Những loại rau nào thích hợp để làm nước ép rau củ cho chế độ ăn kiêng giảm cân?

Bạn đang theo đuổi chế độ ăn kiêng - giảm cân và mong muốn nhanh chóng bổ sung dưỡng chất cũng như cải thiện chế độ ăn uống bằng cách uống nước ép rau củ, nhưng không chắc nên chọn loại rau nào? Thực tế, rất nhiều loại rau củ phù hợp để ép lấy nước, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn đa dạng hương vị. Dưới đây là 5 loại rau củ được khuyên dùng để ép lấy nước; chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo.

Loại đầu tiên - Dưa chuột

Dưa chuột là một lựa chọn phổ biến để làm nước ép rau củ. Với hàm lượng nước hơn 95%, nước ép dưa chuột có vị ngọt thanh mát và hầu như không có mùi lạ, dễ uống ngay cả với những người không thích rau. Hơn nữa, nước ép dưa chuột cực kỳ ít calo, chỉ chứa 16 calo trên 100 gram, rất phù hợp cho người đang ăn kiêng.

Loại thứ hai - Cà rốt

Cà rốt rất giàu dinh dưỡng và thường được gọi là "nhân sâm nhỏ". Nước ép cà rốt có màu đỏ cam tươi sáng, vị ngọt nhẹ và hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cà rốt có vị khá mạnh, nên ép riêng cà rốt có thể không được mịn. Do đó, nên kết hợp với các loại trái cây như táo và dứa để trung hòa vị mạnh, đồng thời tăng độ ngọt và hàm lượng vitamin trong nước ép.

Loại thứ ba - Rau bina

Rau bina là một loại rau có hàm lượng các chất dinh dưỡng cực cao. Nước ép rau bina có màu xanh tươi và kết cấu mịn. Tuy nhiên, rau bina chứa axit oxalic, và việc ép trực tiếp có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi và cũng có thể gây ra vị đắng. Do đó, nên chần rau bina trong 1-2 phút trước khi ép để loại bỏ phần lớn axit oxalic.

Loại thứ tư - Rau cần tây

Rau cần tây là một loại rau giàu chất xơ, và hương thơm tươi mát độc đáo của nó có thể tạo thêm hương vị đặc biệt cho nước ép rau củ. Tuy nhiên, nước ép cần tây có vị khá mạnh và có thể khó thưởng thức khi uống riêng. Tốt nhất nên kết hợp với các loại trái cây và rau củ có vị nhẹ hoặc ngọt như dưa chuột và táo.

Loại thứ năm - Bông cải xanh

Bông cải xanh, được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại rau", rất giàu vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa. Khi ép lấy nước, nó có màu xanh tươi và độ sánh đặc. Nên kết hợp với một số loại trái cây ngọt, nhiều nước để tăng lượng nước ép và làm tăng hương vị. Chần sơ bông cải xanh trước khi ép lấy nước sẽ làm giảm vị đắng và giúp nước ép dễ uống hơn.

Với 5 loại rau củ mà chúng tôi gợi ý, hy vọng bạn có được những lựa chọn phù hợp và đa dạng hơn cho chế độ ăn uống của mình nhé!