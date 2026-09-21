Món ăn lạ mà Vương phi Kate thèm khi mang thai Hoàng tử Louis

Khi mang thai cả ba con, Catherine đều phải đối mặt với tình trạng ốm nghén nghiêm trọng. Điều khiến nhiều người chú ý nhất là trong lần mang thai Hoàng tử Louis, Vương phi Kate được cho là rất thèm món dưa chuột muối thái lát mỏng ăn với bánh mì nướng đen. Nghe qua có vẻ lạ, nhưng đây lại là kiểu khẩu vị mà không ít phụ nữ mang thai cũng từng trải qua.

Ngoài ra, Kate còn được cho là thích ăn bơ trong thai kỳ, một phần để giúp làm dịu cảm giác buồn nôn và khó chịu do ốm nghén. Một số nguồn khác cũng cho biết cô thích đồ cay, đặc biệt là các món cà ri đậm vị.

Trong lần mang thai Hoàng tử George, Kate từng được cho là thích cà ri chay cay do người quen nấu. Đến khi mang thai Công chúa Charlotte, cô cũng có những thói quen ăn uống khá "đời thường", cho thấy dù là hoàng gia, bà vẫn có những sở thích rất gần gũi như bao bà mẹ khác.

Dù có những cơn thèm ăn khá đặc biệt khi mang thai, Kate nhìn chung vẫn nổi tiếng là người ăn uống khá lành mạnh. Những món cô thường được nhắc tới gồm trái cây, rau củ tươi, sinh tố, yến mạch, các món nhẹ như popcorn và cả những món ăn quen thuộc như pasta, curry hay roast.

Chính vì vậy, câu chuyện "dưa chuột muối trên bánh mì nướng" lại khiến nhiều người thấy thú vị: Nó vừa lạ vừa rất thật, cho thấy Vương phi Kate cũng từng trải qua những cảm giác rất bình thường như bất kỳ người mẹ nào khác trong thai kỳ.

*Theo Hello!, Express