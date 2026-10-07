Cô gái Việt yêu thiếu gia Ấn Độ, “mất điểm” với bố mẹ chồng ngay lần đầu gọi video, cái kết bất ngờ

Vừa gọi video, bố mẹ bạn trai đã vội tắt

Cách đây hơn 2 năm, Nguyễn Thị Như Ý (32 tuổi, quê ở TP.Cần Thơ) gặp Abhishek Khandelwal (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu) tại một buổi triển lãm quốc tế về ngành thủy sản ở Cà Mau. Thời điểm đó, Như Ý đang là kỹ sư thủy sản. Gian hàng của công ty Abhishek và Như Ý ở cạnh nhau.

Trong lúc làm việc, Như Ý quan sát và ấn tượng với Abhishek vì thấy anh là một chàng trai rất năng động, chăm chỉ. Cô gái Việt đã chủ động chào hỏi.

Buổi trưa, khi mọi người đã đi ăn hết mà Abhishek vẫn đứng ở quầy, mướt mải mồ hôi vì trời nắng nóng, Như Ý thấy tội nghiệp nên đã chủ động mời chàng trai Ấn Độ một ly nước cam. Khi gần kết thúc buổi triển lãm, Abhishek đã sang nói cảm ơn Như Ý. Cả hai trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc.

Cặp đôi Abhishek và Như Ý. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Khoảng hơn 2 tháng từ ngày quen, họ nhận ra bản thân có tình cảm với đối phương. Thời điểm đó, Như Ý cũng muốn sang Ấn Độ du lịch, kết hợp tìm hiểu sâu hơn về Abhishek và quê hương của anh. Dù có một chút lo lắng trước chuyến đi nhưng Như Ý cảm thấy có niềm tin ở Abhishek. Sau đó, cặp đôi đã sang Ấn Độ, rồi đi Nepal cùng nhau. Trong suốt hành trình, họ có thêm thời gian trò chuyện, tìm hiểu và chuyện tình cảm càng trở nên sâu sắc.

Tại Ấn Độ, Như Ý đến thăm nhà riêng của Abhishek ở phía Nam trong khi gia đình anh sống ở phía Bắc. Nhân dịp này, Abhishek cũng gọi video để bố mẹ nói chuyện với Như Ý nhưng phụ huynh đã tắt máy luôn. Bố mẹ Abhishek vốn không đồng ý mối quan hệ này, bởi theo truyền thống gia đình anh, hôn nhân của con cái thường do cha mẹ quyết định.

Kể trên báo Dân trí, Như Ý tiết lộ thêm, thời điểm đó, cô gặp khó khăn khi trò chuyện trực tiếp với bố mẹ Abhishek bằng tiếng Anh. Khác biệt ngôn ngữ khiến cuộc gọi đầu tiên nhanh chóng rơi vào bế tắc. Bố mẹ của Abhishek cho rằng, việc thực hiện một cuộc trò chuyện ngắn còn khiến Như Ý gặp khó khăn thì khi sống với nhau cả đời, họ sẽ làm thế nào để hiểu nhau?

Cô gái Việt đã nỗ lực để chinh phục bố mẹ bạn trai. (Ảnh: FBNV)

Phản ứng của bố mẹ bạn trai khiến Như Ý chạnh lòng song cô cũng lấy đó làm động lực để học tiếng Anh nghiêm túc hơn, chứng minh cho phụ huynh thấy tình cảm và sự chân thành mà cô dành cho Abhishek.

Ban ngày, Như Ý đi làm còn tối thì đi học tiếng Anh. Sự nỗ lực của Như Ý đã giúp cô hái được trái ngọt. Đến cuộc gọi thứ 2, Như Ý như “lột xác”, có thể trò chuyện lưu loát với bố mẹ của Abhishek. Không chỉ thấy bất ngờ, bố mẹ của Abhishek còn thấy được cả sự nghiêm túc của của Như Ý trong mối quan hệ với con trai mình nên ông bà đã đồng ý.

