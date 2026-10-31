Món quê dân dã không đến 40k nhưng ai ăn 1 lần là mê mãi mãi

Có những món ăn nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, không cầu kỳ nguyên liệu cũng chẳng cần trình bày đẹp mắt. Thế nhưng khi ăn cùng cơm nóng, vị đậm đà của cá quyện với chút chua thanh của khế lại tạo thành cảm giác rất riêng. Cá rô đồng kho khế là một món như vậy. Càng ăn càng thấy bắt cơm, nhất là những ngày muốn đổi vị bằng một món dân dã.

Nguyên liệu

500g cá rô đồng.

2 quả khế chua.

1 củ nghệ tươi hoặc 1 thìa cà phê bột nghệ.

2 củ hành tím, 2 tép tỏi, 1–2 quả ớt.

Hành lá, rau răm hoặc lá gừng nếu có.

Nước mắm, đường, tiêu, muối và dầu ăn.

Cách làm

Cá rô đồng làm sạch, chà với muối rồi rửa lại, để thật ráo. Khế rửa sạch, bỏ cạnh và thái lát mỏng. Nghệ giã nhỏ, vắt lấy phần nước, giữ lại một ít xác nghệ để kho cùng cá cho thơm.

Ảnh minh hoạ

Ướp cá với nước nghệ, nước mắm, một chút đường, tiêu và hành tỏi băm trong khoảng 15–20 phút. Không nên cho quá nhiều gia vị ngay từ đầu vì trong quá trình kho, nước sẽ cô lại và vị đậm hơn.

Xếp một lớp khế xuống đáy nồi, đặt cá lên trên rồi phủ phần khế còn lại. Thêm nghệ, ớt và hành tỏi. Cho nước xâm xấp mặt cá, đun đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa. Kho liu riu cho đến khi nước rút còn sền sệt, cá lên màu vàng nâu và phần thịt săn lại.

Cuối cùng nêm lại cho vừa miệng, rắc tiêu và hành lá rồi tắt bếp. Nếu thích vị đậm kiểu món quê, có thể kho thêm một chút cho phần nước gần cạn, lúc này cá sẽ bám lớp sốt nghệ và khế rất đẹp.

Lưu ý để cá không tanh

Cá rô đồng nên để thật ráo trước khi ướp và có thể chiên sơ hai mặt trước khi kho nếu muốn thịt cá săn chắc hơn. Khế nên chọn quả vừa chín tới, có vị chua rõ nhưng không quá già để khi kho vẫn giữ được hình dáng.

Điểm làm món này ngon không nằm ở nhiều gia vị mà ở sự cân bằng giữa vị mặn đậm của cá, vị chua dịu của khế và mùi thơm đặc trưng của nghệ. Gắp một miếng cá, thêm lát khế mềm và chan chút nước kho lên cơm nóng, lúc ấy mới hiểu vì sao những món ăn nhìn rất bình thường lại có thể trở thành ký ức của nhiều bữa cơm quê.