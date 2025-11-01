Cá tuyết thịt trắng, ít xương dăm, giàu đạm và có lượng mỡ vừa phải nên hợp với kiểu nấu lâu trên bếp lửa. Đậu phụ lại mềm mướt, thanh lành, ngấm vị rất nhanh. Ghép hai nguyên liệu này với nhau, thêm hành, gừng, tỏi và chút ớt khô, cả căn bếp sẽ bốc lên mùi thơm cay nồng, mời gọi mọi người xúm xít quanh nồi. Công thức dưới đây giữ trọn tinh thần “mùa lạnh ăn ngon, ăn nóng” và bạn có thể hoàn thành dễ dàng trong nửa giờ.

Cách thực hiện món cá tuyết hầm đậu phụ

Nguyên liệu cần thiết:

- 3 con cá tuyết hoặc cá minh thái, 1 hoặc 2 bìa đậu phụ, gừng, nước mắm, ớt khô (có thể thay bằng ớt tươi), nước tương, rượu nấu ăn, dầu ăn, tỏi, hành lá, rau mùi.

Cách thực hiện

Cá tuyết tươi ba con rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, thấm khô nước rồi ướp nhanh cùng vài lát gừng và một muỗng rượu nấu ăn trong mười phút để khử mùi tanh và giúp thịt cá săn hơn khi vào bếp. Một bìa đậu phụ cắt lát dày để khi hầm không bị vỡ, phần hành lá, rau mùi, tỏi ta chuẩn bị sẵn để đến lúc cho vào không lúng túng. Ít ớt khô xé nhỏ hoặc để nguyên cây tùy độ ăn cay của gia đình, nếu có tương đậu cay bạn hãy để sẵn ba muỗng, thêm hai muỗng nước mắm, nửa thìa nước tương để tạo màu nâu hổ phách và vị mặn hài hòa.

Bí quyết thành công nằm ở bước phi thơm. Bắc nồi đáy dày hoặc chảo chống dính lên bếp, cho chút dầu ăn vừa đủ áo mặt nồi rồi thả hành, gừng, tỏi cùng ớt khô vào xào đến khi dậy mùi. Mùi thơm này là nền hương của món, vì thế đừng vội vàng. Khi tỏi chuyển sang màu vàng nhạt, bạn nhẹ tay trượt từng khúc cá đã ướp vào nồi, lật trở một hai lần cho bề mặt se lại. Lúc này cho tương đậu cay và nước mắm, đảo đều để gia vị bám khắp mình cá. Tương đậu giúp vị cay nồng và mằn mặn quyện đều, đồng thời tạo sắc đỏ nâu rất bắt mắt khi dọn ra bàn.

Đổ nước sôi ngập mặt cá để giữ nhiệt độ ổn định, nêm lại cho vừa miệng rồi hạ nhỏ lửa. Mười phút đầu là thời điểm cá thấm gia vị và tiết ra vị ngọt tự nhiên. Sau đó thả những lát đậu phụ vào, tiếp tục liu riu thêm mười phút nữa để đậu phụ hút hết nước dùng cay thơm. Trước khi tắt bếp, rắc một nắm rau mùi lên trên cho dậy mùi tươi mát. Múc ra tô lớn, bạn sẽ thấy mặt nước sóng sánh, điểm cánh ớt đỏ, hành xanh, đậu phụ trắng ngà chen giữa những khúc cá thơm lừng, nhìn thôi đã thấy ấm.

Món hầm này hợp nhất là ăn ngay khi còn bốc khói. Miếng cá tuyết mềm mà không bở, thấm vị cay béo vừa đủ. Đậu phụ mượt như tấm lụa, cắn vào nghe vị nước dùng lan khắp đầu lưỡi, dùng kèm cơm trắng hay bún tươi đều tròn vị. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi không ăn cay, bạn có thể giảm lượng ớt khô và tương đậu, bù lại bằng vài lát gừng để giữ độ ấm. Với người thích đậm đà hơn, chỉ cần mở nắp thêm ít phút cho nước cạn bớt là có nồi hầm sánh sệt, chan lên cơm rất cuốn.

Một vài lưu ý nhỏ giúp món ăn “ngon từ lần đầu”. Thứ nhất là chọn nồi. Cá tuyết thịt mịn, dễ nát nên hạn chế đảo khuấy mạnh tay và không dùng chảo sắt mỏng nếu bạn chưa quen lửa, tốt nhất là nồi chống dính hoặc nồi đất. Thứ hai là trình tự. Hãy để đậu phụ vào sau khi cá đã hầm mười phút để miếng đậu không bị vỡ và vẫn kịp ngấm vị. Thứ ba là thời gian. Nếu thích nước dùng thật đậm, bạn có thể mở nắp hầm thêm vài phút để hơi nước thoát bớt, vị sẽ cô lại thơm hơn. Cuối cùng, đừng bỏ qua rau mùi. Một nhúm nhỏ rắc lúc tắt bếp làm dậy hương rất rõ, cắt bớt cảm giác ngấy và cho bát hầm mùi thơm mát dễ chịu.

Nhiều gia đình biến tấu bằng cách thả thêm ít nấm hoặc miến dong ở công đoạn cuối. Nấm kim châm, nấm đông cô tươi đều hợp vì góp thêm vị ngọt và giữ được độ giòn nhẹ. Nếu dùng miến, bạn ngâm mềm rồi cho vào sau cùng, đậy nắp một hai phút là sợi miến hút nước dùng, ăn rất hợp trong những tối lạnh. Một biến tấu khác là thêm vài lát củ cải trắng. Củ cải hầm mềm sẽ ngọt hậu, trung hòa vị cay mặn, bát hầm vì thế càng dễ ăn.

Giá trị của cá tuyết nằm ở sự cân bằng dinh dưỡng. Thịt cá giàu đạm nhưng không quá nặng nề, chất béo lành mạnh phù hợp với bữa tối mùa lạnh khi cơ thể cần năng lượng mà vẫn muốn nhẹ bụng. Đậu phụ bổ sung đạm thực vật và canxi, nếu hầm cùng gừng, tỏi, ớt thì bữa ăn còn có tác dụng làm ấm, giúp tiêu và giữ ấm tay chân.

Một nồi cá tuyết hầm đậu phụ không cần bí quyết phức tạp. Điều cần nhất là ngọn lửa vừa, sự kiên nhẫn trong mươi phút liu riu và cái nhìn chăm chút để nồi hầm luôn sánh, không quá mặn, không quá nhạt. Cả nhà quây quần bên bát cơm nóng, chan thêm thìa nước dùng cay thơm, nghe khói bốc lên mờ kính mắt, thế là đủ một buổi tối trời mưa lạnh ấm áp.

Chúc bạn thực hiện thành công!