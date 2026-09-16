Cả nhà tôi đều "mê mẩn" món canh này, đến nỗi húp sạch không còn một giọt nước

Tôi nhớ rất rõ. Hôm đó, hai đứa con tôi, ngồi hai đầu bàn ăn, chẳng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hơi nước bốc lên từ bếp. Tôi đặt chiếc nồi đá lên bếp, lắng nghe tiếng xèo xèo khi từng miếng đậu phụ mềm được thả vào nồi bằng thìa. Nước canh có màu đỏ tươi, và chẳng mấy chốc những bong bóng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Tôi vặn nhỏ lửa, đập trứng vào giữa nồi, và nhìn lòng trắng trứng từ từ đông lại, trong khi lòng đỏ vẫn còn lỏng. Hai đứa trẻ lập tức im bặt, dùng thìa lấy trứng trước, và chỉ sau đó mới nhớ ra để cảm ơn tôi. Chúng nói rằng món ăn này quá ngon và là sự an ủi ấm áp nhất trong ngày.

Nếu bạn thấy việc nấu nướng rắc rối và việc mua nhiều gia vị tốn kém và mất thời gian, thì món canh này dành cho bạn. Điều quan trọng nhất không phải là cái tên tiếng Hàn nghe có vẻ cầu kỳ; mà là nó sẽ kích thích vị giác của bạn trước tiên, sau đó vị cay của ớt đỏ từ từ lan tỏa, cuối cùng được cân bằng bởi vị ngọt của đậu phụ mềm. Sau một bát, tất cả các giác quan như được đánh thức, những mệt mỏi, sự khó chịu sẽ tan biến bởi hơi ấm.

Món ăn này gây nghiện không phải vì phép màu huyền bí nào cả, mà vì ba điều rất đơn giản: Độ tươi ngon, độ mềm và độ nóng. Đậu phụ cần phải mềm, loại mềm đến mức khi bóp nhẹ thì tan ra, chứ không phải loại dai, khô như đậu phụ chúng ta vẫn chiên hằng ngày. Món canh cần phải nóng hổi; nước dùng đỏ tươi, cay nồng phải bốc hơi nghi ngút khi chạm vào miệng, khiến bạn phải thận trọng và thổi phù phù trước khi cho vào miệng, rồi vị cay lan tỏa. Hương vị cần phải đa tầng; chỉ cay thôi thì chưa đủ, và chỉ ngọt cũng không được. Vị cay cần phải đánh thức vị giác của bạn, trong khi đậu phụ cần phải hấp thụ các hương vị đó.

Nhiều người ngần ngại nấu món Hàn Quốc vì cho rằng toàn là nguyên liệu gia vị phức tạp. Nhưng món canh đậu phụ cay tự làm này rất dễ chế biến; bạn có thể tìm thấy tất cả nguyên liệu trong tủ đựng gia vị của mình. Chỉ cần mua một lọ tương ớt Hàn Quốc ở siêu thị, thêm một ít bột ớt là đủ. Nếu bạn muốn tự tin hơn nữa, hãy thêm một ít nước tương và đường vào tương ớt để tăng độ cay kết hợp với vị umami và vị ngọt. Ngược lại nếu bạn muốn độ cay vừa phải thì chỉ cần nêm nếm bớt lượng tương ớt cho vừa khẩu vị.

Tôi sẽ bật mí cho bạn một mẹo cực kỳ quan trọng để bạn không làm hỏng món ăn. Đầu tiên, chuẩn bị 1 hộp đậu phụ non, một ít thịt ba chỉ heo hoặc những lát ba chỉ bò thái mỏng, một ít nấm kim châm, nửa củ hành tây, một cọng hành lá và 2 quả trứng. Đừng tiết kiệm tỏi băm và cũng đừng quên cho bột ớt. Cuối cùng, tùy thuộc vào việc bạn có thịt viên chiên hoặc tôm ở nhà hay không, nếu có thì cho vào, nếu không thì cũng chẳng sao. Nếu bạn thực sự muốn làm món này ngon hơn, dùng đậu phụ thông thường cũng sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn về kết cấu.

