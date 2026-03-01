Món bán đầy vỉa hè Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao nữ dù giữ dáng vẫn gọi tận 2 phần

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế. Với sự hòa quyện giữa hương vị tươi mới, gia vị tinh tế và cách chế biến khéo léo, nhiều món ăn đường phố của Việt Nam không chỉ khiến du khách tò mò mà còn "gây nghiện" ngay từ lần thử đầu tiên. Đặc biệt, du khách Hàn Quốc vốn nổi tiếng kỹ tính trong khẩu vị cũng nhiều lần dành lời khen cho các món ăn Việt bởi sự hài hòa và dễ ăn.

Điển hình, một món ăn quen thuộc, được bày bán khắp các vỉa hè Việt Nam, đã xuất hiện trên chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip phát sóng trên kênh KBS World của Hàn Quốc. Món ăn đó không gì khác chính là bánh mì Việt Nam.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Trong hành trình khám phá Việt Nam, 2 nữ diễn viên Oh Hyun Kyung và Jung Sia đã có dịp dừng chân tại Hội An và thưởng thức món bánh mì trứ danh nơi đây. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cầm trên tay ổ bánh mì nóng hổi, cả 2 đã tỏ ra vô cùng háo hức.

Khi cắn những miếng đầu tiên, biểu cảm của 2 nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cả 2 gần như "há hốc" vì bất ngờ trước sự hòa quyện của lớp vỏ giòn rụm, phần nhân đầy đặn cùng nước sốt đậm đà. Họ liên tục trầm trồ, gật gù và không ngừng khen ngợi hương vị đặc biệt của món ăn tưởng chừng rất giản dị này.

Điều thú vị là trong phần nhân bánh mì có rau mùi - loại rau vốn không nằm trong danh sách yêu thích của cả 2 cô nàng. Ban đầu có chút dè dặt, song sau khi thử kết hợp cùng các nguyên liệu khác, cả 2 đều thừa nhận tổng thể chiếc bánh vẫn rất ngon và hài hòa. Chính sự cân bằng giữa vị mặn, ngọt, béo và chút the nhẹ của rau thơm đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Đáng chú ý hơn, dù bình thường rất giữ dáng, nữ diễn viên Oh Hyun Kyung vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn này. Sau khi thưởng thức xong một ổ, cô tiếp tục gọi thêm một chiếc nữa vì quá yêu thích. Hành động "phá lệ" đầy hào hứng này khiến khán giả trường quay và người xem truyền hình không khỏi bật cười thích thú.

Không phải ngẫu nhiên mà bánh mì Việt Nam lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Từ một món ăn đường phố bình dân, bánh mì đã vươn tầm quốc tế, nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực uy tín trên thế giới. Lớp vỏ giòn đặc trưng được nướng mỗi ngày, phần nhân đa dạng từ thịt nướng, pate, chả lụa đến rau củ tươi và nước sốt riêng biệt, tất cả tạo nên một tổng thể vừa quen thuộc vừa mới lạ đối với thực khách nước ngoài.

Ở các thành phố du lịch, bánh mì thậm chí còn trở thành một "điểm phải thử" trong hành trình của du khách. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần một ổ bánh mì nóng hổi mua vội bên lề đường cũng đủ khiến họ nhớ mãi về Việt Nam.

Sự xuất hiện của bánh mì trên sóng truyền hình Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt. Từ vỉa hè bình dị đến trường quay quốc tế, món ăn này vẫn giữ nguyên sức hút, đủ khiến một ngôi sao đang giữ dáng cũng phải mềm lòng gọi thêm phần thứ hai.