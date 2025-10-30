Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mê

Những ngày cuối tháng Mười, trời chuyển mưa lạnh, thật lý tưởng để nấu và thưởng thức những món ăn ấm nóng. Hãy tưởng tượng khi bạn vừa "đội" mưa lạnh về đến nhà thì thấy trên bàn ăn một món ăn nóng hổi, hương thơm lừng... ăn xong cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.

"Canh đậu phụ nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua" là một món ăn rất ngon, đáng ăn trong tiết trời mưa lạnh. Nguyên liệu chính gồm 4 loại thực phẩm: Đậu phụ chiên, thịt băm, dưa chua và rau cải. Đậu phụ sau khi chiên vàng thì nhồi thịt băm để khéo léo kết hợp với các nguyên liệu còn lại. Món ăn được nấu cùng với dưa chua và rau cải tươi mát để tạo thành món canh ngon, thanh mát. Đậu phụ chiên sẽ thấm đẫm nước dùng và càng thêm đậm đà. Vào ngày mưa lạnh, húp một ngụm canh vừa ngọt thanh vừa chua chua rồi ăn cùng các nguyên liệu thì bao nhiêu cơm cũng hết.

Không dài dòng nữa, chúng ta cùng theo dõi cách làm món phụ chiên nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua. Chắc chắn khi thưởng thức bạn sẽ thấy không hối tiếc.

Nguyên liệu làm món canh đậu phụ nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua

1 miếng đậu loại bản to, 150g thịt nạc vai băm nhỏ, 1 nắm rau cải xanh (cải ngọt hoặc cải canh, cải thìa... đều được), một túi dưa cải chua (loại bán ở siêu thị), hành lá, một nhánh gừng nhỏ, 5 tép tỏi, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, nước dùng gà, một chút gia vị, một ít đường, dầu ăn, bột tiêu trắng, một ít bột bắp.

Cách làm món canh đậu phụ nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước để khử mùi tanh đặc trưng của đậu nành. Sau đó thấm khô nước bằng khăn bếp rồi cắt thành 10-12 miếng vuông. Sau đó bạn cho đậu phụ vào chảo dầu, chiên chín vàng 4 mặt. Sau đó bạn vớt ra, để nguội. Thịt băm cho vào bát, thêm chút hành lá thái nhỏ, gừng băm, gia vị, nước tương, dầu hào và 1/2 thìa canh tinh chất cốt gà, bột năng rồi trộn đều. Ướp thịt băm trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Lấy đậu phụ chiên ra, khoét một lỗ trên bề mặt, sau đó dùng đũa nhồi một lượng thịt băm vừa đủ vào. Lặp lại thao tác này cho đến khi tất cả các miếng đậu phụ chiên được nhồi hết thịt và để riêng dùng sau. Dưa chua bạn rửa dưới vòi nước để loại bỏ bớt muối và vị chua, sau đó vắt bớt nước rồi thái nhỏ. Rau cải rửa sạch, để riêng.

Bước 3: Sau khi sơ chế và chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Đầu tiên, đun nóng nồi rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó bạn cho dưa chua thái nhỏ vào, xào đến khi thấm dầu thì thêm lượng nước sôi vừa đủ vào.

Bước 6: Đun sôi trên lửa lớn một lúc rồi thả đậu phụ chiên nhồi thịt vào. Nêm một chút muối, một chút đường, bột tiêu trắng và 1/2 thìa canh tinh chất cốt gà. Đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 5 hoặc 6 phút để nhân thịt chín và đậu phụ ngấm nước dùng. Cuối cùng, cho rau cải vào nồi, dùng thìa đảo đều để rau ngập và ngấm nước dùng, nấu trên lửa lớn khoảng 30 giây, tắt bếp và lấy món ăn ra bát tô.

Thành phẩm món canh đậu phụ nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua

Đây là một món canh đậm đà. Đậu phụ chiên thấm đẫm hương vị nước dùng, thơm lừng quyện với vị dưa chua và hương thơm của thịt. Kết cấu và hương vị rất vừa phải, ăn cùng cơm nóng rất cuốn!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu phụ nhồi nhịt nấu rau cải và dưa chua!