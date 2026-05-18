Từ chiếc vòng 'thị phi' của Hằng Túi: Hóa ra 'phỉ thúy' và 'Jade A' không phải một!

Nhìn lại chứng thư DOJILAB mà nữ doanh nhân Hằng Túi từng công bố, có một mục mô tả khiến giới chơi ngọc xôn xao: "Color: Light green with violet overtone" - màu xanh nhạt với tông tím phụ. Trên chính tờ giấy ấy, sản phẩm được ghi rõ là "Natural Jadeite Jade" (ngọc Jadeit tự nhiên), 46,61 gram, chủng "Semitransparent to translucent" (bán trong tới mờ).

Với những người chỉ liếc qua, ba chữ "Natural Jadeite Jade" đã đủ để khẳng định "vòng xịn". Nhưng với những ai đã đọc bài "Từ chiếc vòng phỉ thúy 5 năm chưa 'yên' của Hằng Túi", hẳn còn nhớ một sự thật then chốt: Dòng chữ "Natural Jadeite Jade" KHÔNG đồng nghĩa với "Type A". Hai chiếc vòng cùng được ghi như vậy có thể chênh lệch nhau hàng trăm lần về giá trị, tùy vào việc chữ "A", "B" hay "C" nằm ở dòng Comments phía dưới.

Nhưng câu chuyện còn có thêm một lớp nữa, lớp mà ít người chơi ngọc nghiệp dư ở Việt Nam để ý: "Phỉ thúy" trong cách nói tiếng Việt và "jade" trong cách dùng quốc tế không hoàn toàn là một. Hiểu sai điểm này, người chơi có thể mua nhầm thứ mà mình tưởng ngay cả khi mọi giấy tờ đều "đúng".

Ảnh: FBNV

"Jade" trong tiếng Anh không phải là "phỉ thúy"

Đây là một trong những kiến thức nền mà các tổ chức ngọc học quốc tế luôn nhấn mạnh ngay đầu mỗi tài liệu hướng dẫn.

Theo GIA (Gemological Institute of America) - tổ chức ngọc học uy tín hàng đầu thế giới, các nhà ngọc học hiện đại dùng từ "jade" như một thuật ngữ chung bao gồm cả hai khoáng vật: Nephrite và jadeite. Hai khoáng vật này đã được gắn liền với nhau xuyên suốt lịch sử.

Nói cách khác, khi một sản phẩm được dán nhãn "jade", "real jade" hay "authentic jade", nó có thể là một trong hai loại khoáng vật hoàn toàn khác nhau:

- Jadeite (Phỉ thúy): Khoáng vật thuộc nhóm pyroxene, công thức hóa học NaAlSi₂O₆. Đây mới chính là phỉ thúy theo cách hiểu của người Trung-Việt - loại đá quý từng được hoàng đế nhà Thanh sủng ái, cũng là loại đá làm nên những phiên đấu giá hàng trăm tỷ đồng tại Hong Kong.

- Nephrite (Ngọc bích thật / Ngọc dương chi): Khoáng vật thuộc nhóm amphibole, thành phần chủ yếu là canxi, magie, sắt và silicat. Đây mới là "ngọc" cổ điển của Trung Quốc thời kỳ trước nhà Thanh - loại được dùng làm ấn ngọc thời Minh, các vật phẩm nghi lễ thời cổ.

Cả hai jadeite và nephrite đều được coi là "jade" (ngọc) chính thống. Cả hai đều đã được dùng làm trang sức, vật phẩm nghi lễ, công cụ và tác phẩm điêu khắc suốt hàng nghìn năm. Nhưng chúng thuộc về hai họ khoáng vật hoàn toàn khác nhau. Nephrite thuộc nhóm amphibole. Jadeite có cấu trúc tinh thể dạng hạt xếp chặt, trong khi nephrite có cấu trúc tinh thể dạng sợi đan xen, tạo thành cấu trúc dày đặc giống như nỉ. Chính cấu trúc dạng sợi này mang lại cho nephrite độ dai bền vượt trội, khiến nó trở thành một trong những loại đá quý có khả năng chống va đập tốt nhất.

Điều này có ý nghĩa gì với người mua? Khi bạn nghe ai đó nói "đây là vòng ngọc thật", "jade thật", hãy hỏi tiếp: Jadeite hay nephrite? Đây là câu hỏi đầu tiên cần đặt trước cả Type A, B hay C.

Ảnh: FBNV

Vậy "phỉ thúy" tương ứng với cái gì?

