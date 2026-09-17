Đây là món bánh Trung thu tôi làm: Công thức rất dễ, vừa ra lò, cả nhà đã ăn hết sạch

Chẳng mấy chốc, mùa Trung thu năm nay đã sắp đến. Năm ngoái, tôi có làm một món bánh Trung thu khá là lạ lẫm với gia đình mình. Ban đầu, mọi người vừa tò mò, vừa hoài nghi. Thế nhưng khi những chiếc bánh trong lò bắt đầu tỏa ra mùi thơm rồi sau đó được trực tiếp thưởng thức từng chiếc bánh, mọi thành viên trong gia đình đều khen mới lạ và ngon. Năm nay, khi thấy trên phố bắt đầu bày biện bán bánh Trung thu, con trai tôi liền giục giã: "Mẹ làm món bánh năm ngoái nhé. Con thích ăn nhất lúc mới ra lò...". Và hôm nay, tôi đã mua nguyên liệu, bắt tay vào làm món bánh trung thu nhân thịt tươi - có lẽ đây sẽ là món bánh Trung thu tôi làm mỗi năm.

Thực ra, tôi cảm thấy bánh trung thu nhân thịt tươi giống như một loại bánh mặn mới nướng. Chúng được làm và ăn tươi. Do đó, bạn có thể làm món bánh này khi chuẩn bị vào ngày Tết Trung thu.

Bánh Trung thu nhân thịt tươi có lớp vỏ giòn tan, dễ vỡ chỉ cần chạm nhẹ, và phần nhân thịt thơm ngon. Bánh đặc biệt ngon khi vừa mới ra lò. Bạn sẽ không thể ngừng ăn ngay cả khi còn nóng!

Nguyên liệu làm bánh Trung thu nhân thịt tươi (12 chiếc)

Nguyên liệu nhân thịt băm: 250g thịt lợn (30% mỡ, 70% nạc), 8g nước tương, 8g nước tương đen, 4g muối, 10g dầu mè, 8g rượu nấu ăn, 8g hạt mè trắng rang, 0.5g bột tiêu trắng, 20g đường trắng, 3g gừng băm.

Nguyên liệu làm bột nước: 100g bột mì (hoặc bột mì đa dụng), 20g mỡ lợn (hoặc mỡ trừu), 20g dầu lạc, 7g đường cát, 45g nước. Nếu sử dụng bột mì đa dụng, lượng nước có thể cần tăng thêm 3-5 gram.

Nguyên liệu làm bột dầu: 80g bột mì đa dụng, 40g mỡ lợn (hoặc mỡ trừu).

Cách làm bánh Trung thu nhân thịt tươi

Trước tiên, chúng ta hãy xem cách làm thịt băm

Đầu tiên, chuẩn bị một miếng thịt lợn có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối, rồi băm nhỏ. Nếu bạn thích thịt mềm và mọng nước hơn, bạn có thể tăng tỷ lệ mỡ. Đổ thịt lợn băm vào một tô lớn và thêm gia vị. Sau đó nhanh chóng trộn đều bằng đũa cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, vậy là phần nhân thịt đã sẵn sàng.

Phần nhân thịt đã chuẩn bị có thể được nhào thành viên bằng tay. Không nên quá ướt cũng không quá khô, để dễ gói hơn. Chia nhân thịt băm thành 12 phần bằng nhau, vo tròn từng phần và bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.

Tiếp theo, chuẩn bị vỏ bánh

Lớp vỏ bánh gồm 2 phần: Một phần bột trộn nước và một phần bột trộn dầu.

Đầu tiên, chúng ta làm bột nước - nhào bột với hỗn hợp nước và mỡ lợn

Trộn đều tất cả các nguyên liệu cho phần bột nhào với nước và dầu. Sau đó nhào thành khối bột đồng nhất. Tiếp theo, đặt bột lên mặt phẳng và nhào kỹ. Lượng bột không nhiều nên nhào bằng tay là vừa phải. Nếu bạn cần làm gấp đôi hoặc gấp nhiều lần lượng bột, sẽ tiện hơn nếu dùng máy trộn bột (Thời gian sẽ từ 8-10 phút tùy thuộc vào tốc độ và loại máy mà bạn sử dụng).

Lưu ý điều này rất quan trọng!

Bột nhào với nước và mỡ lợn (hoặc mỡ trừu) phải thật mềm, mềm đến mức khi nhấc lên sẽ bị lún. Nếu chưa đủ mềm, bạn có thể thêm nước nếu cần. Nếu bột không đủ mềm, nó sẽ dễ bị rách và làm lộ phần nhân dầu sau này, hoặc có thể quá khô để gói kín đúng cách .

Nếu khối bột nhào với nước và mỡ lợn có thể được kéo giãn nhẹ nhàng để tạo thành một lớp màng mỏng, điều đó có nghĩa là quá trình nhào bột đã được thực hiện đúng cách.

Nắn hỗn hợp bột nước thành một dải dài, sau đó cắt thành 12 phần. Tạo hình các viên bột đã cắt thành hình tròn bằng cách lần lượt gấp bột từ hai bên vào phía dưới. Sau khi tất cả các viên bột đã được vo tròn, bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm và để nghỉ ít nhất 15 phút.

Tiếp theo, chuẩn bị bột làm vỏ bánh (bột dầu)

Trộn bột mì và mỡ lợn với nhau để tạo thành bột dầu. Lúc đầu, bột sẽ trông rất khô, nhưng nó sẽ mềm dần khi bạn tiếp tục nhào. Bột dầu cuối cùng sẽ có độ mềm tương tự như bột nước. Chia phần bột dầu thành 12 phần.

Đơn giản chỉ cần vo từng phần bột nhỏ thành những viên tròn nhỏ. Phần bột dầu này không cần phải được bọc bằng màng bọc thực phẩm hoặc để nghỉ.

Tiếp theo, bắt đầu cán bột ngàn lớp

Lấy một miếng bột nước, dàn mỏng trong lòng bàn tay. Sau đó, đặt miếng bột dầu lên trên và gói lại. Vuốt miếng bột nước từ dưới lên trên cho đến khi mép được bịt kín.

Đặt khối bột đã được bọc vào nhau lên mặt phẳng, dùng lòng bàn tay ấn dẹt, sau đó cán mỏng thành hình bầu dục dài. Cuộn phần bột đã cán mỏng lại thành một dải dài và mỏng.

Xoay dải bột dài và mỏng 90 độ trên mặt bàn, làm phẳng nó, cán mỏng lại, rồi cuộn lại lần nữa. Lần này, bạn sẽ có một cuộn ngắn và nhỏ.

Lặp lại quy trình này cho toàn bộ phần bột; bạn sẽ có tổng cộng 12 cuộn bột nhỏ. Nhớ bọc các cuộn bột nhỏ bằng màng bọc thực phẩm để tránh bị khô.

Sau đó bạn có thể bắt đầu gói bánh Trung thu

Đặt cuộn bột nhỏ với phần mép nối hướng lên trên mặt bàn, dùng lòng bàn tay ấn dẹt, rồi dùng cán bột cán mỏng thành hình tròn.

Đặt phần nhân thịt vào giữa miếng bột, sau đó gói lại. Nhẹ nhàng vuốt bột lên trên cho đến khi kín. Bóp chặt mép bột để tránh nhân bị chảy ra ngoài trong khi nướng.

Nếu bột dầu-nước của bạn chưa đủ mềm trước đó, nó bị khô và khó dán kín. Bạn có thể làm ẩm đường nối bằng một chút nước để giúp bột dính lại với nhau dễ dàng hơn. Tôi nhắc lại một lần nữa về lưu ý khi trộn bột dầu-nước phải thật mềm!

Đặt phần bột đã gói xuống mặt phẳng, phần mép gói hướng xuống dưới, rồi dùng lòng bàn tay ấn nhẹ cho dẹt để tạo thành một chiếc bánh tròn dày. Sau khi đã gói xong tất cả các bánh Trung thu, xếp chúng đều lên khay nướng.

Cuối cùng, bạn có thể dùng một dụng cụ con dấu/khuôn dập màu thực phẩm đỏ có chữ "Fresh Meat" (hoặc bất cứ hình họa nào bạn thích) đóng lên bề mặt bánh trung thu. Bước này là tùy chọn.

Giờ thì cùng nướng bánh Trung thu thôi!

Làm nóng lò nướng đến 200℃ ở chế độ cả nhiệt trên và nhiệt dưới trong khoảng 8 phút.

Trước khi cho vào lò nướng, cần thực hiện bước cuối cùng. Đặt một khay nướng rỗng lên trên bánh Trung thu. Điều này sẽ giúp làm phẳng bánh. Nướng ở ngăn giữa hoặc ngăn dưới của lò nướng ở nhiệt độ 200℃ trong khoảng 25 phút.

Nếu không ấn chặt khay nướng, bánh Trung thu sau khi nướng sẽ phồng lên và trở thành hình bán cầu thay vì dẹt.

Bánh Trung thu đã ra khỏi lò, cùng kiểm tra kết quả nào! Bánh Trung thu nướng có lớp vỏ trắng xung quanh viền, và phần tiếp xúc với khay nướng có màu vàng óng.

Bánh Trung thu nhân thịt tươi ngon nhất khi vừa mới nướng xong và nên ăn trong vòng một ngày ở nhiệt độ phòng. Lớp vỏ giòn tan và nhân thịt mềm mọng thật sự tuyệt vời!