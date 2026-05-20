Tiết Tiểu Mãn bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 và kéo dài đến đầu tháng 6, là thời điểm mà người xưa gọi là "tiểu đắc doanh mãn", tức là mọi thứ vừa đủ đầy, lúa ngoài đồng bắt đầu chắc hạt nhưng chưa chín rộ. Trong tử vi, đây cũng là quãng chuyển mình về dòng tiền, nhiều con giáp được kích hoạt vận tài chính nhờ sự dịch chuyển của khí trời và năng lượng đất. Năm nay, có ba con giáp đặc biệt được hưởng lợi, không chỉ kiếm được tiền từ công việc chính mà còn có những khoản thu nhập đến từ nguồn ít ai ngờ tới. Quan trọng hơn cả, đây là giai đoạn các con giáp này biết giữ tiền chứ không chỉ kiếm tiền, và đó mới là điểm khác biệt thực sự.

1. Tuổi Thìn: Vận tài chính bứt phá, tiền tự tìm đến từ những mối quan hệ cũ

Bước vào tiết Tiểu Mãn, tuổi Thìn được dự báo có một quãng dòng tiền dồi dào nhất từ đầu năm đến nay. Khoảng từ ngày 21 đến 25 tháng 5, người tuổi Thìn dễ nhận được lời mời hợp tác hoặc một dự án ngắn hạn có thù lao tốt. Điểm đặc biệt năm nay là tiền của tuổi Thìn không đến từ những nỗ lực vất vả mới, mà thường quay về từ các mối quan hệ cũ, có thể là một người bạn từng làm chung trước đây, một khách hàng cũ quay lại, hoặc một khoản đầu tư tưởng đã quên lãng nay bỗng có tin vui.

Khoảng ngày 26 đến 30 tháng 5, vận tài chính tiếp tục được củng cố nhờ những quyết định dứt khoát trong công việc. Người tuổi Thìn nên tránh tâm lý cả nể, đặc biệt là khi có người vay mượn hay rủ rê góp vốn vào dự án mơ hồ, vì khoảng thời gian này tiền vào nhanh nhưng cũng dễ ra nếu không tỉnh táo. Lời khuyên là nên dành một phần thu nhập bất ngờ để gửi tiết kiệm hoặc chuyển sang kênh tích lũy ổn định, đừng vội tiêu vào những món xa xỉ chỉ để thỏa mãn nhất thời.

2. Tuổi Ngọ: Bản lĩnh chuyển hóa thành tiền, càng cuối tháng càng thắng

Tuổi Ngọ vốn được xem là con giáp nhanh nhạy với cơ hội, và tiết Tiểu Mãn năm nay đúng là sân khấu dành cho họ. Trong khoảng từ ngày 22 đến 28 tháng 5, người tuổi Ngọ có thể nhận được tin vui liên quan đến công việc, có thể là một đợt xét tăng lương, một khoản thưởng quý, hoặc một đơn hàng lớn nếu đang kinh doanh. Điều thú vị là vận may của tuổi Ngọ trong giai đoạn này không đến từ sự may rủi mà đến từ chính sự chủ động trước đó.

Những kế hoạch âm thầm chuẩn bị từ tháng 3, tháng 4 nay bắt đầu cho quả ngọt. Bước sang những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, tuổi Ngọ tiếp tục có cơ hội mở rộng nguồn thu nhập phụ, nhất là những ai đang làm thêm online, freelance hay có kênh riêng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tuổi Ngọ trong giai đoạn này dễ chi tiêu cảm xúc, mua sắm theo trào lưu hoặc đầu tư bốc đồng. Cách giữ tiền tốt nhất là đặt ra một nguyên tắc rõ ràng cho bản thân, mọi khoản chi trên một mức nào đó đều phải để qua đêm mới quyết định.

3. Tuổi Dậu: Tiền vào từ chữ tín, cuối tiết Tiểu Mãn có khoản lớn ngoài dự tính

Tuổi Dậu năm nay có một quãng tài lộc khá đặc biệt trong tiết Tiểu Mãn vì nó không ồn ào mà thấm dần. Từ ngày 23 đến 27 tháng 5, người tuổi Dậu sẽ thấy công sức bỏ ra trước đó bắt đầu được ghi nhận một cách cụ thể bằng tiền. Đó có thể là một khoản hoa hồng đến muộn, một lời cảm ơn kèm phong bì, hoặc một khách hàng giới thiệu thêm khách mới. Chữ tín và sự tử tế tích lũy nhiều năm qua chính là vốn liếng vô hình giúp tuổi Dậu kiếm tiền trong giai đoạn này.

Từ ngày 28 tháng 5 đến đầu tháng 6, tuổi Dậu có khả năng cao đón nhận một khoản tiền lớn ngoài dự tính, có thể từ thừa kế, tiền hoàn thuế, tiền được trả nợ cũ hoặc một cơ hội đầu tư mà người thân giới thiệu. Điều cần lưu ý với tuổi Dậu là đừng vì có tiền mà thay đổi lối sống đột ngột, cũng đừng vội khoe khoang. Giữ phong thái điềm đạm, kín đáo chính là cách để tài lộc ở lại lâu hơn và tiếp tục sinh sôi trong những tháng tiếp theo của năm 2026.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.