Bất ngờ với cuộc sống làm dâu Ấn Độ

Sau đó, Như Ý nghỉ việc sang Ấn Độ một thời gian để tìm hiểu cuộc sống của gia đình Abhishek. Đây cũng là dịp để bố mẹ Abhishek thử thách nàng dâu tương lai. Lần đầu gặp bố mẹ Abhishek, Như Ý khá bất ngờ vì thấy thái độ của họ không giống như trong cuộc gọi video call hôm trước. Mọi người rất niềm nở, tươi cười, mẹ của Abhishek còn ôm Như Ý.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới ở Cần Thơ cuối năm 2025.

Đám cưới của Abhishek và Như Ý ở Ấn Độ.

Trong thời gian ở Ấn Độ, mẹ Abhishek đưa tiền để Như Ý đi chợ, xem cô mua bán thế nào. Bà còn dạy Như Ý lễ nghĩa, dẫn đi chùa,... Cô gái Việt cũng chủ động tìm hiểu về các món ăn, văn hóa Ấn Độ và đã làm rất tốt mọi thứ. Cô cũng cố gắng học tiếng Ấn Độ để giao tiếp được với mọi người.

Chuyến đi đã giúp Như Ý chiếm trọn được tình cảm của gia đình chồng tương lai. Tiếp đó, Abhishek về quê Như Ý ra mắt gia đình. Sự hiền lành, chân thành, đáng yêu của chàng trai Ấn Độ cũng ghi điểm với bố mẹ vợ.

Cuối năm 2025, hôn lễ của Abhishek và Như Ý được tổ chức ở cả Việt Nam và Ấn Độ. Tại mỗi nơi, họ đều thực hiện phong tục cưới hỏi theo văn hóa địa phương. Sau khi kết hôn, Như Ý sang Ấn Độ sinh sống. Cặp đôi rất hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.

Làm dâu nơi xứ người, Như Ý có cuộc sống thoải mái và nhận được quan tâm, yêu thương của gia đình chồng. Cô hiện làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Kể thêm trên Tri thức - Znews, nàng dâu Việt tâm sự gia đình Abhishek không đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc về cách ăn mặc hay sinh hoạt. Có ngày Như Ý mặc trang phục Ấn Độ, có ngày cô vẫn mặc quần áo Việt Nam. Bữa cơm cũng thay đổi tùy hôm, khi là món Ấn, khi là món Việt.

Nàng dâu Việt có cuộc sống rất nhiều thú vị ở Ấn Độ. Mẹ chồng thường tự tay chuẩn bị những bữa cơm và học cách nấu một số món Việt để con dâu có thể ăn những món quen thuộc khi về nhà. Bà còn chuẩn bị cho con dâu những bộ trang phục truyền thống để Như Ý làm quen với văn hóa Ấn Độ. Mỗi ngày, bà đều giữ liên lạc với con dâu, có hôm gọi tới 10 cuộc để hỏi han.

Về cuộc sống vợ chồng, chia sẻ về người bạn đời của mình, Abhishek nhận xét Như Ý là một người vợ hoàn hảo, không có điểm nào để chê. “Ông trời đã ban tặng cô gái này cho tôi. Nếu có điều gì tôi không thích ở cô ấy thì là lỗi của tôi. Cô ấy không cần phải thay đổi gì cả”, Abhishek nói.

Trong khi đó, Như Ý “tố” chồng có 2 tật xấu, thứ nhất là nhìn cuộc sống quá màu hồng, quá tích cực, dễ tin người, nghĩ ai cũng tốt bụng nên hay bị lợi dụng. Bên cạnh đó, Abhishek không có thói quen lên kế hoạch rõ ràng trong công việc cũng như cuộc sống mà thường xuyên ở trong tình trạng “nước đến chân mới nhảy” và Như Ý luôn phải giục giã chồng. Như Ý mong ông xã lên kế hoạch và chủ động hơn trong mọi việc.

Vợ chồng Như Ý dự định trong năm tới sẽ trở về Việt Nam để phát triển thêm công việc kinh doanh.

Nguồn: Vợ chồng son, Tổng hợp, Ảnh: FBNV