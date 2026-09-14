Món này sinh ra cho những ngày trời mưa: Thơm nức, nóng hổi, nhìn thôi đã thấy thèm

Có những ngày chỉ cần trời đổ mưa, không khí dịu xuống là tự nhiên người ta lại muốn ăn một món gì đó nóng hổi, thơm lừng và đủ hấp dẫn để cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Thay vì những món ăn quen thuộc, một con gà nướng mắc mật ăn cùng xôi dẻo và rau củ nướng sẽ là lựa chọn đáng thử cho những ngày mưa mát mẻ.

Không quá cầu kỳ như các món tiệc, cũng không mất nhiều công chuẩn bị, món gà này có lớp da vàng óng, thịt mềm thơm và hương lá mắc mật đặc trưng. Đặc biệt, khi đặt cả con gà nóng hổi giữa bàn ăn, chẳng cần gọi món ngoài hàng, bữa cơm gia đình cũng trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

Gà nướng mắc mật

Nguyên liệu chính là một con gà ta khoảng 1,2-1,5kg. Nên chọn gà có thịt săn chắc, da mỏng để khi nướng phần da dễ vàng giòn mà thịt bên trong vẫn mềm.

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Lá mắc mật rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ một phần, phần còn lại để nguyên lá. Đây là nguyên liệu tạo nên mùi thơm đặc trưng cho món gà, giúp món ăn khác biệt hoàn toàn so với các công thức gà nướng thông thường.

Gà làm sạch, dùng muối hạt và gừng chà nhẹ bên ngoài để khử mùi, sau đó rửa lại và để thật ráo nước.

Phần gia vị ướp gồm lá mắc mật thái nhỏ, hành tím băm, tỏi, tiêu, nước mắm, dầu hào, một chút mật ong và dầu ăn. Trộn đều rồi xoa lên toàn bộ con gà, đặc biệt chú ý phần bụng và những chỗ có thịt dày.

Ướp gà ít nhất 1 tiếng để gia vị thấm đều. Nếu có thời gian, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, hôm sau đem ra nướng sẽ thơm ngon hơn.

Khi nướng, đặt gà lên khay, phần da hướng lên trên. Có thể nướng bằng lò ở nhiệt độ khoảng 180-190 độ C. Trong quá trình nướng, phết thêm một lớp hỗn hợp mật ong pha dầu ăn lên da để tạo màu vàng óng đẹp mắt.

Khi gà gần chín, tăng nhiệt độ thêm vài phút để phần da săn lại và hơi giòn. Không nên nướng nhiệt quá cao ngay từ đầu vì bên ngoài dễ cháy trong khi thịt bên trong chưa chín.

Gà chín để nghỉ khoảng 10 phút rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Thịt mềm, thơm mùi lá mắc mật, lớp da vàng nâu bóng đẹp. Khi bày ra đĩa lớn, có thể rắc thêm lá mắc mật thái sợi hoặc hành phi để tăng hương vị.

Xôi nếp dẻo thơm

Gà nướng mắc mật sẽ ngon hơn khi ăn cùng một món tinh bột có vị nhẹ và độ dẻo thơm. Xôi nếp là lựa chọn phù hợp cho những ngày trời mưa, khi một món ăn nóng hổi luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Gạo nếp vo sạch, ngâm khoảng 6-8 tiếng rồi để ráo. Trộn cùng một chút muối và dầu ăn trước khi hấp để hạt xôi bóng, dẻo và không bị khô.

Nếu muốn món ăn lạ miệng hơn, xôi sau khi hấp chín có thể nắm thành từng miếng nhỏ rồi áp chảo hoặc chiên nhẹ cho mặt ngoài vàng giòn.

Phần xôi dẻo bên trong, hơi giòn bên ngoài sẽ tạo sự tương phản thú vị khi ăn cùng thịt gà mềm thơm. Không cần nêm quá nhiều gia vị vì phần gà đã đủ đậm đà.

Ảnh minh họa

Rau củ nướng

Một đĩa rau củ nướng sẽ giúp mâm cơm có thêm màu sắc và cân bằng vị béo của gà cùng xôi.

Có thể chuẩn bị cà rốt, bí ngòi, ớt chuông, nấm đùi gà và hành tây. Các loại rau củ cắt miếng vừa ăn, trộn cùng một chút dầu olive, muối, tiêu và mật ong.

Xếp rau củ lên khay, nướng đến khi các cạnh bắt đầu xém nhẹ. Mùi thơm của rau củ hòa cùng hương gà nướng sẽ khiến căn bếp trở nên vô cùng hấp dẫn.

Ớt chuông đỏ, vàng, bí ngòi xanh và nấm nâu tạo thành một đĩa rau nhiều màu sắc. Vị ngọt tự nhiên của rau củ cũng giúp bữa ăn không bị ngấy.

Nước chấm lá mắc mật

Một bát nước chấm ngon sẽ giúp món gà trở nên trọn vị hơn. Có thể pha nước mắm cùng tỏi, ớt, đường, nước cốt chanh và một ít lá mắc mật thái nhỏ.

Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể làm muối chấm gồm muối hạt rang, tiêu, ớt băm và lá mắc mật giã sơ.

Nước chấm không nên quá mặn vì bản thân gà đã được ướp kỹ. Vị chua nhẹ, cay thơm sẽ giúp thịt gà dễ ăn và không bị đơn điệu.

Ngày mưa mát mẻ, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng

Mâm cơm gồm gà nướng mắc mật vàng óng, xôi nếp dẻo thơm, rau củ nướng nhiều màu sắc và bát nước chấm nhỏ. Không cần quá nhiều món nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo cảm giác đầy đặn, hấp dẫn như một bữa ăn ngoài hàng.

Điều thú vị của món này nằm ở nguyên liệu tưởng quen mà không phải ai cũng thường xuyên sử dụng. Chỉ cần thêm một chút lá mắc mật vào công thức gà nướng thông thường, hương vị đã thay đổi rõ rệt.

Ngày mưa mát mẻ, thay vì loay hoay với những món ăn quen thuộc, thử dành thêm chút thời gian làm một mâm cơm như thế này. Có món chính thơm lừng, món ăn kèm dẻo bùi và rau củ nướng ngọt tự nhiên, đủ để cả nhà vừa ăn ngon vừa có thêm một buổi quây quần ấm cúng bên nhau.