Món hấp này gia đình tôi có thể ăn 8 lần một tuần mà không hề ngán: Chế biến đơn giản, chỉ 15 phút là xong

Trong thế giới ẩm thực, luôn có một số món ăn, với cách chế biến đơn giản và hương vị thơm ngon khó cưỡng, trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn gia đình. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một món hấp mà gia đình tôi có thể ăn 8 lần một tuần mà không hề ngán - Gà hấp nấm. Chỉ mất 10 phút chuẩn bị nguyên liệu và hẹn thời gian hấp khoảng 15 phút là món ăn hoàn thành, tươi ngon đến mức bạn sẽ không thể ngừng ăn!

Nguyên liệu làm món thịt gà hấp nấm

2 cái đùi gà hoặc nửa con gà, chặt thành miếng vừa ăn; 8-10 cây nấm hương khô (hoặc nấm hương tươi), 1 nhánh gừng thái lát, hành lá cắt khúc, vài quả kỷ tử (tùy thích), rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, nửa thìa canh đường, một nhúm bột tiêu trắng, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món thịt gà hấp nấm

Bước 1: Rửa sạch thịt gà sau đó chặt thành các miếng vừa ăn. Cho các miếng gà vào thố nước sạch, thêm 1 thìa rượu nấu ăn và ngâm khoảng 20 phút. Bước này giúp loại bỏ hiệu quả máu và mùi tanh, đảm bảo nước dùng trong và không bị nhờn. Nấm hương rửa sạch với một ít nước bột mì rồi xả lại và ngâm trong nước ấm cho mềm, chắt lấy nước ngâm và giữ lại, để lắng.

Bước 2: Cho các miếng thịt gà đã ráo nước vào bát, thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc, nước tương, dầu hào, đường, bột tiêu trắng và bột bắp. Trộn đều, đảm bảo mỗi miếng gà đều được phủ đều gia vị, và ướp ít nhất 15 phút. Bột bắp tạo thành một lớp bảo vệ, giữ ẩm cho gà và làm cho gà mềm hơn sau khi hấp. Vắt hết nước từ nấm hương đã, có thể cắt miếng nhỏ hoặc để nguyên cây, đặt chúng xuống đáy một chiếc đĩa sâu lòng. Tiếp theo, xếp đều các miếng thịt gà đã ướp lên trên. Cuối cùng, từ từ đổ nước ngâm nấm vào dọc theo mép đĩa, sao cho mực nước ngập khoảng 1/3 chiều cao của các nguyên liệu. Không nên đổ quá nhiều nước.

Bước 3: Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Sau đó cho đĩa thịt gà nấm hương lên xửng, đậy nắp nồi và bắt đầu hấp. Hấp ở lửa lớn trong 15-18 phút (điều chỉnh thời gian tùy theo kích thước của miếng gà). Sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao để làm chín nhanh các nguyên liệu và giữ được độ tươi ngon. Khi hết thời gian hấp, lấy ngay ra khỏi nồi hấp. Trang trí với hành lá tươi thái nhỏ. Những người thích hương vị đậm đà, béo ngậy hơn có thể rưới một chút dầu nóng lên hành để tăng thêm hương thơm.

Thành phẩm món thịt gà hấp nấm

Điểm đặc trưng của món ăn thành công là thịt gà mềm, xương dễ dàng gỡ khỏi thịt, nấm ngấm đẫm nước gà, và nước dùng vàng óng ánh ở đáy đĩa giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon. Ngay cả trẻ em cũng dễ dàng ăn thêm một bát cơm nữa. Và nguyên tắc hấp này có thể áp dụng cho nhiều món ăn khác. Với công thức "Thịt gà hấp nấm" này, trong phần nguyên liệu, bạn cũng có thể linh hoạt thay thế nấm hương bằng nấm mỡ và sử dụng cà chua làm nền để tạo ra hương vị chua ngọt, tươi mát khác biệt.

Phương pháp hấp tạo ra ít khói hơn và cho phép kiểm soát chính xác lượng dầu sử dụng, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ. Trong khi vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, phương pháp này còn bảo vệ sức khỏe gia đình, thực sự đạt được mục tiêu "ngon mà không gây nóng trong người". Gia đình tôi làm món thịt gà hấp nấm này gần như mỗi tuần; nó đã trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn của chúng tôi. Mỗi lần ăn, cả gia đình đều rất thích, thấy món ăn ngon đến nỗi không thể ngừng ăn.