỉnh cao nhất của phỉ thúy" và là lý do vì sao những bức ảnh trên các sàn livestream về "ngọc băng chủng siêu rẻ" khiến chuyên gia phải lắc đầu.

Ngọc bọt nước - "đứa em song sinh" của phỉ thúy nhưng không cùng dòng họ

Cái tên đầu tiên ta cần biết: Ngọc bọt nước, hay theo cách gọi khoa học quốc tế là Albite Jade. Trong tiếng Trung, dân chơi ngọc gọi nó là "水沫子" (Shuǐmòzi - Ngọc thủy mặc) nghĩa đen là "bọt nước nhỏ", vì bên trong viên đá thường có những đốm trắng tròn trông như bọt nước đang sôi trong nồi.

Vậy nó là gì?

Theo Jewea - một trang chuyên về ngọc học quốc tế, ngọc bọt nước có đặc trưng nổi bật là độ trong suốt cao (từ bán trong tới trong suốt) và các tạp chất bên trong dạng "bọt nước" trắng hoặc xám, chính những bọt này đã đặt tên cho nó. Đây là một khoáng vật được tìm thấy cùng với phỉ thúy nhưng khác hoàn toàn về thành phần hóa học.

Để hiểu rõ hơn, hãy quay lại kiến thức nền của series:

- Phỉ thúy (jadeite) thành phần chính là natri-nhôm-silicat (NaAlSi₂O₆), thuộc nhóm khoáng vật pyroxen. Ngọc bọt nước (albite jade) thành phần chính là NaAlSi₃O₈ thuộc nhóm khoáng vật feldspar.

Nhìn công thức hóa học thì chỉ khác nhau một nguyên tử Silic. Nhưng cấu trúc tinh thể khác hẳn và đó là tất cả sự khác biệt về độ cứng, tỷ trọng, độ bền và giá trị.

Điều thú vị nhất cũng là cái bẫy tinh vi nhất của ngọc bọt nước là chúng thường xuyên sinh trưởng cùng phỉ thúy. Trong các nghiên cứu địa chất, jadeite xuất hiện cùng với albite trong các loại đá biến chất ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp ở các rìa kiến tạo mảng phá hủy. Nghĩa là khi thợ mỏ ở Myanmar đào ra một khối đá thô, rất có thể trong đó có lẫn cả phỉ thúy và ngọc bọt nước - hai loại đá "cùng nhà sinh ra" nhưng "không cùng dòng máu".

Chính sự gần gũi địa chất ấy giải thích vì sao ngoại hình của ngọc bọt nước giống phỉ thúy đến lạ thường. Nó có độ trong cao, sắc xanh nhạt phớt hoặc trắng trong vắt, ngoại hình rất gần với phỉ thúy băng chủng (ice jade) hoặc thủy tinh chủng (glassy jade) tức là hai cấp chủng cao nhất trong thang phân loại phỉ thúy.

Đây cũng là lý do mà ngọc bọt nước được mệnh danh là "vật thay thế phỉ thúy băng chủng đỉnh cao của giới ngân sách hạn chế". Một chiếc vòng phỉ thúy băng chủng Type A thực sự có thể vài trăm triệu đến vài tỷ trong khi một chiếc vòng ngọc bọt nước có ngoại hình tương tự chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

"Đẹp đến tiên khí phiêu phiêu": Vì sao ngọc bọt nước vẫn có người yêu?

Nếu bạn đã đọc đến đây mà nghĩ rằng ngọc bọt nước là "đồ giả" hay "đồ kém phẩm" thì hơi vội. Trong cộng đồng chơi ngọc châu Á, có hẳn một tệp người yêu ngọc bọt nước vì chính nó, không phải để giả phỉ thúy.

Đặc điểm khiến ngọc bọt nước có sức hút riêng:

- Một, độ trong suốt cực cao. Ngọc bọt nước thường đạt tới chất lượng băng chủng (ice grade), thậm chí thủy tinh chủng (glassy grade), độ "thủy" phong phú đến mức như muốn nhỏ giọt. Đây là cảm giác mà ngay cả phỉ thúy thông thường (đậu chủng, nhu mì chủng) cũng không có được.

- Hai, hiệu ứng huỳnh quang dịu. Trong điều kiện ánh sáng phù hợp, ngọc bọt nước chất lượng tốt có ánh sáng nhẹ phát ra từ bên trong tạo cảm giác trong lạnh, "tiên khí", "lạnh kiều" kiểu nữ thần lãnh đạm tự nhiên. Đây là vibe mà giới mộ điệu Trung Quốc rất chuộng, đặc biệt trong nghệ thuật trang điểm cổ phong và phim cổ trang.

- Ba, giá thực sự dễ chịu. So với phỉ thúy Type A đỉnh cao có giá vài chục đến vài trăm triệu, ngọc bọt nước chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là có thể sở hữu một món "ngoại hình cao cấp". Đây là lý do nó trở thành lựa chọn của sinh viên, người trẻ mới đi làm, hoặc đơn giản là những người yêu cái đẹp "thanh đạm" mà không muốn căng thẳng về ngân sách.

Nói cách khác: Ngọc bọt nước không phải đồ giả, mà là một loại đá thật có vẻ đẹp riêng. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ một số người bán cố tình "mượn hình" của phỉ thúy để định giá ngọc bọt nước theo giá phỉ thúy. Và đó mới là cái bẫy.

Nhược điểm và cái bẫy "băng chủng siêu rẻ"

Đẹp nhưng không hoàn hảo. Ngọc bọt nước có vài "tử huyệt" mà người chơi cần biết:

- Độ cứng thấp hơn phỉ thúy. Độ cứng theo thang Mohs của ngọc bọt nước khoảng 6-6.5, trong khi phỉ thúy là 6.5-7. Chênh lệch không nhiều nhưng đủ để ngọc bọt nước dễ trầy xước hơn nếu va đập mạnh.

- Tỷ trọng rất nhẹ. Đây mới là điểm quan trọng nhất và cũng là cách phân biệt dễ nhất bằng tay không. Phỉ thúy có tỷ trọng cao (khoảng 3.33 g/cm³), khi cầm lên cảm giác "nặng tay" rõ rệt, giới trong nghề gọi là "trụy thủ" (cảm giác nặng kéo xuống). Ngọc bọt nước có tỷ trọng thấp (khoảng 2.62 g/cm³), cầm lên nhẹ bẫng, giới trong nghề gọi là "khinh phiêu" (cảm giác nhẹ bay). Hai chiếc vòng cùng kích cỡ, đeo lên tay, chiếc nặng hơn rõ rệt sẽ là phỉ thúy.

- Độ dẻo kém hơn. Ngọc bọt nước giòn hơn phỉ thúy, dễ vỡ khi rơi hoặc bị va đập. Đây là lý do thợ gia công ngọc bọt nước phải cực kỳ cẩn thận khi mài giũa.

- Vùng giả mạo nặng nhất: Đây là cảnh báo quan trọng nhất. Rất nhiều người bán không trung thực bán ngọc bọt nước chất lượng cao dưới mác "phỉ thúy băng chủng" với giá phỉ thúy. Nếu bạn thấy một viên "phỉ thúy băng chủng hoàn hảo không tỳ vết, giá lại rẻ đến vô lý" thì 99% là ngọc bọt nước. Đây là nguyên tắc vàng của giới chơi ngọc kinh nghiệm.

Cụ thể hơn về cấu trúc bên trong, đây là thông tin mà ngay cả các tay chơi lâu năm cũng phải dùng kính lúp 10x mới nhìn được: Ngọc bọt nước có cấu trúc tinh thể dạng hạt (granular), với đặc điểm nổi bật là các tạp chất "bọt khí" hoặc "bông" màu trắng-xám bên trong, trông giống như bọt nước đang sôi. Phỉ thúy có cấu trúc tinh thể dạng sợi đan xen (fibrous intergrowth), chính các tinh thể sợi cứng đan vào nhau này đôi khi phản chiếu ánh sáng tại các mặt cát khai, tạo nên hiệu ứng "cánh ruồi" (Fly Wings, hay "thúy tính") đặc trưng. Đây là dấu hiệu nhận biết hàng đầu mà giới chuyên gia dùng, nếu bạn soi kính lúp 10x và nhìn thấy hiệu ứng "cánh ruồi" lấp lánh trên bề mặt, đó là phỉ thúy thật.

Mẹo phân biệt cho người mới: 4 bước kiểm tra trước khi xuống tiền

Vẫn áp dụng triết lý quen thuộc của series "Thượng lưu thưởng ngọc" - kiến thức là tấm khiên bảo vệ tốt nhất. Đây là 4 mẹo phân biệt cơ bản mà bất kỳ ai cũng có thể tự áp dụng, ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm:

1. Cảm nhận trọng lượng - mẹo nhanh nhất.

Cùng một viên tròn kích cỡ tương đương, ngọc bọt nước cầm nhẹ hơn rõ rệt so với phỉ thúy. Nếu bạn được đeo thử cả hai loại trên cùng một bàn tay thì chênh lệch trọng lượng sẽ rất rõ ràng. Đây là cách kiểm tra mà bạn không cần thiết bị gì hết.

