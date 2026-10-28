10 món thịt thơm lừng đáng lưu vào bộ sưu tập món ngon gia đình: Toàn món dễ nấu, hương vị hoàn hảo

Chẳng có gì bình yên và ấm cúng hơn việc căn bếp ngập tràn hương thơm, nơi có nồi thịt hầm đang sôi "lăn tăn" liu riu trên bếp. Món hầm luôn sở hữu một "phép thuật" vô cùng kỳ diệu: Càng dành thời gian ninh chậm, món ăn lại càng ngấm vị đậm đà. Từng miếng thịt được hầm đến độ mềm rục, ngọt đậm từ sâu bên trong, quyện cùng phần nước sốt sánh mịn, béo ngậy. Hương vị thơm nức ấy chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích mọi giác quan, đến mức chẳng ai nỡ lãng phí dù chỉ là một giọt nước sốt để rưới lên bát cơm nóng hổi.

Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm chút hương vị sâu lắng và "đưa cơm", dưới đây là 10 món hầm kinh điển rất đáng để bạn luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức!

1. Thịt ba chỉ kho

Cắt thịt ba chỉ thành từng miếng và chần sơ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng rồi thêm đường phèn và khuấy cho đến khi đường chuyển màu caramel. Cho thịt ba chỉ vào xào đến khi vàng đều. Thêm nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, gừng thái lát và hoa hồi. Đổ nước sôi vào ngập thịt và ninh nhỏ lửa trong một tiếng rưỡi. Thịt sẽ mềm, đậm đà, béo ngậy nhưng không ngấy, và nước dùng rất ngon khi ăn kèm với cơm.

2. Thịt ức bò hầm khoai tây

Chần sơ thịt ức bò đã thái miếng vuông. Sau đó cho thịt ức bò vào nồi, thêm nước tương, nước tương đen, gừng thái lát, hoa hồi và quế đảo đều cho ngấm gia vị. Tiếp đó cho lượng nước sôi vừa đủ vào, hầm trong 1 tiếng. Thêm khoai tây thái miếng và ninh thêm 30 phút nữa. Thịt ức bò sẽ mềm, khoai tây sẽ xốp/bở, và nước dùng sẽ đậm đà hương vị. Món này rất ngon khi ăn kèm với cơm hoặc mì.

3. Thịt gà hầm hạt dẻ

Chặt thịt gà thành từng miếng và chần sơ. Phi thơm gừng và tỏi trong nồi, sau đó cho thịt gà vào xào đến khi hơi vàng. Nêm nếm với nước tương, nước tương đen và rượu nấu ăn. Đổ nước sôi vào và ninh nhỏ lửa trong 30 phút. Cho hạt dẻ vào và ninh thêm 20 phút nữa. Hạt dẻ mềm, ngọt và thơm, thấm đẫm nước dùng gà, khiến chúng thậm chí còn được yêu thích hơn cả thịt gà.

4. Sườn bỏ hầm củ cải

Chần sơ sườn bò đã được chặt khúc ngắn trong nồi nước có thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn và hành lá. Sau đó vớt ra, rửa lại với nước ấm. Cho sườn bò vào nồi nước, thêm gừng thái lát và tiêu trắng và ninh trong một giờ. Thêm củ cải trắng thái miếng và nấu thêm 20-30 phút nữa. Củ cải có vị ngọt thanh, còn sườn cừu thơm nhưng không có mùi hôi. Súp có màu trắng sữa, đặc biệt ấm áp vào mùa đông.

5. Móng giò heo hầm đậu nành

Sơ chế sạch móng giò heo sau đó chặt thành miếng lớn. Cho móng giò heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng cùng rượu nấu ăn vào chần sơ. Vớt móng giò heo ra, rửa sạch với nước ấm. Cho móng giò hep, đậu nành đã ngâm nở mềm, gừng thái lát, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, nước tương và nước tương đen. Ninh nhỏ lửa trong 2 tiếng. Chân giò heo sẽ mềm, đậu nành vừa mềm bùi lại có vị béo, giàu collagen, và nước dùng sẽ sánh đặc, trộn cùng cơm ăn rất ngon.

