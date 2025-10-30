Trộn 4 nguyên liệu đơn giản rồi vo tròn và hấp: Ngon bất ngờ, thơm lừng dùng ăn sáng, trưa hay tối đều hợp

Khi tiết trời trở lạnh, bạn sẽ luôn muốn nấu một bữa ăn ấm áp cho gia đình, nhưng đôi khi lại quá lười để phải sơ chế rồi hầm hay xào món ăn, rồi việc rửa bát lại khiến càng thấy... quá sức. Và đây là một gợi ý tuyệt vời giúp giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo!

Món ăn dưới đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt băm và gạo nếp và những loại rau củ sắc màu như ngô ngọt, cà rốt. Sắc vàng cam quyện vào nước sốt thịt băm, trông thật hấp dẫn. Gạo nếp thấm đẫm vị thơm ngon của thịt, trở nên trong suốt. Ngô và cà rốt không chỉ làm tăng thêm màu sắc mà còn mang đến hương vị thanh mát, khiến món ăn không hề bị ngấy.

Về mặt dinh dưỡng, món ăn này có thịt lợn cung cấp protein chất lượng cao, gạo nếp bổ sung năng lượng nuôi dưỡng cơ thể, ngô và cà rốt cung cấp chất xơ cùng vitamin. Tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần cho một bữa ăn đều được gói gọn trong những viên thịt viên nhỏ bé này. Phương pháp chế biến là hấp - ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe, đặc biệt thích hợp cho những người có dạ dày nhạy cảm vào mùa đông.

Điều thích nhất ở món ăn này chính là sự tiện lợi. Cuối tuần rảnh rỗi, bạn có thể làm một mẻ lớn rồi xếp gọn gàng vào hộp, đặt vào ngăn đông. Ngày thường, tan làm về nhà là có thể hấp trực tiếp mà không cần rã đông, chỉ 30 phút là có ngay bữa tối nóng hổi.

Món ăn này có thể trở thành món ăn chủ đạo cho bữa sáng, tối hoặc bất cứ khi nào bạn bận rộn không có thời gian để nấu một bữa ăn cầu kỳ với nhiều món. Hương thơm của thịt, gạo nếp và vị ngọt của rau củ hòa quyện trong miệng, làm thỏa mãn vị giác và sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nguyên liệu làm món xôi viên thịt thập cẩm

300g thịt băm, lượng ngô vừa đủ, nửa củ cà rốt, 200g gạo nếp, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh dầu hào, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, lượng bột gừng vừa đủ, lượng muối thích hợp.

Cách làm món xôi viên thịt thập cẩm

Bước 1: Gạo nếp vo sạch rồi ngâm cho mềm (ngâm ít nhất 3 tiếng hoặc để qua đêm). Sau đó vo sạch lại và để ráo nước. Cho thịt băm vào tô lớn, thêm nước tương, nước tương đen, dầu hào, một chút bột tiêu và bột gừng. Sau đó bạn dùng đũa khuấy đều theo một chiều cho đến khi thịt băm trở nên dẻo và đàn hồi, gia vị thấm đều. Quá trình khuấy thịt này mất khoảng 3-5 phút và là yếu tố then chốt tạo nên độ đàn hồi của viên thành phẩm sau khi hấp. Cà rốt nạo bỏ lớp vỏ ngoài rồi rửa sạch và thái hạt lựu nhỏ.

Bước 2: Cho gạo đã ngâm vào tô thịt băm. Sau đó thêm một lượng hạt ngô vừa đủ và cà rốt, một chút muối. Tiếp đó rắc một chút xíu muối (tùy khẩu vị) rồi dùng thìa trộn đều. Lưu ý trộn các nguyên liệu phải đảm bảo gạo nếp và các nguyên liệu được phân bổ đều, tạo thành hỗn hợp sệt và ẩm. Sau đó để yên trong 5 phút nhằm giúp gạo nếp thấm bớt nước sốt.

Bước 3: Lấy một lượng hỗn hợp nguyên liệu vừa đủ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vê lại rồi dùng 2 bàn tay úp vào nhau, nắm đều nhẹ nhàng khoảng 10 lần để đẩy hết bọt khí bên trong ra ngoài, giúp hỗn hợp tạo thành hình viên tròn săn chắc hơn. Sau khi nặn hỗn hợp nguyên liệu thành các viên tròn đều nhau, bạn xếp vào đĩa. Cho nước vào nồi hấp rồi đặt đĩa nguyên liệu lên sửng. Hấp cách thủy món ăn khoảng 30 phút là chín. Lấy món ăn ra, rắc một chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món xôi viên thịt thập cẩm

Khác với món xôi hay món thịt viên thông thường, cách kết hợp gạo nếp với thịt băm và các loại củ quả khiến cho món ăn có vị ngon hơn. Gạo nếp dẻo thơm kết dính với các nguyên liệu, hòa quyện cùng vị ngọt của thịt cùng rau củ hoàn toàn không nhờn, trẻ con rất thích. Mùa đông lạnh giá, nếu có những ngày mệt rũ chỉ muốn ăn đơn giản mà ngon, hay khi không đủ thời gian để nấu hầm hay xào, thì món này cũng đủ để đánh thức vị giác và no bụng - rất tiện lợi! Bạn có thể làm nhiều vào ngày cuối tuần rồi cho vào đông lạnh. Khi cần, lấy ra lượng vừa đủ dùng ra, cho vào nồi hấp lên là dùng ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối đều được. Vừa ngon miệng lại no bụng và ấm dạ dày!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món xôi viên thịt thập cẩm