Hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì làn da sạch đẹp: Hãy ăn 3 món này vào mùa hè để thải độc, giảm đầy hơi và giúp da rạng rỡ

Nắng nóng mùa hè và chế độ ăn nhiều dầu mỡ dễ dẫn đến tích tụ chất thải trong ruột, gây ra các vấn đề như đầy hơi, da xỉn màu, nhờn và mụn trứng cá. Thay vì hoàn toàn dựa vào các sản phẩm chăm sóc da, hãy thử thường xuyên ăn những món ăn đơn giản tự nấu này. Chúng nhẹ nhàng, tươi mát và giúp làm sạch ruột, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và có làn da đẹp hơn.

1. Dưa chuột xào nấm và trứng

Dưa chuột có hàm lượng nước và chất xơ cao, giúp hỗ trợ nhu động ruột; nấm mỡ chứa polysaccharid nấm, và khi kết hợp với trứng, chúng cung cấp protein chất lượng cao, tạo cảm giác sảng khoái và giúp cải thiện tình trạng chán ăn và khó chịu đường ruột.

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 8-10 cây nấm mỡ, 3 quả trứng gà, 3 tép tỏi băm, một chút muối, nước tương.

Cách làm món dưa chuột xào nấm và trứng

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột và thái thành miếng nhỏ. Nâm mỡ rửa sạch, thái các lát mỏng vừa phải. Đập trứng vào bát rồi đánh tan. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 70% thì cho trứng vào, khi trứng đông lại thì tắt bếp, dùng phới đảo đều để tạo thành các miếng trứng bác mềm mịn.

Bước 2: Thêm một chút dầu vào trong chảo, cho tỏi vào phi thơm. Sau đó thêm nấm mỡ đã thái lát vào xào đến khi mềm và ra nước. Thêm dưa chuột, cà rốt và trứng vào. Nêm thêm một chút muối và nước tương, sau đó xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hoà quyện, ngấm gia vị.

2. Bí đao xào đậu nành và củ cải muối chua

Bí đao giúp loại bỏ độ ẩm và giảm sưng tấy; đậu nành giàu chất xơ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong ruột; dưa cải muối chua làm tăng hương vị và kích thích vị giác. Toàn bộ món ăn đậm đà, ngon miệng, thích hợp cho những người bị khó tiêu, mệt mỏi hoặc suy nhược trong mùa hè.

Nguyên liệu: 300g bí đao, 100g đậu nành Nhật Bản, 30g củ cải muối chua, 2 tép tỏi, muối, tiêu trắng.

Cách làm món bí đao xào đậu nành và củ cải muối chua

Bước 1: Gọt vỏ và loại bỏ hạt cùng ruột bí đao sau đó rửa sạch và cắt thành miếng nh. Đậu nành rửa sạch rồi chần trong nước sôi để khử mùi tanh, thái nhỏ cải muối chua và băm nhỏ tỏi.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi cho tỏi băm vào phi thơm khi dầu nóng. Tiếp đó cho đậu nành đã chần vào và xào một lúc. Tiếp đó cho bí đao vào và xào đến khi chuyển màu hơi trong. Thêm củ cải muối chua thái sợi vào cùng với một ít nước, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 2 phút. Nêm nếm muối và tiêu trắng, sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

3. Salad bắp cải tím và táo

Bắp cải tím rất giàu anthocyanin và chất xơ, có đặc tính chống oxy hóa và thúc đẩy quá trình giải độc; pectin trong táo có thể hấp thụ các tạp chất trong ruột. Salad bắp cải tím và táo ít chất béo, rất tốt cho sức khỏe, khi bạn ăn thường xuyên có thể cải thiện làn da xỉn màu.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải tím, 1 quả táo, một ít rau mùi thái nhỏ, giấm trắng, nước tương, mật ong, dầu mè, một chút muối, vừng trắng rang.

Cách làm món salad bắp cải tím và táo

Bước 1: Thái nhỏ bắp cải tím sau đó rửa sạch, để ráo nước. Cho bắp cải tím vào âu trộn lớn, thêm một chút muối và ướp trong 5 phút. Sau đó, vắt bớt nước thừa để bắp cải giòn hơn. Gọt vỏ và bào (hoặc thái) nhỏ táo. Lưu ý sau khi bào sợi táo phải trộn ngay lập tức để tránh bị oxy hóa và đổi màu.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, thêm giấm trắng, nước tương, mật ong và dầu mè vào rồi khuấy đều để được phần nước sốt trộn salad. Cho tất cả các nguyên liệu vào thố, đổ nước sốt lên rồi trộn đều và để yên một lúc cho các hương vị hoà quyện.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh dẫn đến làn da rạng rỡ. Ba món ăn này sử dụng những nguyên liệu phổ biến và dễ chế biến. Ăn 3 món này luân phiên hàng ngày giúp giảm gánh nặng cho cơ thể với chế độ ăn nhẹ, dễ dàng tạm biệt tình trạng đầy hơi và da dầu, đồng thời đạt được sức khỏe và thể trạng tốt từ bên trong.