Mùa hè, đi chợ một vòng là thấy các sạp hoa quả như được đổ tràn bảng màu: Quả mơ vàng ươm, đào hồng mọng nước, dâu tằm tím sẫm chất đống thành ngọn núi nhỏ, nhìn thôi đã thấy mát lòng. Nhưng quả mùa hè được cái ngon, được cái rẻ, lại có cái dở là rất "đỏng đảnh" - chỉ sơ ý vài hôm là héo, là dập, tiếc đứt ruột. May mà các cụ ngày xưa đã có cách giữ lại trọn vẹn vị ngọt ấy: Phơi khô dưới nắng to. Dưới đây là 3 loại quả tính kiềm rất tốt cho cơ thể, đang vào mùa rộ, gặp là nhất định phải mua nhiều về phơi - ăn dần từ hè sang đông không lo hỏng.

1. Quả mơ vàng ươm, ngọt đậm vị nắng

Vào tầm tháng 5, tháng 6, mơ chín rộ khắp các vùng trung du miền núi phía Bắc. Quả mơ ngon là loại bẻ đôi ra thấy thịt vàng ươm, dễ tách hạt, cắn vào vừa bùi vừa ngọt, như cả mùa hè đọng lại trong miệng.

Để phơi mơ khô, nên chọn những quả thịt dày, không quá mềm nhũn. Rửa sạch dưới vòi nước, xát nhẹ lớp lông tơ bên ngoài rồi tách đôi từng quả, bỏ hạt. Có người thích để nguyên quả phơi nhưng theo kinh nghiệm dân gian, tách đôi phơi sẽ nhanh khô hơn, ăn cũng tiện hơn. Chọn ngày nắng to liên tục 3-3 hôm, xếp đều thịt mơ lên nia tre hoặc khay lưới, đặt nơi thoáng gió có nắng chiếu trực tiếp. Đến khoảng ngày thứ ba, khi bề mặt mơ se lại, sờ vào dai dai không dính tay là được. Mơ khô thành phẩm có màu hổ phách đậm, cắn vào ngọt gấp đôi lúc tươi, vị thanh chua nhẹ rất dễ ăn.

2. Quả đào mọng nước, thơm dịu

Đào mùa hè ai cũng mê vì nhiều nước, cắn vào là cả dòng mật ngọt tuôn ra. Nhưng cũng vì nhiều nước nên đào rất khó phơi trực tiếp dễ bị úng và mốc giữa chừng.

Mẹo của các bà là không chọn đào chín mềm mà phải chọn quả vừa chín tới, sờ vào còn cứng tay. Rửa sạch, bỏ hạt, thái thành những miếng hình lưỡi liềm dày khoảng 1cm - mỏng quá phơi khô chỉ còn lớp vỏ, dày quá thì bên ngoài khô nhưng bên trong vẫn ướt, dễ hỏng. Trộn đào đã thái với một lượng đường vừa phải, để khoảng 30 phút cho ra nước. Sau đó đổ cả nước đường lẫn đào vào nồi, đun lửa nhỏ vài phút rồi vớt đào ra (phần nước đường còn lại có thể để uống giải khát rất thơm). Xếp đào ra nia, phơi nắng to. Đào phơi lâu hơn mơ một chút, nhớ trở mặt giữa chừng. Khi miếng đào trong veo như mứt dẻo, sờ vào mềm mịn là thành công.

3 . Quả dâu tằm tím đậm, ngọt sâu

Dâu tằm là loại quả "đỏng đảnh" nhất trong nhóm - chạm nhẹ đã dập, ép nhẹ đã ra nước. Vì vậy khi mua về tuyệt đối không xối nước mạnh, mà ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút (sâu nhỏ nếu có sẽ tự nổi lên), sau đó vớt ra để ráo.

Phơi dâu tằm có lẽ là dễ nhất trong 3 loại: Không cần bỏ hạt, không cần cắt, cứ rải đều từng quả lên nia tre là xong. Điều duy nhất cần lưu ý là dâu tằm rất hay bị ruồi nhặng bu vào, nên cần phủ một lớp vải màn mỏng lên trên vừa thoáng vừa ngăn được côn trùng. Phơi dâu tằm phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tốt nhất là 3-3 ngày nắng liên tục. Khi những quả dâu mọng nước co lại thành viên nhỏ khô đét, màu tím đen bóng, lắc lên nghe tiếng sột soạt nhẹ là đạt yêu cầu.

Sau khi phơi xong, đợi quả khô nguội hẳn rồi cho vào lọ thủy tinh sạch hoặc túi zip kín, dán nhãn ghi rõ ngày tháng, để nơi khô ráo thoáng mát. Nếu tủ lạnh nhà rộng, cất ngăn mát còn giữ được lâu hơn. Những ngày rảnh rỗi xem phim, bốc một nắm nhâm nhi - cái vị ngọt thơm của mùa hè như ùa về, ấm áp lạ thường.

Tranh thủ những ngày nắng đẹp, hoa quả lại đang rộ và rẻ, chị em hãy bắt tay vào làm ngay nhé. Một chút công sức bây giờ sẽ đổi lại cả một mùa đông có đồ ăn vặt thơm ngon, vừa an toàn vừa tiết kiệm hơn nhiều so với mua sẵn ngoài hàng.