Khái niệm "phỉ thúy" trong tiếng Trung và được du nhập sang tiếng Việt chỉ tương ứng với jadeite, không bao gồm nephrite.

Đây chính là sự khác biệt văn hóa thú vị: Với người Tây phương, "jade" là một họ khoáng vật rộng; với người Trung-Việt, "phỉ thúy" và "ngọc bích" (nephrite) là hai khái niệm phân biệt rõ ràng. Phỉ thúy có giá trị cao hơn nephrite về mặt thị trường, đặc biệt với những viên có chất lượng tốt từ Myanmar (Burma) - nguồn cung phỉ thúy chất lượng cao chính của thế giới vẫn là một trong những loại đá quý đắt nhất tính theo carat.

Phỉ thúy có thang giá trị riêng, dải màu riêng, và đặc biệt là dễ bị xử lý hóa học hơn nephrite. Theo International Gem Society (IGS), jadeite xốp hơn nephrite đáng kể, điều này khiến nó dễ bị xử lý bằng thuốc nhuộm và polymer hơn. Trong khi các phương pháp xử lý này cũng tồn tại ở nephrite, chúng ít phổ biến hơn. Đây là lý do tại sao hệ thống phân loại A/B/C (mà bài trước đã giải thích kỹ) đặc biệt quan trọng với phỉ thúy.

"Jade A" và "Type A Jadeite" có giống "phỉ thúy Type A" không?

Đây là điểm rất nhiều người Việt nhầm.

Theo IGS, nhiều thương nhân đã đơn giản hóa hệ thống xử lý ngọc bằng cách dùng các chữ cái để mô tả các phương pháp xử lý phổ biến. "A" jade chỉ jadeite hoặc nephrite tự nhiên, chưa qua xử lý. Loại này có thể được phủ một lớp sáp, nhưng không có phương pháp xử lý nào khác.

Lưu ý chỗ in đậm: "A" jade = jadeite HOẶC nephrite chưa xử lý. Tức là hệ thống Type A/B/C/B+C áp dụng cho cả hai loại jade, không phải chỉ riêng phỉ thúy. Trên thực tế, do nephrite ít bị xử lý hơn, nên hệ thống này được nhắc đến chủ yếu trong bối cảnh phỉ thúy.

Vậy khi bạn nghe câu "vòng phỉ thúy Jade A tự nhiên", chính xác về mặt thuật ngữ thì nên hiểu là:

"Phỉ thúy" → tức là jadeite (chứ không phải nephrite). "Jade A" hay "Type A" → tức là chưa qua xử lý hóa học (không tẩy axit, không bơm polymer, không nhuộm màu).

Một sản phẩm muốn được gọi đúng nghĩa là "phỉ thúy Type A" cần đồng thời thỏa cả hai điều kiện: Là jadeite, không phải nephrite, càng không phải các loại đá khác bị bán nhầm tên (như serpentine, prehnite, thạch anh nhuộm). Type A tự nhiên hoàn toàn, không qua xử lý.

Trên chứng thư đạt chuẩn quốc tế, cả hai thông tin này đều phải được ghi rõ. Dòng "Species: Natural Jadeite Jade" xác nhận điều 1. Dòng "Comments: A-type Jade" (hoặc tương đương) xác nhận điều 2. Thiếu một trong hai, "phỉ thúy Type A" chưa thể được khẳng định hoàn chỉnh.

"Light green with violet overtone": Vì sao đây là chi tiết quan trọng?

Quay lại chứng thư của Hằng Túi với dòng mô tả "Light green with violet overtone". Đây là một mô tả màu sắc rất chuyên môn, đáng để hiểu kỹ.

Theo Mason-Kay Jade, một trong những công ty trang sức phỉ thúy uy tín nhất tại Mỹ: Các nhà ngọc học sử dụng các thuật ngữ như "overtones" (tông phụ), "undertones" (tông nền) bởi đá quý không phải là một bảng màu Pantone đơn sắc - màu sắc của chúng thay đổi tùy ánh sáng, tùy cách cắt và cách gắn. Theo quy tắc trong ngọc học, hue (sắc) càng tinh khiết thì giá trị càng cao. Một viên xanh thuần sẽ có giá trị cao hơn xanh ánh lam, một viên vàng thuần sẽ giá trị hơn vàng ánh xanh.

Vậy "light green with violet overtone" nghĩa là gì? Đây là một viên ngọc có sắc xanh nhạt chủ đạo, mang tông tím phụ. Đó là một mô tả rất đặc biệt, vì:

Phỉ thúy có hai gam màu hiếm và quý nhất: Imperial Green (Đế Vương Lục) và Lavender (tím lavender, người Việt hay gọi là "tử phỉ"). Theo Reza Gem Collection, không giống Imperial Green có màu xanh do crom (Cr³⁺) tạo ra, phỉ thúy Lavender có màu tím do sự hiện diện của mangan (Mn³⁺). Mangan cũng như crom đóng vai trò chromophore, hấp thụ một số bước sóng ánh sáng và phản xạ những bước sóng khác. Ở phỉ thúy Lavender, nó hấp thụ chủ yếu phần vàng và xanh lá của quang phổ, kết quả là cho ra cảm nhận màu tím.

Một viên phỉ thúy có cả xanh nhạt và tím phụ cùng tồn tại là một hiện tượng khá đặc biệt, nó nói lên rằng trong cấu trúc tinh thể của viên đá có sự đồng tồn của cả vết crom (cho xanh) và vết mangan (cho tím). Trong giới sưu tầm, những viên phỉ thúy có hai gam màu cùng hiện diện (color combination) thường được gọi là "Xuân Đới Thái", xuân ở đây chỉ tím lavender, thái chỉ xanh - một dạng phỉ thúy quý hiếm trong thị trường Trung Quốc.

Nhưng đây là chỗ thú vị, chính chi tiết "violet overtone" cũng là điểm khiến nhiều chuyên gia kiểm định cần thận trọng hơn khi định danh. Bởi:

- Một trong những thách thức lớn nhất trong việc phân hạng phỉ thúy Lavender là mô tả chính xác sắc độ. Các thuật ngữ "lavender", "purple" và "violet" thường được dùng thay thế cho nhau, nhưng chúng đại diện cho những sắc độ khác biệt rất tinh tế. Hơn nữa, cảm nhận màu sắc có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng.

- Việc đánh giá phỉ thúy Lavender cần được thực hiện dưới ánh sáng nhất quán, có kiểm soát để đảm bảo phân loại chính xác. Ngoài ra, sự phai màu và độ ổn định màu là một mối quan ngại với một số phỉ thúy Lavender tiếp xúc lâu với ánh nắng hoặc nhiệt có thể, trong một số trường hợp, làm thay đổi màu.

Và đặc biệt: Các loại jadeite có tông xám có thể được nhuộm để mô phỏng màu Imperial Green, hoặc được nhuộm để đạt được màu tím (mauve). Nói cách khác, màu tím đặc biệt là tím nhạt trên nền xanh là một trong những gam màu phổ biến nhất bị làm giả bằng nhuộm hóa học. Đây có thể là lý do nhiều người khuyên Hằng Túi nên mang vòng đi kiểm định thêm ở nước ngoài để có thêm tham chiếu độc lập, đặc biệt khi viên ngọc có gam màu phức tạp.

Một lần nữa, bài viết không kết luận về tính chất sản phẩm của Hằng Túi, đó là việc của các phòng kiểm định chuyên môn. Nhưng vụ việc của cô là một bài học rất thực tế: Với những viên ngọc có gam màu kết hợp (xanh + tím, vàng + xanh, lục + trắng...), tiêu chuẩn kiểm định càng cần khắt khe.

Một "ma trận" còn rộng hơn: Những thứ bị bán dưới tên "jade"

Sau khi đã hiểu jadeite - nephrite - Type A B C, người chơi ngọc cần biết thêm một mê cung nữa: Rất nhiều loại đá hoàn toàn không thuộc họ jade vẫn đang được bán dưới cái tên "ngọc", "jade", "cẩm thạch"…

Theo akiemart, một nguồn giáo dục ngọc học quốc tế thì cả jadeite và nephrite đều được coi là jade chính thống. Còn những gì KHÔNG phải jade bao gồm: Thủy tinh, nhựa, thạch anh nhuộm (dyed quartzite), serpentine, prehnite, hay bất kỳ vật liệu nào được tiếp thị là "jade" chỉ dựa trên màu sắc hoặc bề ngoài. Đó là những vật liệu giả mạo.

Đây chính xác là những cái tên mà Hằng Túi đã nhắc đến trong dòng chia sẻ ngày 16/5: "Chắc chắn chiếc vòng mẹ tặng mình là vòng ngọc phỉ thúy Natural Jadeite Jade chứ không phải mã não, thạch anh hay chalcedone bọt khí gì đó như các bạn phán xét". Mã não (agate), thạch anh (quartz), chalcedone đều là các loại đá thạch anh ẩn tinh, KHÔNG thuộc họ jade, nhưng có thể được nhuộm và bán dưới các tên gọi gây nhầm lẫn.

