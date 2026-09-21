Tối 18/9/2026, Vương phi Charlene và Thân vương Albert II cùng xuất hiện tại buổi gala kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Thân vương Albert II của Monaco, diễn ra ở Salle Garnier, Nhà hát Opéra de Monte-Carlo. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Monica Bellucci và Richard Gere, khiến bầu không khí càng thêm trang trọng và thu hút.





Đây là một dịp đặc biệt với Thân vương Albert II, bởi quỹ do ông sáng lập từ năm 2006 đến nay đã theo đuổi nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe hành tinh. Vì thế, buổi gala không chỉ mang tính kỷ niệm, mà còn là dấu mốc để nhắc lại hành trình 20 năm gắn bó với các vấn đề môi trường.

Trong sự kiện lần này, Charlene chọn một thiết kế maxi màu đen của Jenny Packham. Chiếc váy có chi tiết đính hạt lấp lánh, phần capelet nhẹ ở vai và cổ, tạo nên vẻ sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Bộ trang phục này được đánh giá khá đúng tinh thần của Charlene: Tinh tế, điềm tĩnh và luôn có chút cuốn hút rất riêng.





Vương phi Monaco hoàn thiện diện mạo bằng hoa tai và nhẫn của Repossi. Tổng thể trang phục không cần quá nhiều màu sắc vẫn đủ để bà nổi bật giữa không gian thảm đỏ và ánh đèn của một buổi tiệc lớn. Đây cũng là kiểu xuất hiện mà Charlene khá quen thuộc trong thời gian gần đây: ít phô trương, nhưng vẫn rất có điểm nhấn.

Về phía Thân vương Albert II, ông xuất hiện trong trang phục trang trọng, phù hợp với tính chất của buổi gala. Cả hai đứng cạnh nhau tạo thành hình ảnh một cặp đôi hoàng gia chững chạc, ăn ý và rất hợp với không khí của sự kiện.

Điều khiến buổi tối này đáng chú ý không chỉ nằm ở phần thời trang, mà còn ở ý nghĩa phía sau nó. Sau 20 năm hoạt động, Quỹ Thân vương Albert II tiếp tục là một trong những dấu ấn lớn của Monaco trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Và trong một dịp như vậy, Charlene vẫn luôn biết cách xuất hiện vừa đủ sang trọng để gây ấn tượng, nhưng không lấn át tinh thần chung của sự kiện.

*Theo newmyroyal