2. Quan sát "thúy tính" tức hiệu ứng cánh ruồi.

Dưới ánh sáng mạnh và quan sát qua kính lúp 10x (loại lúp nhỏ giá vài trăm nghìn đã đủ), phỉ thúy thật có những vệt sáng lấp lánh trên mặt cát khai giống ánh phản chiếu trên cánh ruồi. Ngọc bọt nước thường không có hiệu ứng này, hoặc nếu có thì rất mờ, thay vào đó là các đốm bông trắng hoặc bọt khí xếp lớp.

3. So sánh độ bóng.

Phỉ thúy Type A có độ bóng "thủy tinh mạnh" (strong vitreous luster), ánh sáng phản chiếu sắc và sáng. Ngọc bọt nước có độ bóng "dầu-thủy tinh" (greasy vitreous), nhìn mượt mà hơn nhưng "mềm" hơn, không sắc nét bằng phỉ thúy. Khi đặt cả hai dưới đèn LED trắng và xoay nhẹ, sự khác biệt sẽ lộ ra.

4. Nghe âm thanh khi gõ nhẹ.

Đây là kỹ thuật của các "lão làng" cần một chút kinh nghiệm. Gõ nhẹ hai vòng vào nhau, phỉ thúy phát ra âm thanh trong, vang, hơi giống tiếng kim loại nhẹ. Ngọc bọt nước phát ra âm thanh đục hơn, ngắn hơn, ít vang. Nhưng lưu ý: Cách này dễ sai nếu vòng có vết nứt vi mô bên trong nên đừng dựa hoàn toàn vào nó.

Và đặc biệt cũng giống bài trước về chiếc vòng "thị phi" của Hằng Túi đã nhấn mạnh: Với những món có giá trị từ vài chục triệu trở lên, đừng tin vào mẹo dân gian. Hãy mang ra phòng kiểm định có đầy đủ thiết bị FTIR, kính hiển vi, đo tỷ trọng và khúc xạ kế. Chứng thư của các đơn vị uy tín sẽ ghi rõ thành phần khoáng vật, nếu là Albite, đừng để bị tính giá phỉ thúy.

Vậy có nên mua ngọc bọt nước không?

Câu trả lời rất rõ ràng: Có, nếu bạn biết mình đang mua gì và trả đúng giá cho thứ đó.

Ngọc bọt nước phù hợp với người: Yêu vẻ đẹp trong veo, vibe "tiên khí", lạnh kiều, không cần phải có sắc xanh rực rỡ của Đế Vương Lục hay tím lavender của tử phỉ. Ngân sách giới hạn nhưng muốn đeo món trông "có hàng", đặc biệt là chị em mới bắt đầu yêu ngọc, chưa muốn đầu tư mạnh. Người trẻ chuộng vibe minimal, layered, không phô trương. Người muốn có nhiều món đa dạng để phối với từng trang phục mà không cần "căng thẳng" về việc làm xước hay làm mất.

Ngọc bọt nước không phù hợp với người: Sưu tầm ngọc như đầu tư tài sản. Ngọc bọt nước gần như không tăng giá theo thời gian, càng không có giá trị truyền đời như phỉ thúy Type A đỉnh cao. Muốn món đồ có thể đeo cả đời mà không cần chăm chút. Do độ cứng và độ dẻo kém, ngọc bọt nước cần được nâng niu hơn.

Quan trọng nhất: Hãy mua ngọc bọt nước với tâm thế đúng, mua nó vì chính vẻ đẹp của nó, không phải vì nó "giống phỉ thúy". Đó là cách yêu ngọc đúng đắn, và cũng là cách tôn trọng chính khoản tiền bạn bỏ ra.

Trong thế giới đá quý, mỗi viên có một câu chuyện riêng. Phỉ thúy có sự sang trọng đế vương. Nephrite có sự ấm áp truyền đời. Còn ngọc bọt nước có một vẻ đẹp khác: Vẻ đẹp của cái nhẹ nhõm, cái mát lạnh, cái tự do của một người trẻ chọn cái đẹp cho mình mà không cần phải chứng minh điều gì. Và đôi khi, đó cũng là một dạng "thượng lưu", chỉ là một dạng thượng lưu nhẹ nhàng hơn mà thôi.