Học theo chị gái, tôi nấu món canh này ăn nên làn da được cấp nước lại bổ sung kali, lợi đường tiêu hóa

Củ đậu là loại nông sản quen thuộc với hầu hết chúng ta. Củ đậu có thể dùng ăn sống hoặc chế biến thành các món xào, salad... Củ đậu khi ăn sống sẽ có vị giòn và mát, còn khi nấu chín lên thì vừa giòn lại ngọt. Mặc dù củ đậu là loại nguyên liệu rẻ, giá chỉ khoảng 15-20 nghìn đồng/1kg nhưng giá trị dinh dưỡng lại rất cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng củ đậu chứa một lượng lớn kali, chất xơ và nước. Ăn nhiều thực phẩm giàu kali có thể duy trì quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào, giúp cân bằng huyết áp, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh, duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ chức năng cơ bắp và phòng ngừa một số bệnh như đột quỵ, sỏi thận. Trong khi đó chất xơ có thể hỗ trợ loại bỏ chất thải dư thừa khỏi ruột, và nước có thể giúp giảm nhiệt bên trong và loại bỏ tình trạng khô da trong mùa thu-đông.

Lâu nay hầu hết chúng ta đều chủ yếu ăn củ đậu sống hoặc làm các món xào hoặc dùng làm nguyên liệu trộn trong món salad đều rất ngon. Chúng ta có thể thường thấy món củ đậu xào thịt, củ đậu xào trứng... Hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một cách chế biến khác với củ đậu: Nấu canh. Món canh này là "cao kiến" của chị gái tôi khi thấy tôi than vãn rằng da khô và nổi mụn. Chị bảo củ đậu là "thần dược" cấp nước, cấp ẩm thêm một ít đậu phụ vào nấu cùng để bổ sung isoflavone, giúp cân bằng nội tiết tố, cải thiện độ đàn hồi của da... Với cách nấu vô cùng dễ lại ngon, món canh này dễ làm lại phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu làm món canh củ đậu nấu đậu phụ, trứng và thịt băm

1 củ đậu, 1 quả trứng gà , 1 miếng đậu phụ dài, 200g thịt băm, hành lá thái nhỏ, 10g kỷ tử, một chút gừng băm, muối, một chút bột tiêu trắng, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món canh củ đậu nấu đậu phụ, trứng và thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ củ đậu sau đó rửa sạch. Tiếp theo, cắt củ đậu thành 3-4 miếng, sau đó thái thành lát dày 0.3 cm. Không nên thái củ đậu quá mỏng, nếu không trong quá trình nấu sẽ dễ bị nát. Đậu phụ bạn cắt thành các miếng dày rồi chiên vàng trong dầu nóng. Sau đó bặn cắt từng miếng đậu phụ vừa chiên làm đôi. Như vậy trong quá trình nấu canh, đậu phụ sẽ thấm gia vị tốt hơn.

Bước 2: Đập trứng vào bát, thêm một chút nước vào rồi đánh tan. Sau đó bạn phết một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng trứng. Đổ hỗn trứng vào chảo, dàn đều rồi chiên chín. Sau đó bạn lấy trứng ra, thái thành dạng sợi và để riêng. Tiếp đó cho một chút dầu ăn vào nồi. Khi dầu nóng, trút thịt băm và gừng băm vào, xào trên lửa lớn cho đến khi thịt săn bề mặt bên ngoài. Sau đó, đổ một lượng nước nóng vừa đủ vào nồi.

Bước 3: Cho đậu phụ chiên và củ đậu đã chuẩn bị vào nồi, đậy nắp rồi nấu ở lửa lớn trong khoảng 3 phút, đến khi củ đậu chín. Lúc này nêm muối, bột tiêu trắng và tinh chất cốt gà vào, khuấy đều. Sau đó, thả trứng gà thái sợi, hành lá thái nhỏ và kỷ tử vào, khuấy nhẹ rồi tắt bếp, lấy ra bát tô.

Thành phẩm món canh củ đậu nấu đậu phụ, trứng và thịt băm

Canh củ đậu nấu đậu phụ, trứng và thịt băm nấu chỉ khoảng 15 phút là xong với những thao tác đơn giản. Món canh có vị thanh mát, nước dùng ngọt vị từ thịt băm, củ đậu giòn ngọt quyện với trứng bùi béo cực ngon.

Lưu ý khi nấu:

1. Khi mua củ đậu, hãy đảm bảo mua những củ còn nguyên vỏ và không bị hư hại. Những củ đậu này không chỉ dễ bóc vỏ mà còn giòn hơn khi ăn. Không nên mua củ đậu có vỏ vàng sậm hoặc đen vì chúng đã bị hỏng.

2. Không xào củ đậu trước khi nấu canh vì sẽ khiến nước dùng kém trong. Bạn chỉ cần sơ chế rồi thả vào nồi sẽ giúp nước dùng thanh, củ đậu vẫn giữ được vị tươi mát tự nhiên

3. Khi cho trứng thái sợi vào bạn không nên nấu lâu. Khi các nguyên liệu chín, bạn mới thả trứng vào rồi tắt bếp luôn. Nấu quá lâu sẽ khiến chúng mất chất dinh dưỡng và giảm độ ngậy.