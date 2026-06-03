Món này rất hợp cho bữa cơm mùa hè, chỉ cần trộn thôi là món ăn đã thơm ngon, giòn tan đưa vị vô cùng!

Vào những ngày hè nắng nóng, chỉ có món ăn nguội - lạnh là hoàn hảo, hấp dẫn vị giác! Các món ăn này chế biến cũng rất nhanh gọn, chỉ cần chuẩn bị nước sốt, trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị là có thể sẵn sàng để thưởng thức. Những món ăn này dễ làm, tươi mát và ngon miệng. Khi ngồi vào bàn ăn, chỉ cần gắp một đũa thưởng thức trước là có thể ngay lập tức kích thích vị giác. Món ăn dưới đây cũng là một ví dụ tuyệt vời.

Đây là món ăn rất dễ làm và điểm mấu chốt nằm ở sự kết hợp độc đáo của các nguyên liệu: Đậu cô ve và nấm đùi gà (hoặc bạn có thể dùng nấm sò). Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa rau củ theo mùa với nấm. Đậu cô ve giàu kali, rất tốt cho những người hay đổ mồ hôi, và khi kết hợp với nấm sẽ làm cho món ăn thêm giòn cũng như tăng thêm sự tươi mát. Tại sao bữa cơm tối nay bạn không thử ngay món ăn này? Chỉ cần vài bước đơn giản thôi.

Nguyên liệu làm món đậu cô ve trộn nấm đùi gà

300g đậu cô ve, 2 cây nấm đùi gà cỡ vừa, một ít ớt khô, một ít tỏi băm, 1 thìa canh nước tương ngọt, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh giấm gạo trắng, 1 thìa canh dầu mè, một chút muối.

Cách làm món đậu cô ve trộn nấm đùi gà

Bước 1: Trước tiên chúng ta cần sơ chế các nguyên liệu. Đậu cô ve bạn hãy tước bỏ xơ cạnh hai bên sau đó rửa sạch. Tiếp theo bạn dùng dao thái vát đậu cô ve thành dạng sợi. Tiếp theo, rửa sạch nấm đùi gà rồi thái thành từng sợi. Đặt nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó, đổ nấm đùi gà vào trước, chần trong khoảng 2 phút rồi thêm đậu cô ve vào và tiếp tục nấu trên lửa lớn trong ít nhất 3 phút để đảm bảo nấm chín và đậu cô ve vẫn giữ được độ giòn nhất định. Sau khi chần xong, ngay lập tức vớt ra, thả vào chậu nước lạnh để giảm nhiệt, nguội hoàn toàn. Tiếp đó, vớt ra, vắt hết nước và lắc cho chúng tơi ra trước khi cho vào thố.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta sẽ pha nước sốt trộn cho món ăn này. Bạn cho ớt khô cắt sợi vào bát - ớt khô sẽ giúp tạo ra hương thơm tuyệt vời cho món ăn, sau đó, thêm một lượng tỏi băm vừa đủ. Đun nóng dầu mè sau đó đổ vào bát đựng ớt và tỏi băm, khuấy đều để dậy mùi thơm. Tiếp theo, thêm nước tương ngọt vừa đủ, giấm gạo trắng, đường, một chút xíu muối, rồi khuấy đều cho đến khi hoà quyện.

Bước 3: Tiếp theo bạn đổ phần nước sốt vừa pha vào thố đựng đậu cô ve và nấm rồi đeo găng tay dùng một lần, trộn đều. Để các nguyên liệu ngấm gia vị nhanh hơn bạn có thể cầm các nguyên liệu và xoa chúng giữa hai tay. Sau đó bạn nếm thử và điều chỉnh đơn giản gia vị thêm, trộn đều lại rồi cho lên đĩa. Nếu thích bạn cũng có thể cho thêm một ít vừng trắng rang rắc lên và một chút rau mùi thái nhỏ để tăng thêm tầng hương vị món ăn.

Thành phẩm món đậu cô ve trộn nấm đùi gà

Món đậu cô ve trộn nấm đùi gà này rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức; nó đặc biệt sảng khoái, với hương vị hơi cay, vị chua - mặn - ngọt cân bằng, rất ngon miệng. Cả 2 nguyên liệu của món ăn là nấm đùi gà và đậu cô ve đều vừa giòn lại mềm thanh mát, khiến khẩu vị bạn như được xoa dịu giữa thời tiết nóng nực.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu cô ve trộn nấm đùi gà!