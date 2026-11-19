Với niềm đam mê bếp núc và thiên chức làm mẹ, quanh đi quẩn lại mỗi ngày, tâm trí của tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh chuyện hôm nay cả nhà sẽ ăn gì? Mùa này chọn nguyên liệu gì để nấu cho tươi ngon? Nấu món gì để vừa hợp khẩu vị, vừa tốt cho sức khỏe của từng thành viên trong gia đình? Nghe thì có vẻ nhiều thứ phải tính toán, nhưng thực ra tiêu chí lớn nhất của tôi lại rất đơn giản: Miễn sao cả nhà được quây quần bên mâm cơm nóng hổi, ăn uống thật ngon miệng, lành mạnh và vui vẻ là mình hạnh phúc rồi!

Hôm nay, tôi xin chia sẻ lại với mọi người mâm cơm nhà mà tôi đã nấu cho gia đình thưởng thức vào bữa tối với 4 món mặn và 1 món canh "tủ" của mình. Mâm cơm này sử dụng nguyên liệu đơn giản mà chồng con cứ tấm tắc khen là "cực kỳ hao cơm".

Thực đơn bữa ăn này của gia đình tôi gồm có các món: Canh xương heo hầm ngô và nấm với nước dùng ngọt thanh tự nhiên, dễ ăn. Tiếp theo là món măng xào rau củ - món ăn này giòn sần sật, thanh đạm giúp cân bằng vị giác. Bên cạnh đó là món đậu phụ, trứng bắc thảo và ruốc thịt heo với vị béo bùi, đậm đà, trẻ con hay người lớn đều mê tít. Tiếp theo là món tôm luộc giữ trọn vẹn được vị tươi ngon nguyên bản của hải sản. Món ăn cuối cùng là món cá đù vàng hấp với thịt thơm mềm, bổ dưỡng mà không hề bị ngấy.

Giờ thì hãy cùng xem tôi vào bếp nấu các món ăn này nhé!

1. Canh xương heo hầm ngô, nấm hương và củ cải

Ăn nhiều các món canh vào mùa thu và mùa đông đặc biệt có lợi cho việc bồi bổ cơ thể. Việc thêm củ cải trắng vào canh có mùi thơm của ngô giúp cân bằng độ béo ngậy của canh xương heo, làm cho món canh trở nên ngon miệng hơn.

Như người ta vẫn nói, "Ăn củ cải trắng vào mùa đông và gừng vào mùa hè, bạn sẽ không cần đi khám bác sĩ quanh năm". Do đó tôi cũng không thể loại bỏ loại thực phẩm theo mùa vừa ngon lại rẻ này để nấu cho gia đình thưởng thức. Món ăn vừa ngon lại rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Đầu tiên tôi chần sơ xương heo rồi rửa sạch với nước ấm. Sau đó, cho xương heo vào nồi áp suất cùng với nấm hương ngâm, ngô cắt khúc, cà rốt và gừng thái lát. Thêm lượng nước nóng vừa đủ, đậy nắp, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa ninh trong 15 phút. Sau khi xả van áp suất, cho củ cải trắng vào và tiếp tục nấu cho đến khi mềm. Nêm nếm muối và tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị.

2. Tôm luộc

Để làm món ăn này cần phải chọn nguyên liệu tươi ngon nhất. Tôi đã mua 500g tôm tươi, sau đó rửa sạch rồi cắt bỏ râu và rút chỉ sống lưng. Sau đó cho nước vào nồi với 1 thìa canh rượu nấu ăn, gừng thái lát và 10g kỷ tử rồi đun sôi. Khi nước sôi, cho tôm vào luộc. Luộc đến khi nước sôi trở lại thì vớt tôm ra, xếp vào đĩa là hoàn thành.

3. Đậu phụ, trứng bắc thảo và ruốc thịt heo

Với món ăn này, tôi thêm một ít củ cải muối chua (hoặc phần bẹ dưa cải muối chua) vào để tăng hương vị, giúp các món ăn bớt nhạt nhẽo. Củ cải muối chua nên được nắm bỏ bớt nước rồi thái hạt lựu. Đậu phụ dùng trong món ăn này nên dùng đậu phụ non vì kết cấu mềm mịn của nó. Cắt đậu phụ non thành các khối vuông. Trứng bắc thảo cũng nên được thái nhỏ. Lần lượt cho các nguyên liệu vào bát tô. Sau đó rắc ruốc thịt heo lên trên, trộn đều. Phần sốt bạn nên pha sẵn và để riêng ở bát, trước khi ăn mới rưới đều lên. Phần nguyên liệu pha nước sốt gồm nước tương, dầu mè, đường, giấm, ớt (tùy khẩu vị), cho vào bát và khuấy đều.

4. Củ niễng xào thịt heo, mộc nhĩ và cà rốt

Củ niễng là một loại nguyên liệu theo mùa, tốt và ngon trong tháng này. Củ niễng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, thúc đẩy tiêu hóa, giữ ẩm, giúp điều hòa huyết áp và cung cấp chất chống oxy hóa.

Hãy chần sơ củ niễng đã thái lát trước. Thịt nạc vai thái dạng sợi rồi ướp với chút nước tương, dầu hào. Mộc nhĩ rửa sạch, xé miếng nhỏ, cà rốt thái dạng sợi hơi dày. Cà rốt và mộc nhĩ bạn cũng cần chần sơ trước khi xào.

Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm và hành lá. Sau đó cho thịt thái sợi vào xào thơm. Tiếp theo, cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào xào trên lửa lớn. Thêm dầu hào, chút muối cho vừa ăn, rồi cho một chút tinh chất cốt gà, hành lá thái nhỏ và tỏi băm, đảo đều là có thể dọn ra ăn.

5. Cá đù vàng hấp

Cá là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà mọi người nên ăn nhiều hơn trong các bữa cơm. Nó giàu protein, ít chất béo và dễ tiêu hóa. Hãy nhớ ăn cá nhé! Gia đình tôi ăn cá cách ngày; đó là món ăn quen thuộc trên bàn ăn tối của chúng tôi.

Làm sạch cá đù vàng, khía vài đường trên thân cá rồi ướp với chút gia vị trong khoảng 10 phút. Sau đó cho thêm hành lá và gừng vào bụng và trên thân cá. Khi nước trong nồi hấp đã được đun sôi, đặt đĩa cá lên xửng và hấp trên lửa lớn trong 8 phút. Sau đó chắt bỏ nước hấp đọng trong đĩa, bỏ gừng và hành đã hấp ra. Tiếp theo thêm một chút hành tươi, ớt thái lát rồi rưới dầu nóng lên và thêm nước tương cá hấp là hoàn thành.

Chắc hẳn bạn cũng giống tôi, ngày nào cũng hỏi tối nay chúng ta ăn gì? Chúng ta ăn như thế nào? Và việc tham khảo gợi ý thực đơn của một người khác giúp chúng ta đỡ mất thời gian đồng thời đưa ra lựa chọn nhanh hơn. Vậy hôm nay bạn nấu gì cho gia đình? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!