6. Thịt ức bò hầm cà chua

Rửa sạch rồi thái thịt ức bò thành miếng vuông. Sau đó cho thịt ức bò vào nồi nước, thêm hành lá, gừng thái lát và rượu nấu ăn rồi chần sơ. Vớt thịt ức bò ra, rửa lại với nước ấm. Đặt nồi lên bếp, thêm dầu ăn rồi đun nóng. Sau đó cho cà chua đã thái miếng nhỏ vào, xào đến khi chúng mềm, tiết ra nước. Lúc này cho thịt ức bò vào, xào đều. Thêm một ít tương cà để tăng hương vị, rồi cho hoa hồi, nước tương và một chút đường để trung hòa vị chua. Sau đó cho lượng nước sôi vừa đủ ngập thịt bò rồi ninh nhỏ lửa trong một tiếng rưỡi. Kết quả là một món ăn chua ngọt hấp dẫn với nước dùng đậm đà. Món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm hoặc bánh mì.

7. Sườn heo hầm đậu đũa

Sơ chế sạch đậu đũa, bẻ thành các đoạn vừa ăn. Chặt sườn heo thành miếng nhỏ rồi chần trong nồi nước có thêm gừng và rượu nấu ăn. Sau khi chần sơ sườn heo, vớt ra, rửa lại bằng nước ấm. Cho sườn heo vào nồi, thêm nước tương, nước tương đen và hoa hồi vào, đun nhỏ lửa trong 40 phút. Sau đó cho đậu đũa vào và tiếp tục đun nhỏ lửa thêm 15 phút. Đậu đũa sẽ ngấm nước dùng, trở nên mềm và ngon, trong khi sườn heo sẽ đậm đà và thơm lừng.

8. Vịt om bia

Sơ chế sạch rồi chặt thịt vịt thành miếng vừa ăn. Cho thịt vịt vào nồi nước, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn rồi chần sơ. Vớt thịt vịt ra, rửa lại bằng nước ấm. Phi thơm gừng, tỏi và ớt khô trong nồi, sau đó cho thịt vịt vào xào đến khi vịt tiết ra dầu. Đổ một lon bia vào, thêm nước tương, nước tương đen và đường phèn, rồi đun nhỏ lửa trong 50 phút. Bia sẽ khử mùi tanh và tăng hương thơm, giúp thịt vịt ngấm gia vị, tạo nên món ăn hơi cay và đậm đà.

9. Canh sườn heo hầm củ sen

Sơ chế sạch các nguyên liệu. Sau đó chần sơ sườn heo, rồi cho vào nồi cùng với củ sen đã cắt khúc, thêm gừng thái lát và một chút giấm (để giúp củ sen có màu trắng và tăng độ dẻo bùi). Ninh nhỏ lửa trong một tiếng rưỡi. Củ sen sau khi hầm sẽ giữ được màu trắng ngà, dẻo bùi cực ngon, sườn heo thơm đậm đà, nước dùng sẽ trong và ngọt.

10. Thịt gà hầm nấm hương

Chặt thịt gà thành từng miếng nhỏ và chần sơ. Ngâm nấm hương khô cho nở mềm. Cho thịt gà vào nồi, xào cho thơm, thêm nước tương, nước tương đen và rượu nấu ăn. Tiếp tục đảo đều cho đến khi thịt gà đều màu. Tiếp đó cho nấm hương và nước ngâm nấm vào, đun nhỏ lửa trong 30 phút. Nấm hương sẽ hấp thụ nước dùng gà, thịt gà sau khi hầm sẽ trở nên mềm và thơm ngon khó cưỡng. Nếu thích bạn có thể cho một ít miếng khoai lang vào, hầm cùng cũng rất ngon.

Mẹo khi nấu các món hầm:

Chần thịt rồi hầm trong nước nóng sẽ giúp thịt mềm hơn và không bị dai hay khô hơn.

Thêm lượng nước đủ dùng vào một lúc, tránh không thêm nước trong quá trình nấu; nếu thực sự cần thêm nước, hãy dùng nước nóng.

Có thể thêm muối làm hai lần: Thêm một ít khi món hầm đã nấu được nửa thời gian, và nêm nếm lại gia vị trước khi dọn ra.

Hầm trong nồi đất nung hoặc nồi gang giữ nhiệt tốt và tạo ra hương vị đậm đà hơn. Sau khi ninh, tắt bếp và để om trong nồi thêm 10 phút để các nguyên liệu ngấm gia vị tốt hơn.

Hãy dành chút thời gian để hầm một nồi thức ăn cho bữa cơm gia đình; hương thơm sẽ lan tỏa khắp nhà, và cả gia đình sẽ quây quần bên nhau ăn uống - ngon hơn nhiều so với đồ ăn mua bên ngoài mang về!