Lá bắp cải già đừng vội bỏ, muối hơi chua rồi đem nấu kiểu này lại thành món hao cơm bất ngờ

Khi làm bắp cải, phần lá già, lá ngoài hoặc những bẹ lá không đẹp mắt thường bị bỏ đi. Thực ra, chỉ cần tận dụng phần còn tươi, rửa sạch rồi muối cho hơi chua, sau đó đem xào với thịt băm hoặc tóp mỡ, bạn sẽ có một món ăn dân dã nhưng rất bắt cơm. Vị chua nhẹ của bắp cải muối giúp món xào đỡ ngấy, kết hợp với thịt đậm đà lại tạo cảm giác khá giống những món dưa cải xào quen thuộc.

Nguyên liệu

500g lá và bẹ bắp cải.

150–200g thịt ba chỉ hoặc thịt băm.

3 tép tỏi, 1 củ hành tím, 1 quả ớt.

Muối, đường, nước mắm, tiêu và dầu ăn.

Có thể thêm một ít hành lá hoặc rau răm.

Cách muối lá bắp cải

Ảnh minh họa

Lá bắp cải rửa sạch, để ráo rồi thái thành miếng vừa ăn. Nếu bẹ quá dày thì thái mỏng theo chiều ngang để khi xào dễ thấm gia vị.

Cho bắp cải vào âu, thêm lượng muối vừa phải, bóp nhẹ rồi để khoảng 20–30 phút cho rau tiết bớt nước. Sau đó cho vào hũ hoặc hộp sạch, nén nhẹ và để ở nhiệt độ phòng đến khi rau có vị chua dịu. Tùy thời tiết, có thể mất khoảng 1–2 ngày. Khi đạt độ chua mong muốn, bảo quản trong ngăn mát để dùng dần.

Cách xào

Trước khi xào, lấy lượng bắp cải vừa đủ ăn, vắt nhẹ cho ráo. Nếu rau quá mặn hoặc quá chua, có thể tráng nhanh qua nước rồi vắt lại.

Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo đến khi săn và bắt đầu xém cạnh. Nếu dùng thịt ba chỉ, nên đảo lâu hơn một chút để phần mỡ tiết ra, món xào sẽ thơm và béo hơn.

Cho bắp cải muối vào chảo, tăng lửa và đảo nhanh tay. Nêm một chút nước mắm, đường và tiêu để cân bằng vị chua. Không nên cho quá nhiều gia vị vì bản thân bắp cải đã có vị mặn và chua. Cuối cùng thêm ớt, hành lá hoặc rau răm rồi tắt bếp.

Lưu ý để món ngon

Bắp cải chỉ nên muối đến độ chua vừa phải, không nên để quá chua vì khi xào sẽ khó cân vị. Phần bẹ giòn sẽ ngon hơn nếu không bị ngâm quá lâu. Khi xào, nên để lửa lớn và đảo nhanh để rau vẫn giữ được độ giòn, không bị nhũn và ra quá nhiều nước.

Món này ăn ngon nhất khi còn nóng, vị chua nhẹ của bắp cải quyện với thịt béo thơm, thêm chút cay của ớt. Một đĩa bắp cải muối xào tưởng chẳng có gì đặc biệt nhưng đặt cạnh nồi cơm nóng lại dễ khiến người ta ăn thêm lúc nào không hay.