Món hấp thơm lừng cực đưa cơm cho bữa tối: Sườn non sốt tương đậu đen hấp

Sườn heo là loại nguyên liệu nấu ăn thông dụng của hầu hết các gia đình. Đây cũng là loại nguyên liệu đa dụng, có thể nấu được nhiều món ăn ngon từ món canh, kho, hầm... So với chiên, nướng hoặc quay, hấp ở nhiệt độ cao là phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe nhất. Phương pháp này giữ được độ mềm và chất dinh dưỡng của sườn ở mức tối đa, ngăn ngừa thịt bị dai hoặc khô, đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ dầu thừa. Kết quả là món sườn mềm, không béo ngậy và có hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn cho cả người già và trẻ em. Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một món hấp thơm lừng hương vị, rất đưa cơm - sườn non sốt tương đậu đen hấp.

Đậu đen lên men có hương thơm đậm đà và độc đáo, mặn mà, đầy hương vị. Khi thêm tỏi và nước tương, vị umami càng trở nên phức tạp và đậm đà hơn. Hương thơm mặn mà của đậu đen không quá nồng mà là một mùi thơm dịu nhẹ, lưu lại lâu trên từng thớ sườn, khử mùi tanh, tăng cường hương thơm và làm cho món sườn trở nên ngon tuyệt. Vị nước tương thấm sâu vào tận xương, càng ăn càng thấy ngon.

Sau khi ướp sơ, sườn sẽ ngấm hoàn toàn hương vị nước sốt và nước tương, sau đó được hấp chín từ từ trên lửa lớn để giữ trọn hương vị. Sườn hấp có màu nâu đỏ bóng bẩy, thịt dần mềm và dễ dàng tách khỏi xương, kết cấu mềm nhưng không nhão, giữ được trọn vẹn nước sốt và nước thịt. Rắc thêm những miếng ớt chuông xanh tươi để trang trí và tạo màu sắc, màu đỏ và xanh trở nên sống động và hấp dẫn, đậm đà hương vị món ăn nhà làm.

Hãy gắp một miếng sườn heo lên và cho vào miệng. Nước thịt đậm đà hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của nước tương sẽ bùng nổ trong miệng bạn. Nó mặn mà, thơm phức, tươi ngon và đậm đà. Càng nhai, hương vị càng nồng nàn. Món này rất ngon miệng và ăn kèm với cơm rất tuyệt. Bạn có thể dễ dàng ăn hết cả một bát cơm với sườn heo. Nó thực sự là một "vũ khí thần kỳ" để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu làm món sườn non sốt tương đậu đen hấp

Nguyên liệu chính: 500g sườn heo.

Nguyên liệu phụ: 1 quả ớt ngọt xanh nhỏ, 1 miếng gừng, 1 muỗng canh tỏi băm và đậu đen lên men.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm đường.

Cách làm món sườn non sốt tương đậu đen hấp

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt cuống, bỏ hạt ớt ngọt sau đó thái nhỏ, để riêng. Gừng rửa sạch gọt vỏ và băm nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Rửa sạch sườn non sau đó ngâm trong khoảng 30 phút để loại bỏ hết máu thừa. Rửa sạch lại sườn rồi cho vào bát, cho nước tương vào.

Bước 2: Sau đó bạn bắt đầu nêm các gia vị khác. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút đường. Tiếp đó cho gừng băm nhỏ. Thêm 1 muỗng lớn tỏi băm và đậu đen lên men. Sau đó đeo găng tăng dùng một lần rồi trộn đều tất cả các nguyên liệu cho hòa quyện. Sau đó ướp sườn heo trong ít nhất khoảng 20 phút.

Bước 3: Sau khi ướp sườn heo xong, bạn cho vào đĩa sâu lòng (hoặc bát tô). Cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa sườn heo lên xửng rồi bật bếp hấp món ăn trong khoảng 15 phút - tính thời gian kể từ lúc hơi nước bốc lên. Sau đó bạn rắc một ít ớt ngọt xanh thái nhỏ lên là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Bạn có thể thay thế ớt ngọt xanh bằng ớt ngọt đỏ hoặc hành lá thái nhỏ, tùy vào khẩu vị.

Thành phẩm món sườn non sốt tương đậu đen hấp

Món sườn non sốt tương đậu đen hấp đạt chuẩn là sườn chín mềm, nhưng không bị nát, giữ được độ ngọt ẩm, đậm đà vị ngọt tự nhiên quyện cùng sốt đậu đen bùi thơm đặc trưng. Sườn có màu nâu bóng hấp dẫn của nước sốt tương đậu đen lên men, điểm xuyết màu xanh của ớt ngọt hoặc hành lá. Mùi thơm nức mũi của tỏi phi, gừng và vị mặn bùi đặc trưng từ hạt đậu đen.

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món sườn non sốt tương đậu đen hấp!