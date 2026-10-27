Loại nguyên liệu này đang vào mùa, đem kho cùng thịt ba chỉ là có món ăn ngon "bay sạch cả nồi cơm"

Khoai môn ngon nhất vào cuối mùa thu, với kết cấu mềm, ngọt và xốp. Khoai môn kho thịt heo là một món ăn ngon kinh điển và được rất nhiều gia đình yêu thích. Khoai môn ngấm nước kho thịt, trở nên mềm và xốp, trong khi thịt heo béo ngậy nhưng không ngấy, đậm đà hương vị. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ vô cùng ngon miệng khi ăn kèm với cơm. Món ăn này rất dễ làm và dễ thành công; chỉ cần bạn nắm vững cách điều chỉnh lửa và thứ tự cho các nguyên liệu vào, ngay cả mới học nấu ăn cũng có thể làm thành công ngay lần đầu tiên.

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ kho khoai môn

400g thịt ba chỉ, 500g khoai môn tươi, hành lá, gừng, tỏi, hoa hồi, nước tương, nước tương đen, đường phèn, rượu nấu ăn và muối.

Lưu ý: Khi chọn thịt ba chỉ, bạn nên chọn phần thịt có ba lớp thịt nạc và mỡ để sau khi hầm sẽ mềm và mọng nước. Khoai môn hãy chọn những củ thịt chắc và nhiều tinh bột nên sẽ mềm và dẻo sau khi nấu.

Cách nấu món thịt ba chỉ kho khoai môn

Rửa sạch thịt ba chỉ, sau đó cắt thành những miếng vuông đều nhau. Cho thịt vào nồi nước, thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn, đun sôi rồi hớt sạch bọt. Vớt thịt ra và rửa lại với nước ấm rồi để ráo. Gọt vỏ khoai môn và cắt thành từng miếng có kích thước tương tự như thịt ba chỉ để đảm bảo chín đều. Ngâm khoai môn đã cắt trong nước để tránh bị oxy hóa.

Cho một ít dầu vào nồi, không cần cho quá nhiều chỉ đủ để chống dính ban đầu; vì thịt ba chỉ sẽ tự tiết ra mỡ. Cho thịt ba chỉ vào xào trên lửa vừa nhỏ, từ từ cho đến khi thịt hơi vàng và dậy mùi thơm. Điều này sẽ giúp món ăn bớt ngấy và thơm hơn. Cho hành lá, gừng, tỏi và một cái hoa hồi vào xào thơm. Thêm một thìa rượu nấu ăn để khử mùi tanh, hai thìa nước tương để tăng vị umami, nửa thìa nước tương đen để tạo màu và một ít đường phèn để tăng hương vị. Xào cho đến khi thịt được phủ đều nước sốt.

Cho nước nóng vào nồi sao cho ngập các nguyên liệu, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong 30 phút để thịt ba chỉ mềm và ngấm gia vị. Khi thịt đã mềm và nước dùng sánh đặc, cho khoai môn đã ráo nước vào, khuấy nhẹ cho đều, đậy nắp và ninh thêm 15 phút nữa.

Khoai môn hấp thụ nước dùng rất dễ dàng, vì vậy hãy ninh nhỏ lửa trong suốt quá trình để khoai môn ngấm hết hương vị thơm ngon của nước thịt. Cuối cùng, tăng lửa để đun cho đến khi nước dùng sánh lại, thêm muối cho vừa ăn. Khi nước dùng đã sánh và bao phủ các nguyên liệu, tắt bếp.

Thành phẩm món thịt ba chỉ kho khoai môn

Món ăn sau khi hoàn thành có màu đỏ tươi, khoai môn mềm và thơm ngon cùng thịt heo đậm đà, không hề ngấy - một món chính hoàn hảo để ăn kèm với cơm. Về mặt dinh dưỡng, khoai môn giàu chất xơ và khoáng chất, tạo cảm giác no lâu và có thể thay thế một số thực phẩm chủ yếu, đồng thời bồi bổ tỳ vị. Thịt ba chỉ cung cấp protein và calo chất lượng cao, là lựa chọn phù hợp để bổ sung năng lượng và chống lại cái lạnh vào cuối mùa thu. Sự kết hợp giữa thịt và rau tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng, lý tưởng cho mùa thu và mùa đông