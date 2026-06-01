Có 3 món thịt hoàn hảo cho bữa cơm mùa hè: Dễ nấu, ngon miệng, thỏa mãn cơn thèm ăn mà không gây nóng trong

Mùa hè thời tiết nắng nóng, việc nấu ăn cũng có những "áp lực" riêng không chỉ mới gian bếp toả nhiệt ngột ngạt mà việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng là một thử thách. Mặc dù thịt bò và thịt gà là những nguyên liệu phổ biến, nhưng chúng thường có vẻ thiếu hấp dẫn trong thời tiết nóng bức - thịt bò có thể bị dai, không nếu không được nấu chín kỹ, còn ức gà thì khô và không ngon. Thực tế, các món ăn mùa hè có thể mang đến một sự thay đổi mới mẻ. Có ba loại thịt hoàn hảo cho thời điểm này trong thời điểm này, quan trọng nhất là chúng rất dễ chế biến. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chúng.

1. Chân giò heo - Món ăn gợi ý: Chân giò kho nước tương

Nhiều người nghĩ chân giò heo là món ăn mùa đông, nhưng thực tế, ăn vào mùa hè lại rất ngon. Da và gân chân giò dai và đàn hồi, giàu collagen, tạo nên kết cấu tuyệt vời. Khi trời nóng, hãy hầm một nồi chân giò heo và để trong tủ lạnh. Khi muốn ăn, chỉ cần cắt một miếng ra đĩa - món ăn mát lạnh sảng khoái và ngon miệng. Bạn cũng có thể dùng chân giò heo làm món thịt đông và cho vào hộp rồi để trong tủ lạnh, khi bữa cơm đến chỉ cần cắt ra là có thể thưởng thức. Điều tuyệt vời nhất là, nó được làm tại nhà, sạch sẽ, tiết kiệm và bạn có thể làm bao nhiêu tùy thích.

Món chân giò kho không khó, chỉ cần một chút kiên nhẫn. Khi mua chân giò, hãy nhờ người bán thịt chặt chúng thành từng miếng nhỏ. Về nhà, cho chân giò vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và rượu nấu ăn. Sau khi sôi và hớt bọt, vớt chân giò ra và rửa sạch.

Đun nóng một ít dầu trong nồi, cho vài viên đường phèn vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy và chuyển sang màu caramel, sau đó cho chân giò heo vào và đảo đều để chân giò được phủ đều caramel. Tiếp theo, cho nước nóng ngập chân giò, cùng với hành lá, gừng thái lát, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt khô, 2 muỗng canh nước tương, một muỗng canh nước tương đen và muối vừa ăn.

Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh khoảng một tiếng rưỡi, hoặc cho đến khi thịt mềm, có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Không nên vớt thịt ra ngay sau khi nấu; hãy để thịt ngâm trong nước dùng thêm 1 hoặc 2 tiếng nữa sau khi tắt bếp để hương vị ngấm sâu hơn. Lấy thịt ra hộp và để nguội hẳn rồi cất vào tủ lạnh bảo quản. Khi ăn, bạn sẽ thấy phần thịt mềm, mọng nước và lớp da giòn tan vô cùng ngon miệng.

2. Thịt vịt - Món ăn gợi ý: Thịt vịt hầm mộc nhĩ

Dân gian vẫn thường hay nói rằng: "Để tránh say nắng mùa hè, hãy ăn nhiều thịt vịt", và đây không chỉ là lời nói bâng quơ. Theo Đông y, thịt vịt có tính mát tự nhiên, rất thích hợp dùng trong thời tiết mùa hè. Không giống như các loại thịt khác có thể gây khô và nóng, thịt vịt rất dễ chịu. Đặc biệt khi nấu với nấm mộc nhĩ, thịt vịt thơm ngon, nước dùng chan lên cơm tạo nên một bữa ăn thực sự ngon miệng và no bụng.

Thịt vịt hầm mộc nhĩ là món ăn gia đình tôi thường làm vài ngày một lần vào mùa hè. Sau khi mua vịt, chặt thành từng miếng, chần sơ trong nồi nước có thêm một chút rượu nấu ăn để khử mùi tanh, hớt bọt sau khi nước sôi, rồi vớt vịt ra để ráo. Ngâm mộc nhĩ trong nước ấm trước, rửa sạch và xé nhỏ.

Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát và tỏi băm vào xào thơm. Cho thịt vịt vào xào trên lửa lớn đến khi bề mặt hơi vàng. Lúc này, một phần mỡ từ da vịt sẽ tiết ra, làm cho món ăn bớt ngấy hơn. Sau đó cho nước tương, nước tương đen và một ít dầu hào vào xào cho vịt có màu. Đổ nước sôi ngập thịt vịt, cho 2 lá nguyệt quế vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong nửa tiếng.

Khi hết thời gian, cho mộc nhĩ vào và tiếp tục ninh thêm 20 phút nữa. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, để lại một ít nước dùng để trộn với cơm. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Thịt vịt được hầm mềm, và mộc nhĩ đã ngấm hết hương vị thơm ngon của nước dùng. Ăn cùng cơm ngon vô cùng.

3. Mực - Món ăn gợi ý: Mực xào cay

Mực vào mùa hè có thịt dày, mềm, ngon hơn nhiều so với mực mùa đông. Hơn nữa, nấu những món ăn với mực rất nhanh và dễ; từ lúc cho vào chảo đến khi dọn ra chỉ mất vài phút, rất phù hợp cho những ngày bạn không muốn dành quá nhiều thời gian trong bếp. Xào mực với một chút tương ớt sẽ tạo nên hương vị cay nồng hấp dẫn, ngay cả những người kén ăn cũng sẽ ăn thêm nửa bát cơm.

Mực cay trông giống như món ăn bạn thường gọi ở nhà hàng, nhưng thực ra rất dễ làm tại nhà. Làm sạch mực tươi và cắt thành từng miếng dày khoảng bằng ngón tay. Đun sôi nước trong nồi, khi nước sôi thì cho mực vào chần sơ qua. Chỉ cần khoảng 10 giây là đủ; nếu chần quá lâu, mực sẽ bị dai và cứng như cao su.

Chuẩn bị sẵn nước sốt bằng cách cho vào một bát nhỏ một thìa tương ớt hoặc tương ớt tỏi, một ít nước tương, một nhúm đường để tạo vị, và một ít mè trắng rang, rồi trộn đều. Làm nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Cho mực đã chần vào và xào nhanh trên lửa lớn. Ngay lập tức đổ nước chấm vào, đảo chảo vài lần để mực được phủ đều nước chấm, rồi rắc mè trắng và hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dọn ra. Mùi thơm sẽ lập tức lan tỏa khắp không gian.

Món này nên ăn khi còn nóng. Mực giòn tan và mềm mại, nước sốt bám đều vào mực. Món ăn cay nồng, đậm đà với chút hương mè. Rất ngon khi ăn kèm với bia lạnh hoặc trộn với cơm.

Mùa hè, điều tuyệt vời nhất khi ăn uống chính là sự thoải mái. Một nồi chân giò kho có thể dùng được vài bữa, một nồi vịt hầm thì bổ dưỡng và ăn kèm với cơm rất ngon, còn mực thì có thể chế biến trong vài phút làm món khai vị. Luân phiên sử dụng 3 loại thịt này sẽ làm cho bữa ăn thêm đa dạng và kích thích vị giác. Hãy thử những món ăn này khi bạn có thời gian, chắc chắn gia đình bạn sẽ khen ngợi tài nấu nướng của bạn!