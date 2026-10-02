Chỉ cần 2 nguyên liệu là bạn nấu được món ăn có hương vị thơm ngon hơn cả thịt, ăn kèm cơm rất đưa vị

Bạn có thường xuyên trở về nhà sau giờ làm và thực sự không biết nên làm món gì. Bụng đói, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn phải nghĩ nên ăn gì quả thực là một cực hình. Hôm nay tôi sẽ gợi ý cho bạn một món ăn mà tôi nấu với 2 nguyên liệu đơn giản nhưng tạo ra một món ăn. Món ăn này có hương vị nhẹ nhàng và có thể trông không bắt mắt lắm, nhưng chắc chắn là một món ngon, và quan trọng nhất là nó rẻ.

Hai nguyên liệu chính là đậu phụ và miến khoai lang, cả hai đều là những nguyên liệu rất phổ biến và quen thuộc trong gia đình. Cách chế biến cũng đơn giản nhất là hầm. Đậu phụ được hầm cho đến khi mềm, ngon và đậm đà. Nếu hầm lâu hơn, bạn sẽ thấy bên trong đậu phụ có nhiều cấu trúc giống như tổ ong, giúp thấm hút nước dùng tốt hơn. Miến khoai lang mềm mượt và ngon tuyệt. Khi lấy lên, chúng rung rinh, dai và đàn hồi. Chúng thậm chí còn thơm hơn cả thịt và cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu làm món đậu phụ nấu miến

1 miếng đậu phụ bản to, một nắm miến khoai lang, 1 quả ớt ngọt xanh và 1 quả ớt ngọt đỏ, 1 cái hoa hồi, nước tương, dầu hào, lượng muối vừa đủ, một ít mỡ lợn, bột tiêu trắng và một nhúm bột nêm gà.

Cách làm món đậu phụ nấu miến

Bước 1: Chuẩn bị một khối đậu phụ và thái thành các lát có độ dày khoảng 1cm. Bạn cũng có thể bẻ đậu phụ thành những miếng lớn không đều, nhưng những miếng này sẽ dày hơn và có thể cần thời gian nấu lâu hơn sau này. Hãy sơ chế theo sở thích của bạn. Miến khoai lang bạn rửa sạch sau đó ngâm trong nước ấm cho đến khi mềm. Việc ngâm miến trước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, giúp món ăn chín nhanh và kỹ. Ớt ngọt xanh và đỏ rửa sạch, bỏ hạt và thái nhỏ. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ, để riêng phần gốc hành. Gừng và tỏi, băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm ớt hiểm.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt chảo lên bếp, đun cho khô chảo, sau đó cho mỡ lợn vào, đun nóng. Nếu không có mỡ lợn, bạn có thể xào thịt ba chỉ thái lát cho đến khi chúng tiết mỡ ra. Tiếp theo, cho hoa hồi vào xào thơm. Sau đó cho gốc hành lá, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Cuối cùng, cho một ít nước tương và dầu hào vào chảo để tăng thêm hương thơm. Đổ nước sôi trực tiếp vào nồi, vặn lửa lớn nhất và đun sôi trở lại. Sau đó cho đậu phụ vào nồi.

Bước 3: Nếu bạn thấy đậu phụ hơi nhạt màu, thêm một ít nước tương đen, rồi rắc thêm chút muối, bột tiêu trắng và bột nêm vị gà cho vừa ăn. Đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 10 phút. Sau đó, cho miến đã ngâm vào nồi và đun nhỏ lửa thêm 5 phút. Cuối cùng, cho ớt ngọt xanh và đỏ vào, đảo nhẹ đều cho dậy mùi thơm, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món đậu phụ nấu miến

Đây là một món ăn cực kỳ đơn giản và ngon miệng. Đậu phụ mềm và đậm đà, miến thì dai ngon. Món ăn này đơn giản, giá cả phải chăng và ngon tuyệt, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn vị giác của bạn vào những bữa ăn cần món gì đó nhanh gọn! Mặc dù món ăn này rất đơn giản, nhưng bước quan trọng nhất là công đoạn "hầm". Đậu phụ phải được hầm trong thời gian dài để ngấm gia vị, trở nên mềm và ngon hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ nấu miến!