Hãy nấu ngay món này vào những ngày hè nóng bức: Nguyên liệu đơn giản mà ngon đến bất ngờ!

Những ngày hè nóng bức là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món canh và món ăn thanh mát, nhẹ nhàng; các món canh có nước dùng đặc biệt tốt để giải nhiệt. Bí quyết để tạo ra một món ăn vừa ngon miệng vừa sảng khoái nằm ở sự kết hợp các nguyên liệu, như sự kết hợp hoàn hảo của món ăn ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn.

Món ăn hôm nay chỉ cần ba nguyên liệu: Mướp, chả cá và nấm. Chả cá có vị hơi giống thịt và rất hợp với mướp cùng nấm. Chỉ cần xào sơ qua, thêm nước dùng và ninh nhỏ lửa. Kết quả là một món ăn đầy hương vị tươi ngon, với kết cấu mềm mại. Chắc chắn đáng để thử. Ngay dưới đây là công thức chi tiết để nấu món ăn này:

Nguyên liệu làm món canh mướp nấu chả cá và nấm

2 quả mướp hương, 1 miếng chả cá (200g), một nắm nấm ngọc châm trắng, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, muối, tiêu, một ít tinh chất cốt gà, lượng dầu ăn vừa đủ, một nắm nhỏ kỷ tử đỏ.

Cách làm món canh mướp nấu chả cá và nấm

Bước 1: Chả cá bạn có thể dễ dàng mua được tại các siêu thị. Sau khi mua chả cá về, lấy ra khỏi túi nilon rồi cắt thành những lát dày, để dùng sau. Cắt bỏ gốc nấm ngọc châm rồi gỡ rời từng cây và rửa sạch, để ráo nước. Gọt bỏ vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi đập dập băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt đỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun khô nồi, cho một chút dầu ăn vào. Sau khi đun nóng, cho một ít gốc hành lá và tỏi băm vào, xào thơm. Sau đó, cho mướp và nấm ngọc châm trắng vào chảo. Tăng lửa và xào nhanh để loại bỏ bớt nước, làm dậy mùi thơm tươi ngon của các nguyên liệu.

Bước 3: Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi. Nếu bạn có nước dùng hầm từ xương hoặc nước luộc gà cho vào nấu thì càng ngon hơn. Giữ lửa lớn và đun sôi. Sau đó cho chả cá đã thái lát vào nồi, đảo nhanh và nêm một chút muối và tiêu, thêm một chút tinh chất cốt gà để tăng thêm hương vị. Tiếp tục đun trên lửa lớn khoảng 3 đến 5 phút. Ssau đó rắc một ít kỷ tử đỏ lên trên để trang trí trước khi dùng.

Thành phẩm món canh mướp nấu chả cá và nấm

Món canh này vô cùng ngon và thanh mát, với mướp ngọt mềm, chả cá ngon ngọt và nấm giúp tăng thêm hương vị. Nó thực sự tuyệt vời, công thức nấu thì cực kỳ đơn giản, chắc chắn đáng để thử. Chả cá có bán ở hầu hết các siêu thị và cửa hàng thực phẩm tươi sống trực tuyến; khi mua bạn chỉ cần chú ý đến danh sách thành phần. Điều quan trọng nhất là không nên thái quá mỏng, vì chúng sẽ dễ bị vỡ sau khi nấu.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh mướp nấu chả cá và nấm!