Cuối hạ sang thu, làng quê bỗng trở thành “kho báu” của những loại thực phẩm theo mùa. Ngoài cốm, ngoài sen, còn một món quà ít ai ngờ tới: Những thân bông súng. Nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi bật, chỉ là những thân hồng hồng, mềm oặt được vớt lên từ ao đầm. Vậy mà khi đem chế biến, nó lại trở thành món ăn lạ miệng, mướt mềm, trơn nuột và thơm mát - một hương vị chỉ vùng sông nước mới có. Người dân miền sông hồ từ lâu đã xem đây là “ngọc ngà ẩm thực” của mùa thu, ăn rồi sẽ nhớ mãi.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ thứ này chẳng thể ăn được. Nhưng thực ra, ở nhiều làng quê miền Bắc Việt Nam, nó chính là món rau được dân sành ăn chờ đợi mỗi độ giao mùa. Khi nấu chín, cọng bông súng không hề dai, cũng chẳng bở, mà lại mềm mướt, trơn tuột, ăn đến đâu mát đến đó. Chính cái hương vị thanh khiết này đã làm nên sức hút khó cưỡng. Còn ở miền Tây, bông súng lại sẵn khi chúng luôn là topping đính kèm với món lẩu cá kèo huyền thoại.

1. Dấm dầu trộn bông súng - vị nguyên bản tinh tế

Cách chế biến đơn giản nhất nhưng cũng tinh tế nhất là trộn dấm dầu.

Cọng bông súng rửa sạch, cắt khúc, trụng qua nước sôi chừng 1-2 phút cho mềm. Vớt ra, để ráo, rắc thêm tỏi băm, vài lát ớt khô.

Rưới dầu nóng xèo xèo lên, rồi thêm nước tương, giấm, chút đường và dầu mè. Thành phẩm mềm mướt, trơn nuột, chua ngọt dịu nhẹ. Chỉ cần gắp một đũa đã thấy cả mùa thu ùa về nơi đầu lưỡi.

2. B ông súng xào đậu bắp - “song kiếm hợp bích” của sự mềm trơn

Đậu bắp vốn đã nổi tiếng với chất nhớt sánh, kết hợp với bông súng thì đúng là “đôi bạn cùng lứa”.

Xào nhanh trên lửa lớn cùng chút tỏi, nêm thêm muối, đường và dầu hào. Món ăn thành công khi giữ được độ giòn dẻo của đậu bắp và cái mềm mượt của bông súng.

Một miếng thôi là đủ thấy cái “trơn nuột” hòa quyện, mềm mà không ngấy, thanh mà vẫn đủ vị.

3. B ông súng xào giá đỗ

Nếu ai thích sự tương phản, hãy thử kết hợp bông súng với giá đỗ và chút thịt mỡ hoặc mỡ heo.

Giá đỗ giòn rụm, bông súng mềm mướt, mỡ heo thơm bùi. Khi xào nhanh tay, gia vị vừa miệng, món ăn trở thành “bản hòa ca” của nhiều tầng hương vị.

Mềm – giòn – béo, tất cả hòa quyện trong một miếng ăn, khiến cơm nóng đi kèm hết veo lúc nào chẳng hay.

Vì sao bông súng được gọi là “món quà mùa thu”?

Khác với măng, khác với rau xanh thông thường, bông súng mang đến sự mềm mại và thanh thoát hiếm có. Đây là loại rau chỉ xuất hiện ngắn ngày trong năm, lại cần nước sạch, ao hồ tự nhiên mới phát triển. Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện ở chợ quê, dân sành ăn lại tranh nhau mua cho bằng được.

Món rau này không chỉ ngon mà còn giàu chất xơ, có tính mát, giúp giải nhiệt cơ thể, phù hợp để cân bằng trong những ngày giao mùa dễ cảm cúm. Ăn một lần là nhớ mãi cái vị mềm như thạch, thanh như nước mát sông hồ.

Mùa thu này, nếu bạn bắt gặp những bó rau “phớt hồng, mềm mướt” ở chợ quê, đừng ngần ngại mang về thử. Chỉ với vài cách chế biến đơn giản, bạn đã có ngay món ăn vừa lạ miệng vừa ngon ngọt. Bông súng – món rau đặc sản của mùa nước chính là lời nhắc khéo: Thiên nhiên luôn hào phóng ban tặng những hương vị tinh khiết, chỉ chờ chúng ta trân trọng và thưởng thức.