Vì vậy, với một người mới chơi ngọc, có ít nhất ba lớp câu hỏi cần đặt khi cầm trên tay một món đồ:

- Đây có phải jade không? (jade = jadeite hoặc nephrite, không phải mã não, thạch anh, serpentine…)

- Nếu là jade, đây là jadeite (phỉ thúy) hay nephrite (ngọc bích cổ điển)?

- Nếu là jadeite, nó là Type A (tự nhiên), B (xử lý axit-polymer), C (nhuộm), hay B+C (kết hợp)?

Mỗi câu trả lời "sai một bậc" có thể khiến giá trị thật của món đồ chênh lệch hàng chục lần.

Người nước ngoài mua phỉ thúy thế nào? Vài quy tắc đáng học

Đối chiếu với cách giới mua phỉ thúy tại các thị trường lớn như Hong Kong, Mỹ, Canada, có vài điểm Việt Nam nên tham khảo:

Thứ nhất, không tin vào "mẹo dân gian". Theo nhiều nguồn ngọc học quốc tế, quan sát bằng mắt thường là một xuất phát điểm hữu ích, nhưng việc nhận diện jade đáng tin cậy thường đòi hỏi đánh giá đồng thời nhiều đặc điểm hoặc kiểm định chuyên môn cho những giao dịch giá trị cao. Các "test" kiểu nghe leng keng, áp lên má, soi đèn pin… không đủ để kết luận.

Thứ hai, chứng thư phải đến từ phòng có đủ thiết bị quang phổ. Một số chứng thư trên thị trường có thể chỉ kết quả thông qua các test cơ bản (tỷ trọng, chỉ số khúc xạ, kính hiển vi). Để xác nhận Type A một cách chắc chắn, đặc biệt với jadeite, cần phổ hồng ngoại FTIR - công cụ có thể phát hiện dấu vết của polymer trong cấu trúc đá. Khi đặt hàng kiểm định, người mua có thể chủ động hỏi: "Bên anh chị có chạy FTIR cho mẫu này không?"

Thứ ba, với jade gam màu hiếm (lavender, tím, xanh dương) cần đặc biệt thận trọng. Các gam màu này dễ bị làm giả bằng phương pháp nhuộm hơn các màu xanh truyền thống.

Thứ tư, mua theo niềm tin "thật rẻ là thật hời" gần như luôn dẫn đến thất vọng. Phỉ thúy chất lượng cao từ Myanmar - nguồn cung chủ yếu thế giới vẫn nằm trong số những loại đá quý đắt nhất theo carat. Một viên có chủng tốt, sắc đẹp, kích cỡ vòng đeo tay nếu giá quá hấp dẫn, hãy nghi ngờ ngay.

Thứ năm, với những món có giá trị trên 30-50 triệu đồng, kiểm định chéo ở hai phòng độc lập là khoản đầu tư xứng đáng đặc biệt nếu có thể tham chiếu cả các tổ chức quốc tế như GIA (Mỹ), Lotus Gemology (Thái Lan), hoặc các phòng có chứng nhận FGA, GG.

Câu chuyện chiếc vòng "light green with violet overtone" của Hằng Túi, dù đúng - sai ở khía cạnh kỹ thuật vẫn còn cần các bên chuyên môn xác minh, đã vô tình mở ra một cánh cửa rất quý cho người chơi ngọc Việt Nam: cánh cửa của kiến thức cơ bản.

Khi bạn đã hiểu "jade" khác "phỉ thúy", "Natural Jadeite Jade" khác "Type A", "light green" khác khi đứng riêng và khác khi đi kèm "violet overtone" - bạn không chỉ tự bảo vệ được tài sản của mình. Bạn còn bước thêm một nấc trong hành trình "thưởng ngọc" mà series "Thượng lưu thưởng ngọc" đã nhiều lần nhắc tới: Chơi ngọc không chỉ để khoe, chơi ngọc là để hiểu. Hiểu cấu trúc khoáng vật, hiểu hóa học của màu sắc, hiểu lịch sử văn hóa, hiểu giới hạn của giấy tờ.

Người xưa nói "ngọc gặp người có duyên". Cái duyên ấy, đôi khi, chỉ đơn giản là việc bạn chịu khó đọc thêm một bài như thế này, trước khi xuống tiền cho một món đồ có thể đeo cả đời.