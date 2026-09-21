Trong quan niệm thiên văn lẫn đời sống tinh thần, Thu phân luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là mốc chuyển mùa rõ rệt, khi tiết trời bắt đầu dịu hơn, nắng gắt lùi lại và không khí dần mang sắc thái của sự điềm tĩnh. Vì vậy, nhiều người xem Thu phân như một lời nhắc rằng đã đến lúc cân bằng lại cả thân thể lẫn tâm trí.

Khi bước vào giai đoạn này, điều may mắn không nằm ở việc cố gắng làm thật nhiều, mà ở chỗ biết làm đúng việc, đúng lúc. Một ngày yên ổn, một buổi sáng gọn gàng hay một kế hoạch được sắp xếp lại rõ ràng cũng có thể giúp tinh thần nhẹ đi rất nhiều. Thu phân vì thế không phải lúc để thúc ép bản thân, mà là dịp để điều chỉnh nhịp sống cho hài hòa hơn.

1/Nên sống chậm lại một nhịp

Lời khuyên đầu tiên trong tiết Thu phân là hãy sống chậm hơn một chút. Không cần thay đổi quá lớn, chỉ cần bắt đầu từ những việc đơn giản như ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, ăn đúng bữa và dành thêm thời gian cho những khoảng lặng trong ngày. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần cũng dễ sáng suốt hơn.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để giảm bớt những thứ khiến mình bị phân tán. Nếu công việc đang nhiều, hãy chia lại thứ tự ưu tiên. Nếu trong lòng có điều gì vướng mắc, hãy nhìn thẳng vào nó thay vì cố lờ đi. Thu phân nhắc con người rằng đôi khi may mắn đến từ sự rõ ràng, chứ không phải từ tốc độ.

2/Dọn dẹp để đón khí mới

Một trong những cách đơn giản nhất để đón năng lượng tốt trong tiết Thu phân là dọn dẹp lại không gian sống. Khi nhà cửa gọn gàng, bàn làm việc sạch sẽ và mọi thứ được đặt vào đúng chỗ, cảm giác nặng nề cũng giảm đi đáng kể. Không gian bên ngoài sáng sủa thường kéo theo tâm trạng bên trong dễ chịu hơn.

Bạn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ như bỏ bớt đồ không dùng đến, lau dọn bàn làm việc, mở cửa cho không khí lưu thông hoặc thay lại những món đồ đã cũ. Đây không chỉ là chuyện ngăn nắp, mà còn là cách tạo chỗ cho những điều mới mẻ bước vào cuộc sống. Nhiều người tin rằng khi biết buông bớt những thứ cũ kỹ, vận trình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

3/Ăn uống thanh nhẹ

Tiết Thu phân cũng là thời điểm nên chú ý hơn đến cách ăn uống. Thời tiết chuyển mùa dễ khiến cơ thể mệt mỏi, vì vậy những món thanh nhẹ, ấm bụng và dễ tiêu thường là lựa chọn tốt hơn. Cháo, rau củ, các món canh, trái cây theo mùa hay những món ít dầu mỡ đều phù hợp để giữ cơ thể thoải mái.

Thay vì ăn quá no hay dùng quá nhiều món nặng, hãy ưu tiên sự điều độ. Một cơ thể khỏe và nhẹ sẽ giúp tâm trạng ổn định hơn, từ đó dễ giữ tinh thần tích cực trong công việc lẫn cuộc sống. May mắn đôi khi đến rất gần, bắt đầu từ chính cảm giác khỏe khoắn trong từng bữa ăn hàng ngày.

4/Dành thời gian cho tâm trí

Thu phân không chỉ là chuyện của thời tiết mà còn là chuyện của bên trong mỗi người. Đây là lúc rất hợp để đọc sách, đi bộ, thiền, ngồi yên vài phút hoặc đơn giản là tắt bớt điện thoại để đầu óc được nghỉ. Khi tâm trí bớt ồn ào, con người thường nhìn rõ hơn điều mình thực sự cần.

Nếu dạo gần đây bạn thấy mình quá bận, quá mệt hoặc quá nhiều suy nghĩ, tiết Thu phân là một cái cớ đẹp để dừng lại và thở sâu hơn. Không cần làm gì to tát, chỉ cần tạo cho bản thân một khoảng không đủ yên để nạp lại năng lượng. Đó cũng là cách đón may mắn rất thực tế và bền vững.

5/Tập trung vào điều còn dang dở

Một lời khuyên khác rất hợp với Thu phân là hãy nhìn lại những việc còn dang dở. Cuối năm đang tới gần, nên đây là lúc tốt để kiểm tra xem mình còn điều gì cần hoàn thiện, điều gì nên buông và điều gì thật sự đáng giữ. Sự rõ ràng trong giai đoạn này sẽ giúp bạn tránh cảm giác bị kéo lê bởi quá nhiều việc cùng lúc.

Khi biết ưu tiên, bạn sẽ bớt tiêu hao năng lượng vào những thứ không còn phù hợp. Thu phân giống như một điểm dừng nhẹ giữa hành trình, nơi ta có thể nhìn lại đường đi, chỉnh lại hướng và bước tiếp cho vững hơn. Đôi khi, chỉ cần dọn xong những việc đang treo lơ lửng, lòng người cũng đã nhẹ đi rất nhiều.