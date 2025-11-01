Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Cứ mỗi mùa thu đông, tôi lại thèm những bữa cơm nhà ấm áp, bổ dưỡng. Nấm sò xào rau xanh là một trong những món ngon mà tôi cứ nghĩ mãi không thôi. Món này không chỉ dễ làm mà kết cấu tươi ngon, thơm phức, mềm mại của nó cũng vô cùng hấp dẫn!

Sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn này đặc biệt tinh tế. Nấm sò dày và mọng nước, mang đến kết cấu đậm đà như thịt, trong khi rau xanh giòn tan và tươi mát. Sự kết hợp giữa hai kết cấu này trong miệng quả là hoàn hảo. Việc thêm tỏi và hành lá càng làm tăng thêm hương thơm của món ăn. Gia vị cũng rất khéo léo, biến những loại rau củ thông thường thành những món ăn thơm ngon, đậm đà.

Những loại nguyên liệu này cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Nấm sò là một món ăn tăng cường sức khỏe tuyệt vời vào mùa thu và mùa đông, giàu axit amin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch; rau lá xanh cung cấp cho chúng ta các vitamin thiết yếu hàng ngày. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau một bữa ăn thịnh soạn. Tôi đặc biệt thích làm món này vào những ngày lạnh; mùi thơm nồng nàn của nấm thật hấp dẫn, ngon đến mức chỉ cần ăn thôi cũng đã thèm rồi.

Trong thời đại đề cao việc ăn uống lành mạnh này, món ăn này cân bằng, với sự kết hợp hài hòa giữa protein và rau, vừa thỏa mãn cơn thèm ăn vừa tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu làm món nấm sò xào rau xanh

1 hộp nấm sò, 3-5 cây cải thìa, 5 tép tỏi, một ít hành lá, 1/2 thìa cà phê muối biển, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước sốt tỏi, 1 thìa canh tinh bột năng hòa với chút nước.

Cách làm món nấm sò xào rau xanh

Bước 1: Nấm sò bạn cắt bỏ phần chân, sau đó rửa sạch rồi cho vào nồi nước sôi chần sơ. Vớt nấm ra, để ráo nước. Rau cải thìa cắt bỏ gốc, tách rời lá rồi rửa sạch, để ráo nước. Tỏi bóc vỏ, cắt lát. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Đun nóng chảo rồi thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng bạn cho hành lá và tỏi vào xào thơm. Tiếp theo cho rau cải thìa và nấm sò vào, thêm một ít muối, nước tương và nước tương đen, xào đều.

Bước 3: Sau đó cho thêm dầu hào và 1 thìa canh nước sốt tỏi băm vào xào đều. Trước khi lấy ra đĩa thì, rưới một ít bột bắp vào để làm sánh nước sốt. Việc này sẽ giúp nước sốt không bị loãng và đậm đà hơn.

Thành phẩm món nấm sò xào rau xanh

Đây là một món chay rất ngon. Tôi đã thêm một thìa nước sốt tỏi, khiến món ăn càng thêm ngon. Ăn nhiều nấm vào mùa thu và mùa đông rất tốt cho sức khỏe; một chế độ ăn uống cân bằng giữa protein thực vật và rau củ không chỉ ngon miệng mà còn có lợi hơn nữa cho sức khỏe!

Mẹo cần lưu ý:

Khi chế biến món ăn này, hãy nhớ để nấm sò ráo nước, nếu không khi nấu nấm sẽ bị chảy nước và ảnh hưởng đến kết cấu. Nên dùng mỡ lợn để xào vì mỡ lợn sẽ giúp món ăn thấm thơm hơn. Sốt tỏi là chìa khóa để tăng hương vị, nhưng những ai không ăn cay có thể giảm lượng hoặc bỏ qua. Đừng bỏ qua bước làm thêm nước tinh bột bắp vì nó đảm bảo món ăn được nêm nếm vừa miệng. Ngoài ra, đừng xào nấm sò quá lâu, nếu không nấm sẽ mất đi độ giòn. Ăn nhiều các loại nấm và rau củ này vào mùa thu đông rất hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch!