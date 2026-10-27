Gợi ý thực đơn 3 món tươi ngon đến mức bạn sẽ muốn vét sạch đĩa

Các chị em ơi, lại là "chuyên mục" gợi ý món ngon mỗi ngày đây! Hôm nay mình xin chiêu đãi cả nhà một bàn ăn siêu tươi ngon, vừa thanh mát lại vừa đậm đà đưa cơm. Toàn những nguyên liệu quen thuộc, dễ mua nhưng biến tấu một chút là có ngay bữa cơm khiến ai cũng phải trầm trồ.

Cùng tham khảo thực đơn với 3 món ăn "chuẩn chỉnh" từ vị giác đến hình thức và chế biến cho gia đình mình thưởng thức ngay vào bữa cơm tiếp theo thôi nào!

1. Ngao xào măng và ớt chuông - Giòn sần sật, ăn là ghiền

Mở màn cho bữa tiệc vị giác chính là đĩa ngao xào lửa lớn. Thịt ngao ngọt lịm kết hợp cùng măng giòn giòn và ớt chuông thanh mát, chỉ ngửi thôi đã thấy kích thích vị giác rồi!

Nguyên liệu: 300g thịt ngao, 150g măng thái sợi, 1 quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ, hành lá, tỏi thái lát, muối, một ít nước tương nhạt, tiêu trắng, một ít sốt hàu.

Công thức làm món ngao xào măng và ớt chuông

Làm sạch thịt ngao, chần qua nước sôi khoảng 10 giây rồi vớt ra ngay để thịt không bị dai. Măng cũng đem chần vài lần để khử vị đắng. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại rồi để ráo nước. Phi thơm tỏi băm với dầu nóng, cho ớt chuông xanh, đỏ thái sợi và măng vào đảo đều trên lửa lớn trong 1 phút. Thêm thịt ngao, một chút nước tương, dầu hào và bột tiêu trắng, đảo thật nhanh tay cho các nguyên liệu ngấm gia vị. Cuối cùng, thả hành lá thái nhỏ, nêm nếm lại cho vừa miệng, xào chớp nhoáng trên lửa lớn chừng mười giây rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ từ bếp: Tuyệt đối không nấu thịt ngao quá lâu vì sẽ bị teo và dai. Hãy giữ nguyên lửa lớn trong suốt quá trình xào để món ăn giữ được độ tươi ngọt tối đa nhé!

2. Canh thịt viên đậu nành và củ mài - Thanh mát, dịu nhẹ, giải ngấy cực đỉnh

Sau món xào đậm đà, một bát canh ấm nóng, thanh tao sẽ là sự cân bằng hoàn hảo cho bữa ăn. Vị bùi bùi của đậu nành, ngọt béo từ củ mài kết hợp với viên thịt mềm tan chắc chắn sẽ chinh phục cả nhà, kể cả các bé nhỏ.

Nguyên liệu: 250g thịt lợn băm, 150g đậu nành tươi, 1 đoạn củ mài (hoặc khoai môn), vài quả kỷ tử, gừng băm, muối, một ít rượu nấu ăn, bột tiêu trắng.

Công thức nấu món canh thịt viên đậu nành và củ mài

Ướp thịt băm với gừng, rượu nấu ăn và chút muối, dùng đũa quết đều theo một chiều cho đến khi thịt kết dính, sệt lại rồi nặn thành những viên tròn vừa ăn. Khoai gọt vỏ, thái hạt lựu. Cho nước vào nồi, thêm đậu nành và củ mài thái lát (hoặc thái hạt lựu), đun nhỏ lửa trong 10 phút.

Hạ lửa riu riu rồi thả từ từ các viên thịt vào ninh đến khi chín. Lưu ý không đun sôi bùng to để tránh làm nát thịt viên. Khi thấy thịt viên nổi lên mặt nước, thêm kỷ tử, nêm lại muối và tiêu trắng cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ từ bếp: Thịt viên ninh lửa nhỏ sẽ mềm tan trong miệng, đồng thời giúp nước súp giữ được độ trong veo, không bị đục.

3. Thịt heo xào dưa cải muối chua và nấm mỡ - Món ngon "tiêu diệt" cơm

Nếu phải chọn một món "vét nồi" cho bữa cơm hôm nay thì chắc chắn đây chính là ứng cử viên sáng giá. Nấm mỡ ngấm đẫm nước sốt đậm đà, quyện cùng vị chua dịu của cải muối và thịt lợn mềm ngọt, ăn cùng với cơm trắng thì ngon quên lối về.

Nguyên liệu: 250g nấm mỡ, 150g thịt thăn heo (hoặc thăn bò), một ít dưa cải muối chua, một ít ớt ngọt đỏ (hoặc ớt hiểm nếu thích ăn cay), hành lá thái nhỏ, tỏi băm nhỏ, muối, nước tương, một ít bột bắp.

Cách nấu món thịt heo xào cải muối chua và nấm mỡ

Thịt thăn thái miếng vừa ăn, ướp với chút nước tương và bột bắp trong 10 phút để thịt mềm mướt. Nấm mỡ rửa sạch thái lát, dưa cải muối chua thái nhỏ. Phi thơm hành và tỏi băm nhỏ, cho thịt đã ướp vào xào đến khi đổi màu thì trút ra đĩa riêng.

Dùng lại chảo đó, cho nấm mỡ vào xào đến khi tiết ra nước tự nhiên, tiếp tục cho cải muối chua và ớt vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm. Trút phần thịt đã xào trở lại chảo, đảo chung, nêm thêm chút muối (chú ý cải muối đã có vị mặn sẵn nên nêm nếm cho vừa tay), rắc hành lá và dọn ra đĩa.

Mẹo nhỏ từ bếp: Đừng vắt kiệt nước của nấm nút nhé chị em! Nước ngọt tiết ra từ nấm chính là "bí quyết" tạo nên vị umami tự nhiên siêu cuốn cho món ăn này.

3 món ăn này đều rất dễ làm, nguyên liệu đơn giản và tỉ lệ thành công là 100%. Hôm nay đổi vị cho gia đình bằng thực đơn này ngay thôi các chị em! Chúc mọi người có một bữa cơm thật ngon miệng nhé!