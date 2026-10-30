10 món ăn ngon nấu đơn giản kiểu nhà làm, hoàn hảo để mang đi ăn trưa

Với nhiều người, 2 nỗi lo lớn nhất khi chuẩn bị bữa trưa là: Thức ăn bị khô sau khi hâm nóng; rau củ bị úa vàng và tiết nước. Thực tế, bằng cách chọn đúng loại rau và nắm vững một vài mẹo nhỏ, bạn vẫn có thể thưởng thức một bữa trưa ngon miệng với những món ăn mình đã chuẩn bị. 10 món ăn sau đây đều dễ chế biến để bạn có thể mang đi và hâm nóng lại mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon - đây đều là những món ăn kiểu gia đình kinh điển, ai cũng biết.

1. Thịt bò hầm khoai tây

Cắt thịt bò thành từng miếng và chần sơ. Cắt khoai tây thành từng miếng. Phi thơm gừng và tỏi trong một ít dầu. Cho thịt bò vào xào, sau đó thêm nước tương, nước tương đen và nước nóng. Đun nhỏ lửa cho đến khi thịt bò mềm. Cho khoai tây vào và tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi chín mềm và nước sốt sánh lại. Khoai tây sẽ ngấm nước sốt, và thịt bò sẽ càng ngon hơn khi nấu càng nóng. Đây là một món ăn trưa hoàn hảo.

2. Thịt gà hầm cà chua

Cắt thịt đùi hoặc ức gà thành từng miếng nhỏ và ướp với một ít nước tương và tiêu đen. Cắt cà chua thành từng miếng. Chiên sơ gà trong một ít dầu cho đến khi hơi vàng, sau đó cho cà chua vào và nấu đến khi cà chua tiết ra nước, mềm. Thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 10 phút. Độ chua của cà chua sẽ giữ cho thịt gà mềm và không bị khô sau khi nấu.

3. Cà tím xào thịt băm

Cắt cà tím thành dải, rắc một chút muối và ướp trong 10 phút, sau đó vắt bỏ phần nước thừa. Xào thịt băm với một ít dầu ăn cho thơm. Sau đó cho tỏi băm, nước tương và tương đậu nành vào xào đến khi dậy mùi thơm. Cho cà tím vào xào đến khi mềm, ngấm gia vị. Bản thân cà tím không tiết ra nhiều nước, vì vậy hâm nóng lại sẽ làm cho nó ngon hơn.

4. Cà rốt thái lát xào thịt

Cắt cà rốt thành lát mỏng. Thái thịt thăn heo thành lát mỏng rồi cho vào bát ướp với nước tương, bột bắp trong khoảng 15 phút. Đầu tiên, xào thịt lợn đến khi vàng đều rồi vớt ra để riêng. Sau đó, xào cà rốt thái lát, thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 1 phút cho cà rốt mềm. Cuối cùng, cho thịt heo đã xào trở lại chảo và nêm gia vị. Cà rốt chịu nhiệt tốt và không dễ bị sẫm màu.

5. Thịt heo thái sợi xào ớt chuông xanh và đậu phụ

Cắt đậu phụ thành các lát mỏng rồi chiên vàng, sau đó thái dạng sợi. Rửa sạch thịt heo, thái thành các lát mỏng rồi thái tiếp thành dạng sợi nhỏ. Rửa sạch ớt chuông, bỏ cuống và hạt rồi thái sợi. Ướp thịt nạc thái sợi với bột bắp, một ít nước tương. Đầu tiên, xào thịt lợn thái sợi, sau đó cho đậu phụ và ớt chuông xanh vào, nêm thêm nước tương cùng một chút muối. Xào đều. Đậu phụ chiên sau khi xào sẽ có độ dai và sẽ không bị nhão, trong khi ớt chuông xanh sẽ ngon hơn nếu giữ được độ giòn.

6. Thịt gà xào nấm

Ngâm nấm hương khô trước, hoặc có thể dùng nấm hương tươi, rửa sạch rồi thái lát hoặc cắt miếng nhỏ. Cắt thịt gà thành miếng, thêm nước tương, dầu hào và bột bắp, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Xào nấm hương với một ít dầu cho thơm, sau đó cho thịt gà vào đảo đều. Thêm một ít nước và ninh nhỏ lửa cho đến khi thịt chín, sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Vị umami của nấm hương sẽ làm món ăn thơm hơn khi càng nóng.

7. Ngồng tỏi xào thịt băm

Rửa sạch và cắt ngồng tỏi thành các đoạn ngắn. Rửa sạch và băm nhỏ thịt heo, sau đó cho vào bát, thêm nước tương và rượu nấu ăn vào, trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng và xào thịt băm đến khi đổi màu, dậy mùi thơm. Sau đó cho ngồng tỏi vào xào, nêm thêm chút muối và nước tương. Có thể thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 30 giây để ngồng tỏi chín đều. Ngồng tỏi sẽ có độ giòn và mềm, vẫn giữ được độ giòn ngay cả khi hâm nóng với cơm.

8. Đậu phụ kho nước tương

Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ và chiên sơ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng. Phi thơm tỏi băm và hành lá thái nhỏ trong chảo. Sau đó cho nước tương nước tương đen cùng dầu hào và một ít nước vào, khuấy đều. Đun sôi rồi cho đậu phụ vào và nấu nhỏ lửa trong 3 phút. Cuối cùng, cho thêm một ít nước bột bắp pha loãng để làm sánh nước sốt. Đậu phụ kho nước tương sẽ ngấm nước sốt tốt hơn và kết cấu của nó không thay đổi nhiều sau khi hâm nóng lại.

9. Thịt bò xào hành tây

Cắt hành tây thành những lát mỏng. Cắt thịt bò thành miếng mỏng và ướp với nước tương, bột bắp cùng một chút dầu ăn trong khoảng 15 phút. Đầu tiên, xào thịt bò cho đến khi đổi màu rồi lấy ra để riêng. Sau đó, xào hành tây cho đến khi mềm. Cho thịt bò trở lại chảo, thêm muối và một chút bột tiêu đen, đảo đều. Vị ngọt của hành tây cân bằng vị béo ngậy của thịt bò, làm cho món ăn vẫn ngon ngay cả khi hâm nóng lại.

10. Đậu đũa xào thịt heo

Loại bỏ xơ cứng 2 bên quả đậu đũa, rửa sạch rồi bẻ thành từng. Chần đậu đũa trong 2 phút cho đến khi chín tới, vớt ra thả vào chậu nước lạnh để giữ màu xanh. Ướp thịt heo thái lát mỏng với nước tương, bột bắp và chút xíu dầu ăn rồi xào đến khi đổi màu. Sau đó cho đậu xanh vào xào cùng. Tiếp đó cho thêm tỏi băm, nước tương và một chút muối, xào đều cho đậm đà, dậy mùi thơm. Đảm bảo đậu xanh chín mềm. Chần đậu xanh trước sẽ an toàn và tiện lợi hơn, đồng thời giúp đậu chín đều hơn.

Mang theo bữa trưa tự chuẩn bị không có nghĩa là bạn phải chấp nhận ăn những gì mình nấu dư thừa vào bữa tối ngày hôm trước. Chỉ cần bạn lựa chọn nguyên liệu phù hợp và chuẩn bị các món ăn đúng cách, bạn có thể có một bữa trưa ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng.