Nếu nhắc đến các loại trái cây giàu vitamin C, hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cam, chanh, hay táo. Nhưng ít ai biết rằng, trám đen mới chính là "kho báu" dinh dưỡng bị bỏ quên. Hàm lượng vitamin C của loại quả này cao gấp 10 lần so với táo, lại chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và chống lão hóa. Mùa thu chính là lúc trám đen vào vụ, quả rẻ, ngon, thịt dày, rất đáng để mua về chế biến.

Dân gian từ lâu đã có bí quyết ỏm trám, nhưng một cách chế biến khác đó là ngâm trám đen cùng gừng cũng tạo nên món ăn vừa ngon vừa để được lâu. Chỉ cần làm một lần, bạn có thể để dành ăn đến nửa năm, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm.

Trám đen có vẻ ngoài không bắt mắt, da đen sần sùi, nhưng giá trị dinh dưỡng lại khiến ai cũng bất ngờ. Vitamin C gấp 10 lần táo rất phù hợp để bổ sung trong mùa thu - đông khi cơ thể dễ bị cảm lạnh, mệt mỏi. Chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, tốt cho làn da và tim mạch. Chỉ cần mua vài cân, chế biến theo cách truyền thống là đã có một hũ ăn dần trong suốt nhiều tháng. Vì vậy, nhiều người mới gọi trám đen là "quả quý của mùa thu".

Công thức dân gian: Trám đen ngâm gừng làm một lần, ăn nửa năm

Nguyên liệu:

- Trám đen tươi: 2 kg, gừng: 1 củ to

- Nước tương (xì dầu): 200 ml

- Đường trắng: 80 g, dầu ăn

- Muối + bột mì dùng để rửa quả

Cách làm chi tiết:

Bước 1: Rửa sạch trám

Quả trám đen thường bám nhiều bụi bẩn. Để làm sạch, hãy cho vào chậu cùng một ít muối và một nắm bột mì, thêm nước và chà xát kỹ. Muối giúp khử khuẩn, bột mì hút sạch tạp chất. Sau đó rửa lại hai lần bằng nước sạch để quả sáng bóng, không còn cặn bẩn.

Bước 2: Chần trám

Đun một nồi nước, đến khi nước vừa sủi tăm (chưa sôi hẳn), thả trám đen vào, đậy nắp, tắt bếp và ngâm khoảng 8 phút. Khi thấy vỏ quả mềm, có thể bóp nhẹ tách thịt thì vớt ra, để ráo.

Bước 3: Phi gừng, nấu sốt

Gừng băm thật nhuyễn để dậy mùi thơm. Bắc chảo, cho dầu ăn, phi gừng trên lửa nhỏ cho đến khi dậy hương. Sau đó đổ nước tương và đường vào, khuấy đều cho tan hoàn toàn. Hỗn hợp này sẽ tạo nên phần nước sốt mặn ngọt cân bằng, vừa miệng.

Bước 4: Rim trám đen

Cho trám đen đã chần vào chảo, đảo đều để từng quả ngấm nước sốt. Tắt bếp, để nguội hoàn toàn. Chuẩn bị lọ thủy tinh khô, sạch, đã tráng nước sôi, cho trám đen vào, đậy kín. Bảo quản nơi khô mát hoặc trong tủ lạnh. Nếu làm đúng cách, trám đen có thể để được tới nửa năm mà không hỏng.

Lưu ý nhỏ để món trám đen ngon chuẩn vị

- Chọn quả to, vỏ căng, bóng, thịt sẽ dày và ít hạt.

- Nhiệt độ nước chần rất quan trọng: Quá nóng dễ làm quả nứt vỏ, quá nguội sẽ không đạt độ mềm cần thiết.

- Gừng ta có hương vị khác biệt so với gừng lai, tạo nên linh hồn cho món ăn.

- Lọ đựng phải khô ráo, không dính nước hoặc dầu để tránh ôi thiu.

Trám đen ngâm gừng là món ăn dân dã nhưng đa năng, có thể ăn trực tiếp như một món ăn vặt dân gian hay dùng kèm cơm trắng, cháo loãng, vừa đưa cơm, vừa chống ngấy. Ngoài ta, món ăn này còn có thể làm món nhắm vị mặn ngọt xen lẫn hương thơm của gừng tạo cảm giác khó cưỡng.

Ngay lúc này, trám đen đang được bán nhiều ngoài chợ với giá rẻ, quả lại chất lượng. Nếu chần chừ, bạn sẽ phải đợi đến tận năm sau mới có. Vì vậy, đừng ngại mua vài cân về, thử một lần làm theo công thức trên. Đảm bảo sau khi có hũ trám đen ngâm gừng trong bếp, bạn sẽ thấy cơm ngon hơn, bữa nhậu đậm đà hơn và cả gia đình đều mê tít.