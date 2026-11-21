Vào mùa đông có một loại củ dân giã được nhiều người yêu thích. Trông hình dáng nó thì hơi giống với củ gừng nhưng không hề có vị cay mà lại ngọt và giòn. Đó chính là củ dong trắng. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với cách ăn phổ biến là đem luộc rồi ăn trực tiếp. Một số người thì dùng nấu canh cùng ngô hoặc dùng kho với thịt vịt/thịt gà...

Củ dong trắng hiện tại đang vào mùa, và bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức, đặc biệt phù hợp với những người đang bị nóng trong người. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một cách chế biến củ dong trắng rất ngon. Phiên bản chiên hôm nay, được chế biến theo kiểu dân dã, chỉ cần một chút muối và mỡ lợn là đã ngon tuyệt vời rồi. Nếu bạn cũng yêu thích củ dong trắng, hãy thử công thức này nhé!

Nguyên liệu làm món củ dong trắng chiên

450g củ dong trắng, 2 muỗng canh mỡ lợn, 1 muỗng cà phê muối.

Cách làm món củ dong trắng chiên

Bước 1: Sau khi mua củ dong về, bạn rửa sạch để loại bỏ lớp đất. Sau đó bóc bỏ lớp vỏ xếp như vảy cá bên ngoài rồi rửa sạch lại một lần nữa. Sau khi rửa sạch củ dong trắng, cắt bỏ phần gốc cứng, sau đó dùng sống dao đập dẹt từng củ dong trắng. (Lưu ý: Chỉ cần đập dẹt chứ đừng làm nát. Nếu là dong trắng lớn, bạn có thể cắt đôi trước khi đập dẹt).

Bước 2: Tiếp theo, bạn cho nước vào nồi, đun sôi. Sau đó cho củ dong trắng đã đập dẹt lên xửng và hấp ở lửa lớn trong 20 phút. (Lưu ý: Nên hấp trước khi chiên. Thứ nhất, điều này đảm bảo củ dong trắng được nấu chín kỹ, an toàn hơn khi ăn. Thứ hai, hấp trước khi chiên sẽ cho kết cấu tốt hơn! Lớp vỏ ngoài giòn và thơm, trong khi bên trong mềm và dai, giống như một phiên bản nâng cấp của món khoai tây. Hơn nữa, sẽ giúp rút ngắn thời gian chiên, giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Bước 3: Tiếp theo, cho 2 muỗng canh mỡ lợn vào chảo và đun cho đến khi tan chảy. Sau đó, cho các củ dong trắng đã hấp vào chảo và chiên trên lửa nhỏ. Chiên cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu nhạt và giòn, sau đó tắt bếp ngay lập tức. Trước khi lấy ra khỏi chảo, rắc thêm chút muối lên các củ dong trắng đã chiên cho vừa ăn, bạn cũng có thể rắc thêm chút bột ớt nếu thích ăn cay.

Những điều cần lưu ý khi ăn củ dong trắng

1. Ai không nên ăn củ dong trắng?

Những người dị ứng với củ dong trắng nên tránh ăn. Củ dong trắng có tính mát, vì vậy những người có thể chất lạnh nên ăn ít trong thời kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, chúng có hàm lượng tinh bột cao, vì vậy những người cần kiểm soát chặt chẽ lượng đường nạp vào cơ thể nên cẩn thận không nên ăn quá nhiều.

2. Những loại thực phẩm nào không nên ăn kèm với củ dong trắng?

Khi ăn củ dong trắng, điều quan trọng là tránh ăn quá nhiều các loại thực phẩm có tính lạnh hoặc làm mát cùng lúc, chẳng hạn như dưa hấu, đậu xanh, cua và măng cụt.