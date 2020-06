MOMOLAND tái xuất nhưng thành tích quá tệ, album bán rẻ như cho nhưng vẫn không bằng TWICE

Hôm 11/6, MOMOLAND đã chính thức tung ra mắt album Starry Night và ca khúc chủ đề cùng tên, đánh dấu sự trở lại sau khoảng thời gian im ắng hậu lùm xùm bị tố lục đục nội bộ.

MOMOLAND - Starry Night.

Tuy nhiên lần trở lại này của MOMOLAND không nhận được sự quan tâm của đông đảo fan Kpop khi girlgroup quyết định không quảng bá sản phẩm mới của mình. Có thể vì điều đó mà chỉ sau vài giờ phát hành, ca khúc chủ đề Starry Night mất hút trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

MOMOLAND.

Chưa dừng lại ở đó, album Starry Night bán được trong ngày 11/6 chỉ đạt khoảng hơn 300 bản, chưa bằng 1/10 so với với TWICE - girlgroup cũng vừa trở lại với ca khúc chủ đề More & More.

Điều mà nhiều người đặc biệt chú ý hơn cả chính là album Starry Night được bán chỉ với giá chưa đầy 9 đô (khoảng 210 nghìn đồng). Đây là mức giá cực rẻ so với mặt bằng chung các album nghệ sĩ Kpop.

So với album của TWICE có thể thấy, MOMOLAND đã bán album tái xuất của mình rẻ hơn rất nhiều nhưng vẫn không cứu vãn được tình hình.

MOMOLAND từng bùng nổ mức độ nổi tiếng với loạt hit như Bboom Bboom, BAAM và gần nhất là I'm So Hot. Tuy nhiên, những lộn xộn trong nội bộ và việc có nhiều thành viên rời nhóm gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm. Nhiều ý kiến cho rằng MOMOLAND dần "xuống dốc" khi Yeon Woo rời đi, Nancy và JooE không còn đủ sức níu giữ người hâm mộ.