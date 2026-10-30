Canh cá hay canh gà cũng không ngon miệng và hợp thời tiết bằng món canh này

Những ngày cuối thu bước sang đầu đông, thời tiết bắt đầu trở mình se se lạnh. Cái không khí ấy thật kỳ lạ, luôn khiến người ta thèm thuồng cảm giác được quây quẩn bên mâm cơm gia đình, hít hà hơi ấm tỏa ra từ một nồi canh nóng hổi, nghi ngút khói. Nếu đã quá quen thuộc với những món canh xương hay canh rau thông thường, sao bạn không thử "đổi gió" bằng một bát canh dạ dày heo nấu củ mài, ngô ngọt và cà rốt? Món canh này không chỉ sở hữu sắc màu bắt mắt, hương vị tươi mát, đậm đà mà còn là bài thuốc bổ dưỡng tuyệt vời giúp làm ấm bụng, vỗ về dạ dày trong những ngày trở gió.

Cốt lõi tạo nên sức hút của bát canh chính là sự kết hợp ăn ý đến kỳ diệu giữa các nguyên liệu. Những mảnh dạ dày heo giòn sần sật, béo ngậy được ninh mềm vừa tới, hòa quyện trọn vẹn cùng vị ngọt thanh tự nhiên từ ngô tươi, vị ngọt dịu của cà rốt và cái bùi bở, dẻo thơm đặc trưng của củ mài. Nhấp một ngụm nước dùng trắng đục như sữa, cảm nhận vị ngọt đậm đà xộc lên mũi cùng chút cay nồng thoang thoảng của tiêu trắng, bao nhiêu mệt mỏi hay cái lạnh ngoài trời dường như đều tan biến.

Cách chế biến món canh tưởng chừng cầu kỳ này thực ra lại cực kỳ đơn giản và nhanh gọn nếu bạn bỏ túi công thức dưới đây:

Nguyên liệu nấu món canh củ mài dạ dày heo, ngô và cà rốt

1 cái dạ dày heo, một đoạn củ mài, một cái ngô ngọt, một củ cà rốt, lượng hành lá và gừng vừa đủ, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, muối và một ít dầu ăn, bột mì và giấm trắng.

Cách nấu món canh củ mài dạ dày heo, ngô và cà rốt

Bước 1: Sơ chế dạ dày heo

Dạ dày heo tươi mua về cho vào thau, rắc một nắm bột mì khô cùng chút giấm trắng rồi bóp, chà xát thật kỹ từ trong ra ngoài. Cách này giúp đánh bay hoàn toàn lớp chất nhầy và mùi hôi đặc trưng. Rửa lại nhiều lần dưới vòi nước cho thật sạch. Sau đó, bắc một nồi nước lạnh, thả vài lát gừng và đầu hành vào, cho dạ dày vào chần sơ khoảng 5-6 phút rồi vớt ra.

Bước 2: Cắt thái và chuẩn bị nguyên liệu đi kèm

Dạ dày sau khi chần đem rửa sạch lại với nước mát. Dùng dao cạo sạch lớp màng trắng bám bên trong và phần mỡ thừa bám bên ngoài, sau đó thái thành từng dải dài vừa ăn. Ngô ngọt và cà rốt rửa sạch, cắt khúc tròn vừa miệng. Củ mài gọt vỏ, thái miếng vuông hoặc xắt khúc tương tự. Hành lá thái nhỏ, gừng đập dập.

Bước 3: Xào săn và tạo màu nước dùng

Bắc chảo lên bếp, đun nóng chút dầu ăn rồi trút dạ dày thái sợi vào đảo đều trên lửa lớn. Thêm hành, gừng vào xào cùng cho đến khi dạ dày tỏa mùi thơm nức. Lúc này, hãy rót trực tiếp một lượng nước sôi vừa đủ vào chảo. Giữ nguyên lửa lớn đun cuồn cuộn trong 4-5 phút - bí quyết này sẽ giúp nước dùng ngay lập tức chuyển sang màu trắng đục tự nhiên vô cùng hấp dẫn.

Bước 4: Ninh giòn mềm bằng nồi áp suất

Trút toàn bộ dạ dày cùng phần nước dùng trắng đục vào nồi áp suất. Thêm ngô ngọt đã cắt khúc (ngô ninh lâu sẽ giúp nước canh thêm ngọt đậm) và một chút muối. Đậy nắp, đun lửa lớn đến khi nồi van xả hơi thì hạ lửa nhỏ, ninh khoảng 20 phút. Việc dùng nồi áp suất không chỉ rút ngắn thời gian ninh dạ dày từ một tiếng xuống còn một nửa, mà còn giữ trọn vẹn độ ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

Sau khi nồi áp suất xả hết hơi, mở nắp rồi trút tiếp củ mài, cà rốt và rắc thêm chút tiêu trắng vào. Khuấy nhẹ, đậy nắp và đun trên lửa lớn thêm khoảng 10 phút nữa cho củ mài và cà rốt vừa chín tới, mềm dẻo mà không bị nát. Tắt bếp, xả áp rồi múc canh ra thố đất để giữ nhiệt thật lâu. Rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên, vậy là thố canh nóng hổi, nghi ngút khói đã sẵn sàng thưởng thức!

Thành phẩm món món canh củ mài dạ dày heo, ngô và cà rốt

Tô canh dọn ra bàn ăn tỏa hương thơm nức, quyến rũ khó cưỡng. Nước dùng có màu trắng đục sánh mịn, ngô vàng óng, cà rốt cam tươi cùng củ mài trắng ngần tạo nên một bức tranh ẩm thực vô cùng bắt mắt. Cắn một miếng dạ dày giòn sần sật nhưng đã thấm đượm gia vị, húp thêm muỗng nước canh ngọt thanh béo ngậy, bạn sẽ thấy mọi thao tác chuẩn bị đều hoàn toàn xứng đáng. Chiều nay trời lạnh, hãy thử trổ tài làm ngay nồi canh ấm áp này để chiêu đãi gia đình nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh củ mài dạ dày heo, ngô và cà rốt!