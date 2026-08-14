3 món ăn này đang vào mùa, mềm, bổ dưỡng và giàu chất dinh dưỡng, bỏ lỡ là bạn phải đợi tới năm sau

Khi mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ, nhưng cái nóng ban ngày vẫn không hề giảm bớt. Trong khoảng thời gian chuyển giao này, chợ nông sản trở nên nhộn nhịp nhất, với những sản phẩm tươi ngon theo mùa lặng lẽ chiếm vị trí trung tâm. Trong số đó có 3 loại nguyên liệu thực sự xứng đáng với danh hiệu "Món ngon đầu tiên của tháng Tám". Thời hạn sử dụng của chúng cực kỳ ngắn; thành phẩm sau khi chế biến đều là minh chứng cho sự tươi ngon của chúng. Nếu bạn không thưởng thức chúng ngay bây giờ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau.

1. Ngó sen

Ngó sen non thực chất là phần rễ ngầm mềm của củ sen, chưa phát triển thành các đoạn dày. Chúng thon dài và đều, với một chồi nhọn ở đầu, giống như một chiếc trâm cài bằng ngọc. Chúng chỉ có vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Mỗi chiếc ngó sen đã hấp thụ độ ẩm của cả mùa hè, và khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn, mềm, ít xơ và đầy nước.

Về mặt dinh dưỡng, ngó sen rất giàu chất xơ và vitamin C, ít calo và có vị tươi mát. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn vào một ngày nóng bức, một đĩa ngó sen sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái. Đặc điểm nổi bật của ngó sen là vị ngọt tự nhiên và độ giòn không thể thay thế. Một món xào đơn giản có thể làm nổi bật tối đa vị tươi ngon này.

Ngó sen xào tỏi băm và thịt lợn thái sợi

- Rửa sạch rồi thái ngó sen theo đường chéo thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước có pha vài giọt giấm trắng để tránh bị đổi màu. Cắt thịt thăn lợn hoặc thịt vai lợn thành từng dải, thêm một ít nước tương, rượu nấu ăn và bột bắp, trộn đều, sau đó rưới một ít dầu ăn để giữ độ ẩm.

- Làm nóng dầu trong chảo, sau đó xào thịt heo cho đến khi thịt đổi màu. Lấy thịt ra khỏi chảo ngay lập tức; không nên xào quá chín. Dùng phần dầu còn lại trong chảo, cho tỏi băm nhỏ và ớt băm nhỏ vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Dùng nhiều tỏi; tỏi là linh hồn của món ăn này. Vặn lửa lớn, cho ngó sen vào. Xào nhanh đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo. Xào đến khi các cạnh hơi trong suốt.

- Cho thịt lợn trở lại chảo, rưới một ít nước tương và muối để nêm gia vị, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Quá trình này chỉ mất khoảng 2-3 phút. Bí quyết để có món ngó sen ngon là độ giòn; nấu quá chín sẽ khiến ngó sen tiết ra nước và héo, làm hỏng hoàn toàn kết cấu. Hương thơm của tỏi và vị cay nhẹ của ớt sẽ làm nổi bật vị ngọt của ngó sen.

2. Hoa hiên

Hoa hiên tươi, với những cánh hoa màu vàng nhạt điểm chút xanh, được hái khi còn đọng sương mai, hoàn toàn khác với hoa hiên khô mà chúng ta thường ăn. Chúng có kết cấu mịn màng hơi giòn, và dù được dùng trong canh, salad hay món xào, đều mang đến một hương vị tươi ngon khó tả.

Một điểm quan trọng cần lưu ý: Hoa hiên tươi chứa colchicine, vì vậy đừng bỏ qua bước sơ chế cẩn thận. Chỉ cần loại bỏ nhị hoa, chần kỹ trong nước sôi, sau đó ngâm trong nước lạnh một lúc trước khi chế biến. Hoa hiên tươi được chế biến đúng cách rất giàu lecithin và vitamin, có kết cấu mềm mịn và tươi mát, là một thành phần nhẹ nhàng và dễ chịu cho hệ tiêu hóa của bạn vào đầu mùa thu.

