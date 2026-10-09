Đừng chỉ hầm thịt ức bò với cà chua! Nhớ 2 điểm này, thịt sẽ mềm mọng, nước dùng đậm đà, rất thích hợp trộn với cơm

Khi nói đến món thịt bò hầm cà chua, đây chắc chắn là món ăn nổi bật trong mùa thu và mùa đông! Nước dùng chua ngọt, đậm đà màu đỏ bao phủ miếng thịt bò mềm, khiến món ăn ngon đến nỗi bạn ăn "tì tì" mấy bát cơm. Nhiều người gặp khó khăn khi làm món này ở nhà, hoặc là thịt quá dai hoặc cà chua không tiết đủ nước, dẫn đến nước dùng nhạt nhẽo. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một công thức đơn giản kiểu nhà làm mà ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể làm thành công ngay lần đầu tiên.

Chuẩn bị nguyên liệu: 800g thịt ức bò, 3 quả cà chua, nửa củ hành tây, vài lát gừng, vài khúc hành lá, 1 cái hoa hồi, một ít rượu nấu ăn, nước tương, muối và đường.

Cắt thịt ức bò thành từng miếng vuông 3cm, cho vào nồi nước cùng với gừng thái lát, hành lá (buộc thắt nút; hoặc hành baro cắt khúc) và rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, sau đó vớt thịt bò ra và rửa lại với nước ấm. Không dùng nước lạnh, vì thịt nóng sẽ co lại khi tiếp xúc với nước lạnh, làm cho thịt bị dai, xác xơ dù bạn có hầm thế nào đi nữa.

Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng, thêm hành tây vào xào thơm. Khía hình chữ thập trên đầu cà chua, chần qua nước sôi để bóc vỏ, cắt nhỏ rồi cho vào nồi. Xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cà chua mềm nhuyễn. Bước này rất quan trọng để có được nước dùng sánh mịn! Cho thịt ức bò vào xào vài lần. Thêm nước sôi ngập các nguyên liệu, rồi cho hoa hồi, nước tương và một chút đường để trung hòa vị chua.

Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 60 phút. Sau 60 phút, mở nắp, thêm muối cho vừa ăn và để yên thêm 10 phút nữa. Nếu bạn thích nước sốt đặc hơn, bạn có thể tăng lửa để làm đặc nước sốt một chút ở cuối.

Thịt ức bò hầm ngấm đều vị chua ngọt của cà chua, tạo nên món thịt mềm tan trong miệng. Nước dùng màu đỏ tươi có vị chua ngọt đặc trưng, rất thích hợp để trộn với mì hoặc dùng để om cơm.

Mẹo: Sử dụng nước nóng trong suốt quá trình hầm; cho muối vào sau cùng, vì cho muối quá sớm sẽ làm thịt bò bị dai.