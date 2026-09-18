Món ăn có cả rau và thịt tươi ngon, thơm phức: Nấu dễ, ăn kèm với cơm trong ngày mưa thì ngon tuyệt đỉnh

Đôi khi, sau giờ tan làm về nhà, chúng ta đã quá mệt mỏi để nghĩ về hành trình đi chợ chọn mua nguyên liệu rồi nấu ăn. Lúc này, lựa chọn lục lọi tủ lạnh, gom vài nguyên liệu rồi nấu đại một món nhanh gọn có đủ rau và thịt là ổn thỏa nhất. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên vì không ngờ sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn đó lại ngon tuyệt khi ăn kèm với cơm. Hôm nay tôi chia sẻ với bạn một công thức mà tôi đã áp dụng quy tắc "dọn tủ lạnh" của mình.

Các nguyên liệu bao gồm thịt viên chiên, trứng cút, ớt chuông xanh và đỏ, mộc nhĩ và cải thìa. Sự kết hợp các nguyên liệu tạo nên một hỗn hợp cân bằng giữa thịt, rau và trứng, mang đến một bữa ăn bổ dưỡng. Phương pháp nấu nướng bao gồm việc xào sơ các nguyên liệu, sau đó thêm một ít nước và ninh nhỏ lửa để hương vị của từng nguyên liệu được hòa quyện. Cuối cùng, thêm một chút bột bắp để làm sánh nước sốt, đảm bảo món ăn cuối cùng có ít nước sốt nhưng được phủ đều các nguyên liệu. Phương pháp này tạo ra một món ăn đậm đà hương vị và thơm ngon hơn, vừa ngon miệng lại vừa dễ làm.

Không cần dài dòng nữa, ngay dưới đây là các bước chi tiết nấu món ăn:

Nguyên liệu nấu món thịt viên, trứng cút và rau củ

Trứng cút (tùy lượng), thịt viên chiên (tùy lượng), một quả ớt ngọt xanh và một quả ớt ngọt đỏ, 2 cây cải thìa, một ít mộc nhĩ khô, hành lá, gừng và tỏi (tùy lượng), nước tương, dầu hào, muối, dầu ăn và một muỗng canh dầu mè.

Cách nấu món thịt viên, trứng cút và rau củ

Bước 1: Chuẩn bị các nguyên liệu chính, bao gồm trứng cút (luộc, bóc vỏ và để riêng), một ít thịt viên chiên (bạn có thể làm thêm thịt viên chiên và đông lạnh để dùng sau; nếu không thích, bạn có thể dùng thịt bò viên hoặc thịt viên luộc đông lạnh thay thế), và một ít mộc nhĩ đã ngâm. Cắt cuống, bỏ hạt ớt ngọt rồi cắt thành các miếng vừa ăn để tăng hương vị và màu sắc. Rau cải thìa rửa sạch chẻ từng cây làm 2 hoặc 4 phần tùy vào kích thước hoặc cắt khúc. Bạn cũng có thể thay thế bằng rau cải thảo non.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Thêm trứng cút, thịt viên chiên và mộc nhĩ đã xé miếng nhỏ vào. Vặn lửa lớn và xào nhanh cho thơm. Sau đó, cho một ít nước tương, dầu hào và một chút nước tương đen vào chảo và đảo đều.

Bước 3: Cho rau cải thìa vào rồi tiếp tục xào trên lửa lớn. Sau đó đổ nửa bát nước sôi vào, đảo đều, đậy nắp và nấu trong khoảng 3-5 phút. Sau đó mở nắp, nêm nếm đơn giản với một chút muối và bột tiêu. Cho các miếng ớt ngọt xanh và đỏ vào chảo, sau đó rưới một ít bột bắp pha loãng, tiếp theo là một muỗng canh dầu mè. Tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi nước sốt hơi sánh lại. Như vậy là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món thịt viên, trứng cút và rau củ

Đây là một món ăn rất đơn giản với hương vị thơm ngon và hấp dẫn, rất thích hợp để ăn kèm với cơm. Đó là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn không biết ăn gì, giúp bổ sung thêm một món ăn ngon vào bữa ăn của mình.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên, trứng cút và rau củ!