Nấu món ăn này chỉ gồm 4 bước và quy trình rất rõ ràng. Đầu tiên, cho một ít dầu vào nồi và xào thịt đã thái lát cho đến khi các cạnh hơi vàng. Khi dầu thơm, cho hành tây thái lát và tỏi băm vào đảo đều, để hương thơm lan tỏa khắp phòng. Thứ hai, hạ nhỏ lửa và cho bột ớt vào, cẩn thận không để bột ớt bị cháy. Nếu bột ớt bị đen và đắng, cả nồi canh sẽ tạo vị khó chịu khi ăn. Thứ ba, đổ nước nóng vào, không phải nước lạnh, vì nước nóng giúp làm nổi bật hương vị của tương ớt. Thêm một thìa lớn tương ớt Hàn Quốc, một thìa nước tương và một chút đường để tăng hương vị. Như thế là phần nước dùng đã sẵn sàng. Thứ tư, bạn thả khối đậu phụ non vào nồi và nhẹ nhàng dùng thìa xắt thành nhiều miếng lớn. Không cần cắt quá gọn gàng; các cạnh hơi thô sẽ giúp chúng hấp thụ nhiều nước dùng hơn. Thêm nấm kim châm và nấu trong 3-5 phút. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ vào, đập 1 quả trứng vào giữa nồi nước dùng. Tắt bếp rồi để yên trong 1 phút; lòng trắng trứng sẽ đông lại, nhưng lòng đỏ vẫn còn lỏng.

Bạn thấy đấy, bí quyết ở đây không phải là nguyên liệu đắt tiền, mà là trình tự các bước. Xào thịt cho thơm, đun nhỏ lửa bột ớt để tinh dầu ớt tiết ra, hòa tan tương ớt trong nước nóng, nhẹ nhàng cho đậu phụ vào, rồi chần trứng. Nếu làm đúng trình tự, hương vị sẽ đồng nhất.

Đây là ba mẹo nhỏ mà tôi thường áp dụng khi nấu món canh này. Thứ nhất, đừng dùng dao cắt đậu hũ mềm, hãy dùng thìa xắt vào. Những miếng cắt bằng dao sẽ quá gọn gàng, dẫn đến kết cấu đồng nhất hơn. Phần rìa, được "bẻ" bằng thìa, sẽ thấm nước dùng tốt hơn, làm cho đậu hũ mềm hơn và đậm đà hơn. Thứ hai, thêm bột ớt sau khi xào thịt. Dầu nóng giúp giải phóng màu sắc và hương thơm của ớt, và độ cay sẽ trở nên hài hòa hơn, tránh được một nồi canh có vị cay sống. Thứ ba, để có hương vị đậm đà hơn, hãy thêm bất kỳ nguyên liệu nào bạn có sẵn. Thịt viên thêm phần béo ngậy, tôm mang lại vị ngọt tươi mát của biển, hãy thêm bất cứ thứ gì bạn muốn để nâng tầm hương vị - hãy sử dụng bất cứ thứ gì bạn có trong bếp.

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là một điều rất hữu ích: Các món canh kiểu Hàn Quốc thường được chế biến rất nhanh. Điều này một phần là do nhịp độ nấu nướng nhanh ở nhà, và một phần là để giữ cho đậu phụ mềm và tránh bị chín quá. Món canh này thường được nấu chỉ trong khoảng 10 phút. Sức mạnh của nó nằm ở sự ấm áp và mang lại sự thỏa mãn vị giác. Đậu phụ cung cấp protein thực vật, và khi kết hợp với thịt hoặc thịt bò, nó không chỉ giúp ngon miệng mà còn no bụng. Nấm kim châm tạo thêm độ giòn và làm tăng hương vị của món canh. Hãy dùng kèm với một bát cơm nóng, chan nước lên cơm, và cơm sẽ hấp thụ hết phần dầu đỏ cùng hương vị thơm ngon. Điều cần lưu ý là hãy kiểm soát lượng bột ớt ở mức độ mà cả trẻ em và người già đều có thể chịu được.

Còn một chi tiết nữa mà nhiều người thường bỏ qua, nhưng nó lại tạo nên sự khác biệt lớn về hương vị. Khi đổ nước nóng vào, đừng cho quá ít, nếu không canh sẽ sôi quá nhanh và hương vị sẽ quá nồng. Cũng đừng cho quá nhiều nước, nếu không hương vị của đậu phụ và các nguyên liệu khác sẽ không được đậm đà. Chỉ cần dùng lượng nước vừa đủ cho một bữa ăn ở nhà. Điều quan trọng là giữ cho canh luôn sôi liu riu và để đậu phụ nhanh chóng hấp thụ hương vị.

Vào những ngày mưa, không khí se lạnh hoặc khi thời tiết mùa đông đến, hay bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, một ngụm canh nóng hổi sẽ mang lại hơi ấm lan tỏa từ miệng xuống dạ dày, dần dần giúp bạn lấy lại tỉnh táo. Đậu phụ nóng tan chảy trong miệng, nước dùng màu đỏ tươi với vị cay nồng, đậm đà, và vị cay hòa quyện với vị ngọt thanh của đậu phụ. Cuối cùng, một quả trứng làm cho canh thêm phần béo ngậy và sánh mịn.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, chúng ta nấu ăn để gia đình có thể thưởng thức một bữa ăn ngon. Một nồi canh ngon với nước dùng màu sắc rực rỡ đang sôi sùng sục, đậu phụ mềm, món canh đậm đà, hợp khẩu vị của cả gia đình - thế là đủ.