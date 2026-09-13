Cuối tuần mát trời phải "triển" ngay món mùa thu này, người khó ăn mấy cũng phải xuýt xoa

Cuối tuần trời dịu mát, thay vì những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, một nồi bò nhúng me chua ngọt, nóng hổi sẽ là lựa chọn đáng thử cho cả gia đình. Không cầu kỳ như lẩu truyền thống nhưng vẫn có đủ cảm giác quây quần, món ăn này kết hợp vị chua thanh của me, vị ngọt tự nhiên của thịt bò và rau củ, tạo nên hương vị rất dễ ăn.

Đặc biệt, phần nước nhúng đậm đà nhưng không quá cay hay nhiều dầu mỡ khiến món này phù hợp cả với những người vốn khá kén ăn.

Bò nhúng me: Món lạ miệng cho ngày trời se lạnh

Bò nhúng me có cách thưởng thức khá giống lẩu nhưng đơn giản hơn. Thịt bò thái mỏng được nhúng trực tiếp vào nồi nước dùng chua ngọt, ăn kèm rau xanh, nấm và bánh đa hoặc bún tươi.

Điểm làm nên sức hấp dẫn của món ăn nằm ở phần nước dùng. Me tạo vị chua dịu, kết hợp với đường và nước mắm tạo thành vị chua ngọt cân bằng. Khi thịt bò vừa chín tới, vẫn giữ được độ mềm ngọt, chấm cùng chút muối ớt hoặc nước mắm chua cay thì rất khó cưỡng lại.

Chọn phần thăn hoặc bắp để nhúng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500g thịt bò thăn hoặc lõi vai.

100g me chín hoặc me cô đặc.

1 quả dứa nhỏ.

2 quả cà chua.

1 củ hành tây.

Sả, gừng, tỏi và hành tím.

Rau muống, cải thảo, nấm kim châm hoặc các loại rau yêu thích.

Bún tươi hoặc bánh đa.

Gia vị gồm nước mắm, đường, hạt nêm và một chút ớt.

Nên chọn phần thịt bò mềm, ít gân và thái lát thật mỏng ngang thớ. Nếu muốn thịt thơm hơn, có thể ướp cùng một chút gừng băm, tiêu và dầu hào trong khoảng 10 phút.

Cách nấu nước dùng chua ngọt

Đầu tiên, me ngâm với nước ấm rồi dằm lấy phần nước cốt, lọc bỏ hạt và xơ. Dứa gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Cà chua bổ múi cau, hành tây thái múi mỏng.

Phi thơm hành tím, tỏi và sả đập dập. Cho cà chua vào đảo đến khi mềm, sau đó thêm dứa và khoảng 1,2-1,5 lít nước. Đun sôi rồi cho nước cốt me vào.

Nêm nước mắm, đường và một chút hạt nêm sao cho có vị chua thanh, ngọt nhẹ và đậm vừa phải. Không nên cho quá nhiều me ngay từ đầu vì vị chua có thể bị gắt. Tốt nhất là thêm từng chút, nếm lại cho đến khi đạt độ cân bằng.

Khi nước dùng sôi khoảng 10 phút, có thể cho thêm hành tây thái múi để tăng vị ngọt tự nhiên. Nếu thích cay, thêm vài lát ớt tươi hoặc sa tế.

Thịt bò nhúng vừa chín tới mới ngon

Ảnh minh họa

Bắc nồi nước dùng lên bếp nhỏ hoặc bếp điện giữa bàn ăn. Khi nước sôi lăn tăn, lần lượt nhúng từng lát thịt bò vào.

Thịt bò thái mỏng chỉ cần vài giây là chín. Không nên nhúng quá lâu vì thịt dễ bị dai và mất vị ngọt. Khi thịt vừa chuyển màu, gắp ra ăn nóng cùng rau và bún.

Các loại rau như cải thảo, rau muống, nấm kim châm hoặc rau cải đều phù hợp. Có thể chuẩn bị thêm đậu phụ, ngô ngọt hoặc khoai môn nếu muốn nồi nhúng đầy đặn hơn.

Phần nước dùng sau khi nhúng thịt và rau sẽ càng ngọt đậm đà hơn. Cuối bữa, có thể cho thêm bún hoặc mì vào ăn như một nồi lẩu thu nhỏ.

Bí quyết để món bò nhúng me không bị chua gắt

Nhiều người nấu món có me thường gặp tình trạng nước dùng quá chua hoặc có vị ngọt gắt. Bí quyết là không nên dùng quá nhiều me mà cần kết hợp với dứa và cà chua để tạo vị chua tự nhiên.

Ngoài ra, nước dùng nên được nêm theo thứ tự: me trước, đường sau rồi mới điều chỉnh nước mắm. Cách này giúp dễ kiểm soát hương vị hơn.

Thịt bò cũng nên được thái khi còn hơi se lạnh hoặc nhờ người bán thái sẵn để có lát mỏng đều. Đây là yếu tố quyết định độ mềm của món ăn.

Một nồi bò nhúng me nóng hổi, đặt giữa bàn ăn vào ngày cuối tuần mát trời, vừa đủ mới lạ nhưng vẫn gần gũi với khẩu vị gia đình Việt. Không cần chuẩn bị quá nhiều món, chỉ cần thêm đĩa rau, ít bún tươi và chén nước chấm là đã có một bữa ăn khiến cả nhà muốn ngồi lâu hơn bên nhau.