Món ăn có đủ rau và thịt ấm nóng, khiến bạn muốn ăn thêm cơm

Mùa thu sắp qua đi và mùa đông sắp đến với những đợt không khí lạnh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khiến bàn ăn xuất hiện thêm những món hầm ấm nóng. Một món ăn lý tưởng nhất trong những bữa cơm mùa này là món hầm với sự kết hợp giữa rau củ và thịt. Ngay dưới đây chúng tôi giới thiệu cho bạn một công thức món hầm ngon, dễ làm và đáng để nấu trong bữa cơm mùa thu đông.

Món ăn hôm nay rất đơn giản. Nguyên liệu chính là cải thảo, thịt bò và miến. Đây là một công thức nấu ăn gia đình đơn giản nhất. Khi ăn nóng, món ăn thành phẩm có rau cải thảo mềm và thịt bò mọng nước. Một miếng miến dai ngon đặc biệt hấp dẫn, và ăn kèm với cơm thì tuyệt vời.

Không nói dài dòng thêm nữa, ngày dưới đây là cách làm món thịt bò hầm cải thảo và miến - một món ăn ngon miệng với cả rau và thịt.

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm bắp cải và miến

1/4 cây cải thảo (hoặc lượng tùy thuộc khẩu phần ăn), một miếng thịt bò đã nấu chín, một nắm miến đậu xanh, một quả ớt sừng (ớt ngọt), lượng hành lá vừa đủ, gừng, tỏi, ớt khô, một ít nước tương, một ít nước tương đen, muối, bột tiêu và dầu ăn.

Cách nấu món thịt bò hầm bắp cải và miến

Bước 1: Đầu tiên bạn cần chuẩn bị là thịt bò đã nấu chín. Bạn có thể ra hàng phở và mua một ít phần thịt nạm bò đã hầm sẵn, hoặc bạn cũng có thể tự nấu. Cho thịt bò vào nồi, thêm hành lá, gừng và các loại gia vị gồm hoa hồi, quế, lá nguyệt quế vào nồi áp suất và nấu trong 20 phút. Sau đó, chờ van áp suất xả hết hơi thì thái thịt bò đã nấu chín thành từng lát. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Gừng cùng tỏi khô băm nhỏ. Nếu thích ăn cay bạn có thể cắt một ít ớt khô.

Bước 2: Tiếp theo, bạn rửa sạch cải thảo. Không cần cắt nhỏ, chỉ cần rửa sạch và xé thành từng miếng lớn bằng tay. Nguyên liệu cuối cùng là miến. Chúng ta sẽ dùng miến đậu xanh loại sợi nhỏ, rửa sạch rồi để riêng. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng miến khoai lang tùy theo sở thích. Sau đó hãy chuẩn bị thêm một quả ớt sừng xanh, loại bỏ cuống và hạt rồi cắt vát để tạo thành miếng nhỏ giúp món ăn có màu sắc và hương vị sinh động hơn.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta hãy bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun cho ráo nước. Sau đó cho một ít dầu ăn vào, đun nóng rồi cho hành lá, gừng, tỏi và ớt khô vào rồi xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho thịt bò thái lát vào chảo và xào đến khi thịt ngấm hương vị các loại gia vị. Tiếp theo, cho một ít nước tương và một chút nước tương đen vào và đảo đều.

Bước 4: Cho cải thảo vào nồi, chỉnh mức lửa lớn và xào nhanh cho đến khi lá hơi mềm. Tiếp đó thêm lượng nước sôi vừa đủ, rượu nấu ăn, một ít muối cùng một chút tinh chất cốt gà. Đun sôi trở lại rồi cho miến vào nồi, đảo đều, đậy nắp và nấu trong 6 hoặc 7 phút. Nếu thấy màu chưa đủ đậm, bạn có thể thêm một ít nước tương đen để điều chỉnh. Tiếp đó cho ớt sừng xanh vào đảo nhanh để dậy mùi thơm. Cuối cùng, rắc thêm lượng tiêu đen vừa đủ theo khẩu vị. Sau đó bạn hãy chuyển món ăn vào nồi bằng chất liệu sành/sứ để giữ nhiệt cho món ăn ấm nóng suốt bữa ăn.

Thành phẩm món thịt bò hầm bắp cải và miến

Món ăn này nấu đơn giản, có đủ rau và thịt, ăn cùng cơm ngon vô cùng. Khi ăn nóng, món ăn có hương vị tiêu thoang thoảng, vô cùng kích thích vị giác, miến dai dai mịn mượt, thịt bò đậm đà, còn cải thảo chín mềm ngọt. Đây là món ăn rất đưa cơm. Bạn nhất định phải nấu món ăn này cho gia đình mình thưởng thức nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm bắp cải và miến!