Hoa hiên xào mộc nhĩ và thịt heo

- Sơ chế hoa hiên bằng cách cắt bỏ cuống cứng ở phần dưới của nụ hoa loa hiên, loại bỏ nhị ở giữa và rửa sạch. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu, cho nụ hoa hiên vào chần trong 2-3 phút. Sau đó vớt ra và ngâm ngay vào nước lạnh trong ít nhất nửa giờ, thay nước một lần trong quá trình ngâm.

- Ngâm mộc nhĩ trước cho nở mềm rồi rửa sạch và xé thành các miếng nhỏ. Sau đó chần nhanh trong nước sôi. Thái thịt nạc thăn hoặc nạc vai thành lát mỏng, thêm nước tương, gừng băm nhỏ và một ít bột bắp, trộn đều và ướp. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt heo vào xào đến khi thịt đổi màu. Sau đó đẩy thịt sang một bên chảo. Cho một ít tỏi băm vào giữa chảo và xào thơm, thêm mộc nhĩ vào xào nhanh.

- Vắt bớt nước thừa từ hoa hiên rồi xào chung với mộc nhĩ và thịt heo. Nêm nếm muối và một chút nước tương. Nếu quá khô, rưới vài thìa nước nóng dọc theo mép chảo để món ăn bóng hơn. Ngay trước khi món ăn chín, rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ, đảo đều vài lần rồi bày ra đĩa. Độ giòn của mộc nhĩ, mềm của nụ hoa hiên và hương thơm của thịt thái lát hòa quyện với nhau, tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng đậm đà hương vị, rất thích hợp cho thời tiết cuối hè đầu thu vẫn còn hơi ẩm này.

3. Củ ấu

Hiện tại, đang vào mùa củ ấu. Chúng có màu tím đen bóng, với hai đầu cong trông giống như sừng con trâu. Bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, phần thịt bên trong màu trắng và mềm. Khi ăn sống, nó có vị ngọt và giòn, tương tự như củ năng nhưng không hoàn toàn giống. Khi nấu chín, kết cấu trở nên mềm và dẻo, và càng nhai, nó càng thơm.

Củ ấu rất giàu tinh bột và protein chất lượng cao, cũng như nhiều khoáng chất. Chúng có thể được ăn như một món rau hoặc ăn no bụng. Vào mùa này, món củ ấu kho với nước sốt đậm đà, thơm ngon thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt.

Củ ấu kho

- Dùng dao khía một đường ở đáy, sau đó tách vỏ, cố gắng giữ cho phần thịt củ ấu không bị vỡ. Rửa sạch phần thịt củ ấu đã bóc vỏ, chần qua nước sôi trong 2 phút để khử mùi tanh, sau đó vớt ra để ráo. Trong khi chần củ ấu chuẩn bị nước sốt: 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng nhỏ đường, 1 muỗng canh bột bắp và 5-6 muỗng canh nước. Khuấy đều và nếm thử để kiểm tra độ mặn. Đường được dùng để tăng hương vị, vì vậy đừng cho quá nhiều.

- Làm nóng dầu trong chảo, dùng lượng dầu nhiều hơn một chút so với bình thường khi xào. Cho củ ấu đã chần vào và xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi bề mặt hơi cháy sém và các cạnh có vài đốm vàng nâu. Lúc này, mùi thơm sẽ tỏa ra. Khuấy đều nước sốt đã chuẩn bị rồi đổ dọc theo mép nồi, tăng nhiệt độ để đun sôi, và liên tục đảo củ ấu để mỗi củ đều được phủ đều nước sốt.

- Nước dùng sẽ nhanh chóng sánh lại và bám chặt vào củ ấu. Khi bạn không còn thấy nước dùng chảy trong nồi nữa, chỉ còn lại một lớp màng bóng mượt, hãy tắt bếp. Rắc một ít hành lá tươi lên trên và dọn ra ăn. Củ ấu được phủ một lớp nước sốt đậm đà và hơi ngọt, khi ăn sẽ thấy mềm và tan trong miệng, bạn sẽ không thể ngừng ăn hết củ này đến củ khác.

3 món ăn theo mùa này bạn chỉ có thể mua nguyên liệu tại các quầy hàng chợ trong tối đa 10-20 ngày. Sau khi hết hàng, chúng chỉ có thể được thưởng thức lại vào mùa thu năm sau. Hãy tận dụng mùa cao điểm của chúng ngay bây giờ và luân phiên chế biến chúng, sử dụng những phương pháp nấu nướng đơn giản tại nhà để giữ được độ tươi ngon có hạn này.