Bố mẹ chồng ngoài 70 tuổi muốn con về ở chung, nàng dâu không từ chối mà đưa ra một phương án khiến ai cũng gật gù

Một tâm sự được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời trong đời sống hôn nhân: Khi bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, nhà rộng, lại mong con cái về sống cùng, nàng dâu nên xem đó là cơ hội để báo hiếu hay cần cân nhắc những va chạm có thể xảy ra sau nhiều năm chung sống?

Người phụ nữ trong câu chuyện cho biết vợ chồng cô hiện sống cách nhà bố mẹ chồng khoảng 80km. Từ trước đến nay, hai vợ chồng vẫn ở riêng, chỉ về thăm ông bà vào những dịp lễ Tết hoặc cuối tuần. Nay bố mẹ chồng đều đã ngoài 70 tuổi, ông bà chủ động ngỏ ý muốn các con chuyển về sống chung. Một mặt, cô hiểu rằng bố mẹ đã lớn tuổi, có con cái ở bên sẽ vui cửa vui nhà, đồng thời việc chăm sóc ông bà cũng thuận tiện hơn. Nhưng mặt khác, cô không khỏi lo lắng bởi ở chung vài ngày khác hoàn toàn với việc cùng sống dưới một mái nhà trong nhiều năm.

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Ở chung với bố mẹ chồng khi cả hai đã ngoài 70 tuổi, nên vui hay nên lo?

Nàng dâu tâm sự: "Nhà em và nhà bố mẹ chồng cách nhau khoảng 80km. Bố mẹ chồng năm nay đều ngoài 70 tuổi, nhà lại rộng nên ông bà ngỏ ý muốn hai vợ chồng về ở cùng. Trước giờ em vẫn sống riêng, chỉ về thăm ông bà vào những dịp lễ hoặc cuối tuần nên cũng chưa từng có mâu thuẫn gì lớn".

Điều khiến cô phân vân không phải vì không muốn chăm sóc bố mẹ chồng. Ngược lại, cô nhìn thấy khá nhiều điểm tích cực. Ông bà đã lớn tuổi, có con cháu ở cùng chắc chắn sẽ bớt cảm giác quạnh quẽ. Hai vợ chồng cũng có thể chủ động chăm sóc khi bố mẹ đau ốm, thay vì phải di chuyển quãng đường 80km mỗi lần có việc. Với một gia đình, đây cũng có thể là giai đoạn đẹp khi ba thế hệ cùng sống dưới một mái nhà, con cái có ông bà bên cạnh và ông bà được gần con cháu lúc tuổi già.

Nhưng điều cô sợ lại nằm ở một chuyện rất thực tế: khi khoảng cách biến mất, những khác biệt trong cách sống cũng dễ trở nên rõ ràng hơn.

Lúc còn ở riêng, một bữa cơm không hợp khẩu vị có thể bỏ qua. Một câu nói khiến mình không vui cũng có thể tự điều chỉnh vì vài ngày sau lại trở về nhà mình. Nhưng nếu sống chung, những chuyện rất nhỏ như giờ giấc sinh hoạt, chuyện bếp núc, cách chăm con, cách tiêu tiền, việc nhà hay cách ứng xử với họ hàng đều có thể trở thành vấn đề nếu mỗi người có một quan điểm khác nhau.

Đặc biệt, bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Ở độ tuổi này, ông bà có những thói quen đã hình thành hàng chục năm, trong khi vợ chồng trẻ cũng đã quen với một nếp sống riêng. Không ai hẳn đúng, cũng chẳng ai hẳn sai. Cái khó nằm ở chỗ hai thế hệ đều có lý do để bảo vệ cách sống của mình.

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Hiếu thảo không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc chuyển về ở chung

Điều đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện này là nhiều người thường mặc định rằng bố mẹ già thì con cái nên về ở cùng mới gọi là hiếu thảo. Nhưng trên thực tế, sống gần bố mẹ và sống chung với bố mẹ là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau.

Nếu bố mẹ vẫn khỏe mạnh, tự chăm sóc được bản thân, hai vợ chồng có điều kiện, công việc không quá xa và gia đình có thể thống nhất rõ ràng về sinh hoạt, việc về sống chung hoàn toàn có thể là một lựa chọn tốt. Đặc biệt nếu ông bà thực sự mong muốn có con cháu bên cạnh chứ không phải vì áp lực hay sợ tuổi già.

Ngược lại, nếu hai vợ chồng vốn đã quen sống riêng, công việc và con cái có nhiều đặc thù, hoặc giữa các thành viên tồn tại những khác biệt lớn về cách sống, thì không nhất thiết phải lựa chọn phương án "về ở chung hoặc mặc kệ bố mẹ".

Một phương án trung gian có thể hợp lý hơn: sống gần bố mẹ thay vì sống cùng bố mẹ. Chẳng hạn, hai vợ chồng có thể tìm một căn nhà trong khu vực gần ông bà, để việc sang thăm, đưa đi khám, mua sắm hay xử lý những việc cần thiết chỉ mất vài phút. Khi bố mẹ cần, con cái có thể có mặt nhanh chóng; nhưng mỗi gia đình vẫn giữ được một khoảng không gian riêng.

Nếu điều kiện không cho phép, hai vợ chồng cũng có thể thống nhất một lịch cố định để về thăm, phân công trách nhiệm chăm sóc giữa các anh chị em và chủ động chuẩn bị tài chính, y tế cho bố mẹ khi tuổi cao hơn.

Còn nếu thực sự quyết định chuyển về sống chung, điều quan trọng nhất không phải là câu hỏi "có nên ở chung không?", mà là "ở chung như thế nào để không làm mất đi tình cảm vốn có?".

Người chồng trong trường hợp này cần đóng vai trò rất quan trọng. Anh không nên đẩy toàn bộ việc thích nghi sang vợ với suy nghĩ "đây là bố mẹ anh, em phải biết điều". Ngược lại, anh cần cùng vợ bàn bạc trước về những vấn đề có thể phát sinh, từ việc nhà, tài chính, chăm con đến không gian riêng của mỗi người. Bố mẹ cũng cần được tôn trọng nhưng không nên mặc nhiên can thiệp vào mọi quyết định của gia đình con.

Bởi đôi khi, một người con dâu có thể chăm sóc bố mẹ chồng rất tốt khi cô ấy cảm thấy mình được tôn trọng. Nhưng cùng một người phụ nữ ấy có thể mệt mỏi nếu việc báo hiếu dần biến thành nghĩa vụ mà không còn ranh giới riêng tư.

Sau cùng, tuổi già của bố mẹ là điều không thể quay lại. Có những cơ hội được ở bên nhau hôm nay, vài năm sau có thể chẳng còn nữa. Vì thế, mong muốn của ông bà đáng để con cái trân trọng. Nhưng một quyết định liên quan đến cả cuộc sống gia đình cũng không nên được đưa ra chỉ vì hai chữ "hiếu thảo".

Một mái nhà chỉ thực sự ấm khi người ở trong đó đều cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng. Sống chung có thể làm gia đình gần nhau hơn, nhưng cũng chỉ đẹp khi mỗi người hiểu rằng gần về khoảng cách không có nghĩa là phải bước qua mọi ranh giới của nhau.